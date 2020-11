Polacy nie byli gotowi. Przypominamy historię hiphopowej ekipy Obóz TA

Mam bardzo dobry kontakt ze Spinachem. Trochę mniejszy z Cezetem. Z Redem nie rozmawiam, ale jakby do mnie zadzwonił i powiedział, że „jutro widzimy się w Warszawie” to zgodziłbym się bez problemu. Z Mizonem też nie utrzymuję kontaktu. Gdyby ktoś wyłożył kasę i zrobił koncert z okazji 20. urodzin Obozu TA, to myślę, że każdy z nas by się pojawił i panowałaby tam fajna atmosfera. No OK, może Ostrego by nie było, ale w sumie... kto wie?