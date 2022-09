FIFA 23 wprowadza nowy system zgrania. Jak działa?

Od teraz zgranie określane jest w całym zespole, a nie w poszczególnych połączeniach. Oznacza to, że gracz, przyjmijmy z Paris Saint-Germain, będzie miał wpływ na całą drużynę, niezależnie od tego, czy gracz ma bezpośrednio sąsiaduje z zawodnikiem, którego chcesz wzmocnić. System nadal jednak bazuje na tych samych parametrach. Krótko mówiąc, jeśli gracze występują w tym samym klubie, w tej samej lidze lub tej samej narodowości to mogą otrzymać premię. Zauważ, że nie ma już jednak żadnych negatywnych atrybutów. Oznacza to, że piłkarz, posiadając 0 zgrania, będzie grał co najmniej ze swoimi nominalnymi atrybutami na karcie. Zgranie może dać tylko premie.