Odbudowa bestii czyli Honda CR500 na warsztacie

Jeżeli jest jakiś motocykl, którego już sama nazwa powoduje u wszystkich offroadowców gęsią skórkę, przyśpieszone bicie serca i ślinotok, to zdecydowanie jest to Honda CR500.

Jeżeli jest jakiś motocykl, którego już sama nazwa powoduje u wszystkich offroadowców gęsią skórkę, przyśpieszone bicie serca i ślinotok, to zdecydowanie jest to Honda CR500.

Jeżeli jest jakiś motocykl, którego już sama nazwa powoduje u wszystkich offroadowców gęsią skórkę, przyśpieszone bicie serca i ślinotok, to zdecydowanie jest to Honda CR500.

Kompletna odbudowa Hondy CR 500 z 1994 roku: