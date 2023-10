Oki: Chciałbym zostać na lata

Już 14 października Oki zmierzy się w łódzkiej Atlas Arenie w muzycznym pojedynku Red Bull SoundClash z Kukonem . Raperzy wystąpią z zespołami na dwóch, ustawionych naprzeciw siebie scenach i rywalizować będą ze sobą w kilku rundach na swoje numery, covery i gości specjalnych. Więcej szczegółów i bilety - tutaj!

Złapać cię na wywiad nie jest łatwo. Lubisz o sobie rozmawiać?

Oki: Kocham opowiadać o sobie tak samo, jak kocham dawkować informacje na swój temat. Wiesz, nie chcę być osobą, która jest wszędzie i cały czas opowiada o tym samym, ale chciałbym, żeby rozmowy ze mną, wywiady czy cokolwiek, co z mojej strony wypływa, było oddzielone konkretnymi działaniami. Ostatni taki wywiad, jak ten teraz, dawałem chyba dwa lata temu i po naszej rozmowie kolejny też nie wydarzy się pewnie zbyt szybko. Oczywiście nie wyczerpiemy tu wszystkich tematów, jakie moglibyśmy poruszyć, ale do kolejnego wywiadu być może dojdzie dopiero, gdy wydam lub zrobię coś nowego.

Wywiadów z tobą rzeczywiście nie ma wielu. Ty już na początku swojej muzycznej drogi wymyśliłeś sobie, że będziesz informacje na swój temat dawkował?

Trochę tak.

Pytam o to w imieniu fanów, którzy umierają z ciekawości, co u ciebie słychać, u ich idola. Sam, zanim zacząłeś robić muzykę, interesowałeś się, kim są i co robią artyści, których słuchałeś na co dzień?

No jasne. Jest wielu takich artystów, którzy są w mojej topce, i każda rozmowa z nimi czy informacja przyciąga moją uwagę. Ja też sporo digguję, szukam na ich temat, bo jeśli ktoś jest moim idolem, to interesuję się jego życiem. Ale też właśnie od nich nauczyłem się, by nie było tego za dużo. Przez to ci artyści są dla mnie dużo bardziej intrygujący.

Masz kogoś w swojej ulubionej topce, a w pewnym momencie docierasz do materiałów, które zmieniają ci zupełnie optykę na jego temat. To byłaby nieprzyjemna sytuacja.

Pewnie tak. Ale mnie to się jeszcze nie zdarzyło. Nigdy dotąd nie trafiłem na informację, która by mi zepsuła pogląd na artystę spośród tych najbardziej cenionych.

No dobra, zostawmy innych, pogadajmy o tobie. I tej informacji akurat nie znalazłem nigdzie w materiałach na twój temat. A jest fundamentalna – dlaczego właściwie rap?

Właściwie to nie wiem. Po prostu już od dziecka wiedziałem, że będę to robił. Czułem to. Pomogli mi w tym też rodzice, kupując pierwszy mikrofon, i jakoś to się wydarzyło.

Zawsze byłeś dobry w rymowaniu? Z większą łatwością niż rówieśnicy kleiłeś słowa?

Jeśli chodzi o moje początki to myślę, że niczym specjalnie się nie wyróżniałem. Może ewentualnie tym zaparciem, że powiedziałem sobie, że chcę to robić i tym sposobem wychodziłem przed szereg. To ja raczej motywowałem swoich kolegów, żeby nawijali ze mną, niż odwrotnie.

Pamiętasz z tamtych czasów moment, w którym ktoś mocniej klepnął cię po plecach i powiedział: „O, stary, dobry jesteś”?

To wydarzyło się wtedy, gdy nawijałem już dwa-trzy lata. Tworzyliśmy pierwszy skład, zaczęliśmy grać koncerty. I poznałem wówczas mojego obecnego didżeja, Blakiego. On był pierwszą taką osobą, która podeszła do mnie i powiedziała, że będę największy i najlepszy. To jednocześnie była pierwsza i prawdopodobnie ostatnia tak szczera opinia, którą usłyszałem, bo wiesz, wtedy byłem na początku swojej drogi. Dziś podobne słowa zabrzmiałyby już zupełnie inaczej. Wówczas miały one dla mnie totalnie inną wartość.

Red Bull SoundClash: Oki vs. Kukon - nagranie The Takeover © Jakub Szarzyński

No tak, gdybym ci teraz powiedział, że będziesz najlepszy, odpowiedziałbyś pewnie: „wiem”.

Dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu i robię zupełnie inne rzeczy. A wtedy, gdy słyszałem te słowa, robiłem naprawdę chu*ową muzykę. Mimo tego ktoś, kto spędzał ze mną dużo czasu, mógł dostrzec pewne elementy, które kiedyś, w przyszłości, złożą się na fajną całość. Jestem Blakiemu za to bardzo wdzięczny, bo dzięki temu, co powiedział, mogłem sobie jego słowa przerobić w głowie i motywować się nimi do działania.

Gdzie w tym wszystkim byli twoi rodzice?

Cały czas przy mnie. Cieszył ich mój najmniejszy sukces: pierwsze 10 tysięcy wyświetleń na YouTube albo propsy ze strony znanego rapera. To już były powody do małej celebracji. Nie było więc tak, że zaczęli się interesować tym, co robię, od jakiegoś większego momentu, ale byli ze mną od początku.

Znalazłem u ciebie cytat, który bardzo mi się podoba: „Teraz już wiem, że nie dzieli mnie nic od gwiazd”. Opowiedz mi o tym, kiedy faktycznie to poczułeś.

Ale po nim kolejny wers brzmi: „Bo mam szyberdach”...

Wiem, celowo go uciąłem. Chciałbym się skupić na tym gwiezdnym uczuciu.

Na pewno po OIO pojawiły się pierwsze momenty w moim życiu, kiedy naprawdę mogłem poczuć się jak gwiazda. Wiesz, duże koncerty, festiwale. Ale największa wartość tego wersu wypłynęła po „Produkcie47”. Teraz utożsamiam się z tym tekstem jeszcze bardziej. I dziś rzeczywiście mam wiele sytuacji, w których mogę się tak czuć. Cieszę się z tego w ch*j, całe życie o tym marzyłem.

Zawsze mierzyłeś w top, to był twój najważniejszy cel, czy chciałeś po prostu pójść w rap i przekonać się, jak to będzie?

W czasach, kiedy zaczynałem, jeszcze nie dotykał mnie problem, że trzeba zarobić pieniądze, więc w ogóle o nich nie myślałem. Ale oczywiście chciałem zostać jak największą gwiazdą, marzyły mi się wielkie koncerty.

Marzyła ci się Ameryka.

Ameryka, dokładnie. Ale sferę – nazwijmy ją: ambicje/marzenia – mam o wiele wyżej niż to może wyglądać na ten moment. Dlatego mogę powiedzieć, że gdy zaczynałem nie marzyłem o tym, co mam teraz, ale o tym, co będę miał w przyszłości.

Muzyka to dziś całe twoje życie. Robisz ją „od środy do wtorku”. Masz czas na coś jeszcze?

Staram się przeżywać swoje życie „to the fullest”. Kocham różnego rodzaju rywalizacje, sport, kocham sztukę. Chcę po prostu robić jak najlepszą muzykę, a żeby to się udało, muszę żyć na sto procent. Naprawdę chciałbym rozpie*dolić system i wiem, że mam teraz możliwości, by to zrobić. Wiem, że szanse, które pojawiają w moim życiu nie są przypadkowe i muszę je wykorzystać. Nie mogę po prostu odpuścić w momencie, w którym czuję, że jestem w stanie zrobić jeszcze lepsze rzeczy, niż do tej pory.

Twój starszy rapujący kolega, Ero z ekipy JWP, zapytany przez nas w Red Bull Rap & Mat , czego zazdrości młodym raperom, odpowiedział, że koniunktury. Rzeczywiście, lepszego czasu i dla hip-hopu, i dla całej polskiej muzyki, nie było.

To na pewno. I chcę to wykorzystać. Ale dla mnie tworzenie muzyki to nie tylko siedzenie w studiu. Ja 24/7 jestem głową w procesie twórczym i czerpię z wszystkiego, co mnie otacza. To wszystko mnie inspiruje. Jadę na przykład gokartem, nagle bum, wpadam na jakiś pomysł i muszę coś z tym zrobić. Nie działam wedle z góry ustalonego planu, że przez osiem godzin muszę na*uwiać muzykę. Tak to nie działa. Raczej wszystko u mnie dzieje się w symbiozie. I nawet, gdy zjeżdżam zmęczony z trasy, jest niedziela, a w poniedziałek nie potrafię niczego zrobić, bo mam spadek dopaminy, to i tak cały czas jestem w procesie tworzenia. Bo o ile wtedy nie mam jakichś mocnych aktywności, to jednak cały czas żyję i mogę przerzucić towarzyszące mi emocje potem na kawałek.

OKI przed pojedynkiem Red Bull SoundClash © Dominik Czerny

Nie potrzebujesz zamykać się w studiu na osiem godzin, ale może zdażyło ci się kupić bilet na drugi koniec świata, by np. w podróży odblokować się twórczo?

Podróże zawsze mogą mi przynieść jakiś nowe pomysły, kawałki, ale nie są dla mnie celem samym w sobie. Miałem już tak, że oczekiwałem wobec pewnych miejsc, że się nimi zainspiruję do numeru i wtedy to w ogóle nie działało. A kiedy siedziałem przez tydzień w domu, wpadałem na najlepsze pomysły... Moim zdaniem nie ma więc jednej, sprawdzonej recepty. Ja po prostu nie wychodzę ze swej roli, cały czas jestem sobą i niczego nie robię na siłę. Wszystko, co przeżywam, odbija się potem w mojej muzyce. To ona jest właśnie moją największą inspiracją. Słuchanie jej albo wymienianie się ulubionymi kawałkami z chłopakami z OIO , czy wreszcie rzeczy, które wychodzą w Stanach – to mnie totalnie inspiruje i motywuje do działania.

Ty sam, jak konsumujesz muzykę? Słuchasz jej z płyt?

Tak, kupuję czasami winyle . Ale to nie są nowości, tylko płyty, które znam już bardzo dobrze i czasem mam ochotę puścić je sobie także z gramofonu. Ja jednak jestem dzieckiem streamingów. Chłopakiem lat '00, ery cyfryzacji i jaram się tym totalnie. Nie mam jakiejś mega zajawki na kolekcjonowanie płyt. Powiem więcej – chciałbym mieć jak najmniej rzeczy wokół siebie. Podchodzić do tego minimalistycznie. A jeśli mieć już dużo płyt to tych Diamentowych. (uśmiech)

Cyfrowe dziecko takie jak ty słucha w sieci całych płyt – od początku do końca – czy kierują tobą raczej single?

Nie, zdecydowanie słucham całych płyt. Korzystam ze wszystkiego, co dają streamingi, że pozwalają na szybki i nieograniczony dostęp do muzyki, ale jeżeli ktoś interesujący wypuszcza album, to zawsze słucham go od deski do deski. Nigdy wyrywkowo.

Rzadka dzisiaj sytuacja. Przy takiej nadpodaży muzyki, chłoniemy ją na wyrywki.

Inna sprawa, że dziś jest coraz mniej kreatywności w muzyce i mniej rzeczy potrafi zaskoczyć. Często tak mam, że nie jestem usatysfakcjonowany jakimś albumem i nie mogę się doczekać na nim przebłysków. Wtedy rzeczywiście przewijam. Ale to, że dzisiaj powstaje tyle muzyki to nie tyle dlatego, że jest nas więcej na rynku, ale że mega opłaca się ją wypuszczać. I to w dużych ilościach. Ludzie taśmowo czekają dzisiaj na kolejny hit. Nic więc dziwnego, że są artyści, który cały czas napie*dalają kolejne kawałki. I to takie po minuta trzydzieści, bo ich zdaniem im krótszy numer, tym lepszy. Mnie akurat wkurza takie gadanie. Ale faktem jest, że mało jest w tym momencie na rynku naprawdę zajebistej muzyki. Nawet w Stanach ciężej znaleźć fajny album, taki od dechy do dechy.

No dobra, gadamy w sierpniu, twój ostatni kawałek jest z marca. Trochę odstajesz.

Zdaję sobie sprawę, że wypuszczam mniej niż inni. Zarówno jeśli chodzi o swoje kawałki, jak i featuringi. Staram się mieć jednak szacunek u fanów. Robić takie rzeczy, że niezależnie od tego, czy będzie hajp na rap, czy nie, słuchacze będą wiedzieć, że warto czekać na moje kolejne nagrania. Dlatego dawkuję moją muzykę. Zamiast wystrzelać się z wszystkiego, chciałbym zostać na lata.

[Już po wywiadzie ukazał się nowy numer Okiego „Jeremy Sochan” – przyp. red.]

Na samym Spotifyu masz blisko 2 mln słuchaczy miesięcznie. Pod sceny przychodzą tłumy z jeżykami na głowie i tatuażami „47” na ciele. Zastanawiałeś się kiedyś, co ich tak ciągnie do ciebie?

