Bikecheck: Nowy rower Szymona Godźka na Red Bull Rampage

Red Bull Rampage już za kilka dni! Zawodnicy są w Utah i budują swoje trasy, a kibice na całym świecie odliczają godziny do startu imprezy.

. "Szaman" zakwalifikował się do zawodów, już na poprzednim Rampage'u. Po fenomenalnym przejeździe zakończył zawody na szóstej pozycji i tym samym wywalczył sobie prawo do startu w kolejnych zawodach.

Przed wylotem do Utah, Szymon razem z ekipą Thirty Tree Bicycle Studio złożył dla siebie nowy, niezwykły rower, który ma mu umożliwić walkę o czołowe lokaty, w trakcie szalonych zawodów. Customowy NS Fuzz, został pomalowany przez specjalistów z Dreamowrkers, a o wszystkie technikalia zadbali mechanicy z wrocławskiego serwisu.

