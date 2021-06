Nikt nie robi takiego show, jak Red Bull Racing! Mamy dowód w postaci wideo

To nie był jednak pojedynek bolidu z samolotem, jakiego można się było spodziewać. Podczas gdy Coulthard za kierownicą RB7 rozpędzał się w, powiedzmy, konwencjonalnym stylu, sytuacja wyglądała zupełnie inaczej w przypadku Šonki. Czech odwrócił swój samolot Extra 300SR brzuchem do góry i leciał tak na pełnej prędkości, zaledwie metry nad bolidem! Panowie niemalże mogli spojrzeć sobie w oczy...

