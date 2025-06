Ostatnie miesiące EA FC 25. Oceniamy edycję razem z PLKD

Przed nami wakacje. Okres, gdy wiele osób ma nieco więcej wolnego czasu. Co za tym idzie, część z Was może mieć ochotę złapać za pada i wygrać jeszcze kilka meczyków w EA FC. A jako, że do premiery kolejnej odsłony przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać, postanowiliśmy zerknąć, co tam słychać w edycji numer 25.

O pomoc poprosiliśmy jednego z najpopularniejszych content creatorów, jeżeli chodzi o serię EA Sports - PLKD.

Power level wystrzelony w kosmos

Przez ostatnie miesiące EA Sports rozpieszczało graczy, jeżeli chodzi o wydawanie nowych kart. TOTW, TOTY, TOTS, zmiennokształtni... i choć mówią, że od przybytku głowa nie boli, tak jednak czasem mniej znaczy lepiej.

"Nigdy w historii nie dostaliśmy tak szybko tylu tak mocnych kart jak w tym roku" - zauważa PLKD.

I choć na pierwszy rzut oka można pomyśleć "super, można cieszyć się większą liczbą kozackich piłkarzy", o tyle na dłuższą metę niesie to jednak ze sobą pewne wady.

"Nawet teraz, gdy wychodzą nowe drużyny kart zmiennokształtnych, które nie mają już nic wspólnego z prawdziwą piłką, bo mamy tutaj chociażby napastników na środku obrony… To nawet te karty, mające niesamowite statystyki i po cztery playstyle’e, nie robią już wrażenia. Tak naprawdę czekamy na ten reset, bo w tym roku to wszystko poszło wyjątkowo szybko i jak widać, nie kończy się to niczym dobrym" - ocenia PLKD.

"Gdyby ktoś po dłuższej przerwie odpalił grę, to nie odnalazłby się w tej rzeczywistości. Ja miałem niedawno 2 tygodnie przerwy i też jak na to wszystko spojrzałem, to nie miałem pojęcia co tu się wydarzyło" - dodaje youtuber.

Najlepszy w historii na swojej pozycji

Oczywiście, przy tak wysokim power levelu kart, nie mogło zabraknąć prawdziwych perełek, zawodników, których wspominać będziemy jeszcze na długo po odłożeniu FC 25 na półkę. PLKD wskazuje trzech takich piłkarzy.

"Przede wszystkim wyjątkowa była każda wersja Floriana Wirtza, czyli nowego piłkarza Liverpoolu. To będzie legenda, jeśli chodzi o tę grę".

Florian Wirtz - EA FC 25 © EA Sports Wirtz będzie legendą, jeśli chodzi o tę grę PLKD

"Warto docenić też Theo Hernandeza. Karta, którą się uwielbia, gdy się ją ma, ale nienawidzi się jej, gdy jest naprzeciwko ciebie. Najlepszy lewy obrońca w historii chyba wszystkich edycji tej gry. Nieprawdopodobny zwierzak"

Theo Hernandez EA FC 25 © EA Sports

"Wyróżniłbym też Jaapa Stama, bohater, który pojawił się pierwszy raz w tej grze i sam grałem nim chyba pół roku. Wybitny obrońca, uwielbiany przez wielu graczy" - dodaje PLKD.

Co warte zaznaczenia, obecnie te i wiele innych świetnych kart, możecie mieć w naprawdę przystępnej cenie.

"Jeżeli ktoś zrobił sobie dłuższą przerwę i dajmy na to zostawił sobie 500 tysięcy na koncie, to może mieć dziś kompletnie odjechany skład, którym da się na luzie rywalizować. To jest pewien plus. Teraz za bezcen można kupić naprawdę świetne karty" - zwraca uwagę PLKD.

Przykładowo, karta TOTS Floriana Wirtza kosztuje dziś niecałe 400 tysięcy, natomiast podstawową kartę Theo Hernandeza można zgarnąć nawet za 40 tysięcy.

Gameplay warty docenienia

Jak zatem możemy dziś ocenić EA FC 25? Czy była to edycja, która na dłużej zostanie w pamięci graczy i do której będziemy wracać z rozrzewnieniem?

"Gdyby gameplay, który mamy teraz, był obecny przy znacząco słabszych kartach i może jakichś modyfikacjach playstyle’i, to naprawdę dobrze bym oceniał tę grę"

"Kluczowy był patch w okresie TOTY, który zdecydowanie ulepszył grę. Jednak też przez to, że mamy tak mocne karty, to jest jak jest" - podsumowuje PLKD.

EA FC 25 miało słodko-gorzki smak. Wciąż jednak jeszcze przez kilka tygodni to najciekawsza propozycja dla miłośników futbolu. Póki co bowiem nie znamy dokładnej daty premiery kolejnej edycji. Jeżeli jednak EA Sports miałoby trzymać się tradycji, to FC 26 powinniśmy spodziewać się we wrześniu.

