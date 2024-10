Miej na nich oko! 5 fajnych, nowych twarzy i zespołów na polskiej scenie

„Mocno i gitarowo” – tak swoją muzykę definiują Noże. OK, nie tacy już młodzi na scenie, ale na pewno dla wielu wciąż nowi i zasługujący na większą uwagę. To laureaci Trójkowej Szczoty za Debiut Roku 2019 i Jarocińskich Rytmów Młodych. Ci sami, którzy supportowali też kultowy skład The Jesus and Mary Chain na koncercie w Polsce. We wrześniu grali też na Great September, na którym to festiwalu ich występ został przez wielu uznany za jeden z najlepszych momentów całej imprezy. Nie przez przypadek. Noże na żywo potrafią ciąć, aż miło. A w streamingu pomaga im jeszcze Ofelia, w znakomitym stylu wspierająca ich w numerze „Im jesteś wyżej, tym ciebie mniej”. Którego spodziewamy się teraz na nowej płycie zespołu.