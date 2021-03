? Mamy nadzieję, że tak! Mało która gra zasługuje na drugą młodość tak bardzo, jak Gothic. Jesteśmy pełni optymizmu, ale mamy też swoje wymagania – ta gra to dla wielu polskich użytkowników prawdziwa świętość, więc lepiej, by nikt jej nie sprofanował! Na konkretne informacje poczekamy jeszcze kilka miesięcy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by przygotować sobie listę życzeń.

O samej grze na razie wiemy tyle, co nic. Plany na pewno są ambitne, ale czy wystarczy to, by zadowolić

Unowocześnienia, ale bez przesady

Nie ma się co oszukiwać: leciwy już Gothic jest grą bardzo archaiczną, a nawet w dniu premiery uznawany był za produkcję toporną. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że to właśnie Gothic był inspiracją dla określenia “eurojank” w kontekście gier dających sporo równie dużo frajdy, jak i frustracji. Mechaniki Gothica po prostu nie są godne XXI wieku i wymagają gruntownego odświeżenia. Na myśl od razu przychodzi sterowanie, system walki, ekwipunek czy liczne bugi, nierzadko uniemożliwiające wykonanie misji. Oczywiście nie oznacza to, że użytkownicy chcą przeobrażenia serii w dziwną hybrydę

Wyśrubowany poziom trudności