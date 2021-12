OK boomer, czy ty coś rozumiesz? Przesłuchujemy młodzieżowe słowa roku

, rok wcześniej

. Po rocznej przerwie, kapituła PWN ponownie ogłosiła Młodzieżowe Słowo Roku. Tym razem wybór padł na… No właśnie. Ktoś wcześniej miał do czynienia ze śpiulkolotem? Internauci grzmią pod werdyktem, że to wkrętka młodzieży, że nikt takiego słowa przecież nie używa. Nieprawda, sprawdziliśmy – używa. Narzędzie zwane Google Trends podpowiada, że pierwsze wyszukania tego słowa pojawiają w najpopularniejszej wyszukiwarce w okolicach marca. Ale gdyby poszukać go już w twórczości np. młodych raperów, którzy są głosem swojego pokolenia – faktycznie, śpiulkolotu tam jeszcze nie wynaleziono. Jak więc zrozumieć, jeśli samemu się go nie używa, co on w ogóle znaczy?