OKI: Zwariowany jeżyk

, rodzice pomogli mu uzbierać na ukochany rower, gdy wyskoczył z rapem – kupili mu mikrofon. Choć wtedy ani oni, ani on, nie mogli jeszcze marzyć, jak to daleko pójdzie.

. Wychował na osiedlu Polne, o którym po latach wspomni na płycie „PRODUKT47”: „Tu co wieczór zaczyna się przygoda nowa”. Ta jego, z rapem, wystartowała kiedy miał 12 lat. W jednym z wywiadów wspominał, że jako dziecko (ale także teraz) miał duże wsparcie rodziców, w tym co robił. Kiedy chciał

i Joeya Bada$$sa. Ten ostatni, jak przyzna raper, najmocniej zmotywował go do robienia hip-hopu na poważnie.

Pierwszą epkę, „Szanuj” z 2014 roku, OKI nagrał z Mongołem. Rok później, z kolegą Girsonem, wypuścił dwa mixtape'y – „Microphone Killah Mixtape” i „C.R.E.A.M Mixtape”. Na tym ostatnim materiale, w numerze „Pomóż nam”, OKI nawijał: „Bo chyba dałem w to wszystko, a nie dostałem nic”. Jeśli odnieść to do jego rozpoznawalności, to rzeczywiście musiał jeszcze chwilę poczekać. Ale nie porzucenie rapowego marzenia i konsekwencja w działaniu popłaciły – trzy lata później o młodym raperze z Lubina zrobiło się głośniej już poza jego własnym kanałem. 2018 rok to czas, kiedy kawałki OKIego z płyty „Oki & Nearr” trafiły na YouTube SB Maffija („Ślad”) oraz Step Records („TJT”). A kiedy numer „Whoop” na swój kanał wrzucił reżyserujący go Kooza, zawrzało („Dobry track” –

, gdzie zrobił niemałą furorę. Występował wtedy na Red Bull Stage, pod którą fani zgotowali mu gorące przyjęcie. Pytany potem przez Kubę Głogowskiego w wywiadzie, czy wierzy w to, co się wokół niego dzieje, powiedział: „Nie no, za szybko to wszystko. Ale… nie zahamuję tego! Tak spełniam moje marzenia! To jest najpiękniejsza chwila w moim życiu, póki co. Ale będziemy ją przebijać, wiesz o co chodzi?”.

, prezentując w tym materiale najciekawsze wówczas nowe twarze w polskim rapie. Już wtedy wyróżniał się na tle innych raperów szybkim flow i techniką nawijania. Pytany o to, dlaczego wybrał akurat takie podejście, mówił, że to inspiracja jeszcze z początkowej fazy fascynacji rapem, kiedy jako dzieciak słuchał amerykańskich numerów, ale nie bardzo rozumiał, o czym raperzy nawijają. Podobało mu się jednak najbardziej to, jak robili to technicznie. „Napie*dalali wers za wersem i układali to w taki sposób, że byłem tym totalnie zajarany!”.

oraz Young Igiego. I stojącej za takimi przebojami jak „Worki w tłum”, „Przypadki”, „MVP” i „Amerykańskie teledyski”, co przyniosło jej nominację do Fryderyka w kategorii Zespół Artystyczny Roku. Dla OKIego był to kolejny milowy krok w jego karierze, choć działalność OIO każdemu z trzech raperów przyniosła wyraźny wzrost popularności. „Oni tak mnie wkurzają, że są tacy dobrzy! Cała trójka ma tak wysokie wibracje, pięknie to się ogląda” – komentował supergrupę inny raper,

„Dopchałem się do majka, potem rozepchałem kluby / Z powołania do muzy, z nienawiści do nudy” – to już fragment płyty, którą OKI w 2021 roku wydał

Szum i zamieszanie wokół OIO mogłyby niejednego oderwać od ziemi, ale OKI cały czas planował i pracował nad realizacją kolejnego autorskiego albumu. Na którym miał spełnić swoje największe marzenia. „To jak ta płyta poszła, jak udało mi się całą swoją wizję przekazać ludziom i jak oni to pokochali…” – mówił już po wydaniu krążka „PRODUKT47”. Na którym równie istotna, co warstwa dźwiękowa była też wizualna strona wydawnictwa. Z motywem przewodnim „na jeża”. Z okładki OKI śmieje się do nas w stylizowanej, kolczastej fryzurze, na płycie nawija: „Młody jeżyk, bo chciałbym tylko przeżyć / Suszyć jedynki, po prostu zęby szczerzyć”. Za tym kolorowym wizerunkiem pójdą jego fani, których za chwilę OKI zobaczy pod sceną w podobnych fryzurach i

„Mam super fanbase i poje*anych fanów! Robią jeżyki, noszą się jak ja, dziarają. Jestem im za to mega wdzięczny, bo to dzięki nim jestem tu, gdzie jestem” – mówił w jednym z wywiadów. Sama liczba 47 (którą po raz pierwszy zobaczył u Joeya Bada$$a), odkąd zaczął się nieść na scenie, ma dla niego wyjątkowe i symboliczne znaczenie. Wszystkie jego albumy, począwszy od „47universe” z 2019 aż po „PRODUKT47” z 2022, mają ją w nazwie. Do tej liczby OKI nawiązuje też na wydanej w 2023 roku płycie club2020 (na której także m.in. koledzy z OIO, Taco Hemingway,