Przygoński: w tym Mini wszystko jest maxi!

45. Rajd Dakar rusza już za moment. Niedawno Kuba Przygoński opowiedział nam o trasie tej wyjątkowej edycji najtrudniejszego terenowego rajdu świata. Teraz opisuje nowy samochód, którym będzie pokonywał bezdroża Arabii Saudyjskiej.

Niedawno wspomniałeś, że najbliższy Dakar będzie sporo dłuższy od poprzednich, co sprawia, że w kość dostaną nie tylko zawodnicy, ale także sprzęt. Co możesz powiedzieć o swoim nowym samochodzie?

Wystartuję całkowicie nowym, prototypowym autem, które nie brało jeszcze udziału w żadnych zawodach. To najnowsze dzieło zespołu X-raid, Mini JCW Rally Plus. To auto przygotowane specjalnie pod najnowsze regulaminy i kategorię T1+. Spełnia wszystkie wymogi, jest wyciągnięte pod wszelkie limity. Ma być mocniejsze, szybsze, bardziej wytrzymałe i maksymalnie konkurencyjne. To nadal jest Mini, ale wszystko ma maxi (śmiech).

Czym się różni od poprzedniego modelu?

Ma większe koła, większe zawieszenie i skok zawieszenia. To wszystko sprawia, że można nim szybciej i płynniej pokonywać przeszkody w najbardziej wymagającym terenie, co w Dakarze jest kluczowe. Do tego ma zmieniony tzw. kit aerodynamiczny, co da więcej kilometrów na godzinę na szybszych odcinkach specjalnych, których także nie zabraknie, szczególnie w pierwszym tygodniu rajdu.

Jak objawiają się te zmiany aerodynamiczne?

Samochód ma nieco dłuższy i szerszy przód. Poszerzone zostały także skrzydła. Ma to umożliwić większy komfort przy szybszej jeździe i wspomóc chłodzenie hamulców oraz amortyzatorów. Można sobie poskakać (śmiech).

To działa? Kto pierwszy na poważnie testował ten samochód?

Ja (śmiech). To było dla mnie szalenie ważne. Przez cztery dni w Hiszpanii ustawiałem zawieszenie i starałem się wydobyć z tego auta absolutne maksimum. Chodziło o to, by teorię inżynierów przełożyć na praktykę. Najpierw stworzono nową koncepcję, potem sprzęt został zaprojektowany i zrealizowano prototyp. Do mnie należało sprawdzenie go w warunkach bojowych. Muszę przyznać, że po tych testach jestem bardzo zadowolony i nie mogę doczekać się startu. Samochód jest bardzo szybki i bardzo mocny. Zdaję sobie jednak sprawę, że prawdziwy rajdowy chrzest auto przejdzie podczas Dakaru.

Kuba Przygoński Saudi 2022 © przygonski.com

W Arabii Saudyjskiej ogromnie ważną rolę odgrywają opony. Zdarzało się, że wszystkim zawodnikom strzelały na niektórych oesach, niczym balony z gumy do żucia. Jak jesteś przygotowany na ciężki teren, nafaszerowany ostrymi kamieniami?

Opony są większe i bardziej wytrzymałe. Z drugiej strony będziemy po tych kamieniach jechać szybciej, więc one i tak będą cierpieć i przecinać się. Wszyscy jednak jedziemy na tym samym wózku, mamy takie same ogumienie i tyle samo kół zapasowych, więc szanse są równe. Trzeba będzie mądrze balansować i wybierać jak największą i możliwie jak najbardziej bezpieczną prędkość. Nowy regulamin sprawia też, że mamy mniej zapasów. Wcześniej braliśmy trzy koła zapasowe, teraz mamy do dyspozycji tylko dwa. Co ciekawe, waga tego bagażu się nie zmieni…

Jak to możliwe?

Nowe koła są blisko dwa razy cięższe. Wcześniej jedno ważyło 28 kilogramów, a teraz aż 54. To ogromna różnica! Same koła ważą sto kilogramów więcej w aucie nowej specyfikacji. Przyznam, że podczas testów w Hiszpanii nie czułem tego. To właśnie kwestia pomysłowości inżynierów, o której wspomniałem. Tak zaprojektowali zawieszenie, że tej dodatkowej masy na osiach się nie odczuwa. Samochód jest cięższy o dokładnie 150 kilogramów, bo tak nakazuje regulamin, a kierowca ma wrażenie, że auto jest lżejsze. Po prostu aż chce się nim szybciej jechać!

Kuba Przygoński: to mój najlepszy start w życiu © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

A gdybyś usiadł za kierownicą nie wiedząc, do której wersji wsiadłeś – rozpoznałbyś ją?

W sumie chyba nie (śmiech). Zmiany w środku są kosmetyczne, ale też prawda jest taka, że tam nie ma co zmieniać, bo już wcześniej wszystko było optymalnie przygotowane. W klatce nie ma zbyt wiele miejsca i pola do popisu. Pedał gazu i kierownica są w tym samym miejscu i chciałbym się skupiać tylko na tych dwóch elementach. Reszta – kokpit, wszelkie przyciski, systemy bezpieczeństwa itp. – sprawdzały się wcześniej bez zarzutu i tu nie należało niczego usprawniać.