Nigdy nie myślałem o sobie w kategoriach: w czym ja jestem doje*any, za co mnie ludzie kochają? Nie wiem, nie zastanawiam się nad tym. Wydaje mi się, że to źle działa na głowę, po prostu. Zaczniesz o tym myśleć, rozkminiać, w czym jesteś zajebisty, to automatycznie przestaniesz taki być. Bo dotrze do ciebie, że byłeś zajebisty właśnie dlatego, że o tym nie myślałeś. Zastanawianie się też, jaki ma być twój kolejny album, jak ma brzmieć, byle się podobał ludziom, to również jest droga donikąd. Ja jestem sobą i robię rzeczy, które przede wszystkim są w zgodzie ze mną. Jednocześnie każdego dnia dziękuję za swoich fanów. Na ostatniej trasie zdałem sobie sprawę, gdzie teraz jestem i jakich ludzi gromadzę pod sceną. Dla mnie są naprawdę wyjątkowi. To niesamowite, jak podczas koncertów przyjmują moją energię i oddają ją ze zdwojoną siłą.

OKI "frunie" na pojedynek Red Bull SoundClash z Kukonem © Dominik Czerny

Myślę, że właśnie ta energia to jest to, co ich elektryzuje najbardziej. Pytanie, na ile ona ciebie eksploatuje.

U wielu osób, które zaczynają swoją przygodę z rapem i marzą o wielkiej karierze, w momencie, gdy zaczyna się coś dziać, okazuje się, że oni właściwie nie byli na to gotowi. Wiadomo, że łatwo dorzucić sobie na barki ciężar popularności, że to wszystko męczy i tak dalej. Ale przecież każdy z nas zdawał sobie sprawę z tego, jak to wygląda. Że kariera wymaga pracy i wyrzeczeń. Ja akurat zawsze chciałem być w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem i strasznie się tym jaram. Wiadomo, że są w moim życiu męczące sytuacje. To są czasem naprawdę poryte sytuacje. Ale kaman, przecież chcieliśmy tu być. Trzeba się z tym pogodzić. Choć akurat ja nie muszę – ja się z tego wszystkiego, co mam, po prostu ogromnie cieszę.

W „Perłach” rapujesz: „Od trzymania życia w garści mamy już stygmaty”. To aktualne?

Aktualne. Wiesz, bycie control freakiem i ta świadomość, że teraz możemy – ja i moja ekipa – spełnić największe marzenia, wymaga naprawdę sporego RAM-u. Moje życie to muzyka, a z nią wiąże jest ciągłe, non stop, ogarnianie tematów. Dobrze, że mam przy sobie odpowiednich ludzi, którzy mi w tym pomagają, bo bez nich na pewno by się to nie udało.

Mając to, co masz, dziś jest łatwiej niż kiedy zaczynałeś?

Nie jest łatwiej, ale lepiej. Im dalej jesteśmy z tym, co robimy, tym jest w ch*j trudniej. I będzie tylko ciężej. Ale dzięki temu czuję się bardziej spełniony. Mam lepsze warunki do życia i pracy. Bliżej mi też teraz do największych marzeń niż jeszcze kilka lat temu. Jest w tym wszystkim więcej szczęścia.

Podoba mi się twoja pewność siebie.

W Polsce mamy problem z odróżnieniem tej pewności od przerośniętego ego. Ale ku*wa... Żyję takim życiem, jakim żyję. Poświęcam na to każdą swoją wolną chwilę i jeżeli mogę powiedzieć coś, w czym czuję się pewnie, a tym akurat jest muzyka, to dlaczego mam tego nie robić? Wiem, że przed nami naprawdę wielkie rzeczy i to, że tak mówię, nie ma nic wspólnego z przerośniętym ego. Po prostu let's go.

Szczególnie, że ty dodatkowo zyskujesz w koncertowym wydaniu. Masz tą energię, która może cię ponieść daleko. Koncerty to też twoja ulubiona część muzycznego życia?

Kocham koncerty. Dla mnie to jest największa forma przeżywania muzyki. Także z perspektywy widza. Jeśli jest w pobliżu koncert, który mnie interesuje, to od razu na niego lecę. Czasem wbijam w tłum, jak ostatnio na Igim, gdzie założyłem kominiarkę, byłem w pogo. Później wystawiłem transparent z hasłem: „Igi, mogę z tobą coś nawinąć?” i wszedłem na scenę. Tam już zdjąłem kominiarkę i był szał.

Pytam o koncerty nieprzypadkowo, bo zbliżamy się i pytaniami, i datą, do Red Bull SoundClash – nowego wydarzenia w twojej karierze – muzycznego pojedynku na żywo z Kukonem. Znałeś ten format wcześniej?

Tak, bo oglądałem Red Bull SoundClash z ubiegłego roku, kiedy Otsochodzi walczył z Tymkiem .

