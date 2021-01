Nudzisz się? Włącz film „Northern Disco Lights” i może stwórz własną scenę?

„Northern Disco Lights” miał swoją premierę kilka lat temu na ponad 40 festiwalach zarówno filmowych, jak i muzycznych, ale to wciąż mocno inspirująca opowieść, która działa na wyobraźnię fanów muzyki na całym świecie. Produkcja, która zajęła realizatorom ponad 30 miesięcy pracy, opowiada fascynującą historię grupy nastolatków z norweskiego miasta Tromsø, którzy aby uciec od codziennej nudy, zaczęli robić muzykę, która potem podbiła inne kraje. I z powodzeniem robi to do dzisiaj.

