Czy praca pilota może być nudna?

Łukasz Czepiela Pierwszy polski pilot w Red Bull Air Race, Łukasz Czepiela złapał lotniczego bakcyla w wieku 6 lat. Było to wtedy, gdy ojciec zabrał go na pokazy lotnicze odbywające się w podrzeszowskiej Jasionce.

Łukasz Czepiela: Wszystko jest w głowie! Czym jest ranwers i wiązanka? Jak wyglądają jego treningi i wizualizacje przed startem? Czy on się jeszcze czegoś boi? Przed Wami rozmowa z jednym z najlepszych pilotów akrobacyjnych świata i jedynym, który pozdrawia Wings for Life World Run z powietrza!

: Praca pilota liniowego w dużej większości składa się z siedzenia na tyłku. Ale z tym nic nierobieniem, to nie do końca tak jest. Zwykle jest coś do roboty, ponieważ jako pilot lecący musisz nadzorować wszystkie systemy, a jako nielecący (dop. na sąsiednim fotelu) masz dużo gadania przez radio. Z kolei na długich lotach, które trwają na przykład 6 godzin, zdarza się, że człowiek zaczyna się nudzić. Chwile, w których znajdziesz 5 min na otworzenie iPada i poczytania o czymś technicznym zawsze się znajdą. No i jak w każdej pracy są

są dość wymagające, więc często potem siadam w fotelu, albo na huśtawce, którą mam w hangarze i bujam się przez kilkanaście minut żeby dojść do siebie i przeanalizować lot. To jest chwila tylko dla mnie. Może to nie jest do końca nuda, a chwila wypoczynku?