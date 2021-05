Czego oczekujemy od Age of Empires IV?

. To dość smutna rzeczywistość dla fanów strategii czasu rzeczywistego, ale na dobrą sprawę można się tym jedynie pogodzić. Na szczęście raz na jakiś czas na horyzoncie pojawia się nowa produkcja, która może, nawet na krótką chwilę, zrewitalizować gatunek. Taką grą wydaje się być właśnie Age of Empires IV od Relic Entertainment, który już w tym roku ma szansę zawojować rynek. Wymagania użytkowników są jednak niesłychanie wysokie, a byle jaki tytuł nie sprosta ich oczekiwaniom. Czego więc potrzebuje czwarta część legendarnej serii?

z masą ukrytych statystyk jednostek), a kontrola musi być responsywna. Z drugiej strony wymagany jest także potencjał, który osiągną tylko najlepsi z najlepszych. Age of Empires od lat cieszy się mianem popularnego esportu, więc i zawodowcy zasługują na pole do popisu.

Seria Age of Empires zawsze hołdowała klasycznej zasadzie “easy to learn, hard to master”. Tego samego oczekujemy od czwórki. Dobry RTS musi być jednocześnie przystępny i przyjemny dla początkujących, a także stanowić wyzwanie dla doświadczonych weteranów. Cała sztuka polega jednak na odpowiednim wyważeniu rozgrywki. Mechanika powinna być prosta i logiczna, każdy jej element musi być dokładnie wyjaśniony (w przeciwieństwie do