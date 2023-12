Już teraz rezerwuj czas na Red Bull BC One Cypher Poland 2024!

Tą imprezą rozpoczniemy szczególny dla breakingu 2024 rok. Już po krajowych kwalifikacjach, ale jeszcze przed Światowym Finałem Red Bull BC One w Rio de Janeiro, taniec ten

. Jak mówią polscy b-boys, to duża szansa na promocję breakingu w świecie. „Mnóstwo ludzi nie rozumie breakingu. Ktoś, kto w tym nie siedzi, pyta najczęściej, co my właściwie robimy. OK, breaking zawsze działał w podziemiu, z dala od mainstreamu i nie każdy go musi rozumieć, ale uważam za duży plus fakt, że będąc na igrzyskach, więcej ludzi się nim zainteresuje” – mówił Red Bullowi B-Boy Zawisza.