I oglądając stwierdziłeś, że teraz zrobisz to lepiej.

(śmiech) Nie no, Otso moim zdaniem rok temu rozwalił system . Myślę, że gdyby przyszło mi stoczyć ten pojedynek właśnie z nim, to miałbym naprawdę ciężki orzech do zgryzienia.

Ale trafiłeś na Kukona. Będziecie grać na żywo z kilkuosobowymi zespołami. Czujesz, że twój jest silniejszy?

Nie wiem, zobaczymy. Na pewno uwielbiam Kukona i mega jara mnie to, że będziemy ze sobą rywalizować na dwóch scenach. Choć sam nie traktuję rapu jak konkursu. Niech ludzie sami ocenią, co jest dla nich lepsze i fajniejsze. Ja nastawiam się tylko na jak najbardziej doje*ane wydarzenie.

Red Bull SoundClash: Oki vs. Kukon - nagranie The Takeover © Jakub Szarzyński

Rzeczywiście na Red Bull SounClash to fani głosując aplauzem, decydują, kto wygra. A obaj macie silny fanbase.

Oczywiście mam nadzieję, że na miejscu moich fanów będzie więcej i rozpie*dolimy. Ale jednocześnie nie chciałbym, żeby nasza rywalizacja była w jakikolwiek sposób nacechowana złymi emocjami. Że fani jednych nastawią się na drugich. Pamiętajmy, że to nie jest żaden beef, tylko fajna, koncertowa akcja.

Dokładnie tak. Ale skoro już wywołałeś ten temat… „Mogę mieć beef, a nie jemy porku” – to twoje słowa. Z kim więc najchętniej?

Jeśli miałbym mieć beef, to na pewno nie z kimś nieznajomym. Nie z kimś, kto ma dwa tysiące fanów i po prostu wyzywa mnie w internecie. Chciałbym w to wejść z raperem, z którym będą miał realny konflikt. Na pewno nie interesuje mnie przypadkowa sytuacja, gdy ktoś chce mi sprawić przykrość i liczy na odpowiedź. Najlepszą bronią w takim momencie jest nie zwracać na to uwagi.

A masz dużo takich sytuacji? Granica między artystą i fanami, głównie przez media społecznościowe, niebezpiecznie się przesuwa.

Nie spotykają mnie jakoś ekstremalnie nieprzyjemne sytuacje, ale na pewno fani mają coraz większe oczekiwania wobec nas, artystów. Ta granica nie tyle nawet się przesuwa, co dla niektórych totalnie zanika. Ja staram się utrzymywać z fanami dobry kontakt. Wychodzę do nich, zostaję po koncercie, robię z nimi zdjęcia, rozmawiam. Doceniam każdego, kto podchodzi, zapamiętuję twarze. Ale z drugiej strony może wyniknąć wtedy sytuacja, w której ludzie poczują, że, nie wiem, złapali na coś szansę i wychodzą potem dziwne rzeczy. Staram się to rozumieć, widzą w końcu we mnie idola i kiedy spotykają, chcą ode mnie jak najwięcej. Sam widziałem dwa razy w życiu swojego ulubionego artystę na żywo i dokładnie wiem, jakie to uczucie. Ale cały czas staram się edukować swoich fanów i mieć z nimi zdrowe relacje.

Ostatnie pytanie. Jeden z pierwszych raperów, których słuchałeś w młodości – Grubson – też miał okazję zagrać pojedynek Red Bull SoundClash, z Krzysztofem Zalewskim . Powiedział mi wtedy, że ten format wynosi granie koncertów na zupełnie inny level. Ty też cały czas podnosisz sobie poprzeczkę, szukasz nowych pomysłów. Wyobrażasz już sobie, jak wyglądać będzie świat i muzyka, którą będziesz robić za 10 lat?

Nie zastanawiam się nad tym. Płynę i nie myślę o tym, co będzie się działo. Na razie skupiam się na starciu z Kukonem. Pojedynek to jedno, ale ja na pewno będę chciał dużo chłonąć z samego koncertu. Po próbach wiem, że granie z live bandem daje mi o wiele większe możliwości i czuję, że dopiero rozkładam w tym skrzydła. Kiedyś na pewno przyjdzie czas, żebym zagrał całą trasę z zespołem. Na razie chcę z wydarzenia Red Bull SoundClash wynieść jak najwięcej, bo czuję w tym duży potencjał. A co będzie za 5-10 lat? Na pewno mam jeszcze dużo do zrobienia. I zawsze będę to robił dla moich fanów.