Akshan - nowy bohater League of Legends

Ten łotrzyk-zabójca dorastał na ulicach shurimańskiej wioski. Życie nie było dla niego łaskawe. Od zawsze miał silne poczucie sprawiedliwości, którą wymierzał za wszelką cenę, nie oglądając się na nic. Niestety, co było do przewidzenia, w końcu trafił na przeciwników, którzy byli zbyt silni.

Ten łotrzyk-zabójca dorastał na ulicach shurimańskiej wioski. Życie nie było dla niego łaskawe. Od zawsze miał silne poczucie sprawiedliwości, którą wymierzał za wszelką cenę, nie oglądając się na nic. Niestety, co było do przewidzenia, w końcu trafił na przeciwników, którzy byli zbyt silni.

Ten łotrzyk-zabójca dorastał na ulicach shurimańskiej wioski. Życie nie było dla niego łaskawe. Od zawsze miał silne poczucie sprawiedliwości, którą wymierzał za wszelką cenę, nie oglądając się na nic. Niestety, co było do przewidzenia, w końcu trafił na przeciwników, którzy byli zbyt silni.

Akshan przegrał w walce, płacąc za to najwyższą cenę. Wtedy dzięki ogromnemu szczęściu, pojawiła się Shadya. Kobieta dała mu drugą szansę, dzięki swojej mitycznej i potężnej broni. Wskrzesiła chłopaka, zaopiekowała się nim i szybko stała się jego mentorką. Oczywiście zwerbowała go do Strażników Światła.

Akshan przegrał w walce, płacąc za to najwyższą cenę. Wtedy dzięki ogromnemu szczęściu, pojawiła się Shadya. Kobieta dała mu drugą szansę, dzięki swojej mitycznej i potężnej broni. Wskrzesiła chłopaka, zaopiekowała się nim i szybko stała się jego mentorką. Oczywiście zwerbowała go do Strażników Światła.

Akshan przegrał w walce, płacąc za to najwyższą cenę. Wtedy dzięki ogromnemu szczęściu, pojawiła się Shadya. Kobieta dała mu drugą szansę, dzięki swojej mitycznej i potężnej broni. Wskrzesiła chłopaka, zaopiekowała się nim i szybko stała się jego mentorką. Oczywiście zwerbowała go do Strażników Światła.

7 gier podobnych do League of Legends