Długoterminowe marzenia i długie dystanse – biegowa metoda rekordzistki GSB

W szkole tego nienawidziła. Zaczęła biegać, żeby zrzucić kilka kilo w wieku 40 lat – najpierw po asfalcie, z czasem jednak przepadła w górach i dystansach ultra. Znacie tę historię? Wbrew pozorom dość często, w rozmowach na trasach biegów, można usłyszeć coś podobnego. Jednak nie każdy biegacz amator ma w sercu odwagę, determinację, w głowie fantazję, a w nogach dostatecznie wykształconą odporność na kontuzje , żeby porwać się na coś takiego, jak Ola Mielczarek . Obecnie ma swoim koncie kobiecy rekord z suportem w przebiegnięciu Głównego Szlaku Beskidzkiego – najdłuższego szlaku długodystansowego w Polsce. 500 kilometrów i ponad 20 tysięcy metrów przewyższenia przez pasma Beskidów, z Wołosatego do Ustronia, pokonała w 5 dni, 8 godzin i 20 minut. W trakcie biegu świętowała swoje 53. urodziny. Porozmawialiśmy z nią.

Jak zaczęła się twoja biegowa przygoda?

Właściwie moja droga zaczęła się od czegoś zupełnie innego. Musiałam się po prostu... ruszyć. Byłam mamą trójki dzieci i po ich urodzeniu miałam sporą nadwagę - przy moim wzroście 1,60 m ważyłam prawie 90 kg. W pewnym momencie zrozumiałam, że muszę coś ze sobą zrobić. To była główna motywacja. Nie myślałam wtedy o bieganiu. Wręcz przeciwnie - zawsze śmieję się, że w szkole nienawidziłam biegać. Zawsze próbowałam się jakoś schować przed tymi lekcjami, bo po prostu nie lubiłam biegać. A teraz, z perspektywy czasu, mam wrażenie, że po latach to nadrabiam.

Ola na mecie © Katarzyna Gogler Fotografia Zaczęło się od małych kroków - chodziłam na aerobik, na spacery, żeby po prostu zacząć się ruszać. Potem zaczęłam powoli truchtać. Pamiętam, że przebiegnięcie 3 km było dla mnie ogromnym wyzwaniem. Marzyłam o tym, żeby kiedyś pokonać 6 km - dokładnie tyle, ile wynosiła droga z domu do mojej pracy Ola Mielczarek

Z czasem bieganie zaczęło mi się naprawdę podobać. W mojej okolicy, w Mikołowie pod Katowicami, organizowany był bieg – były to pętle po 7 km w lesie. Zaczęłam tam startować, najpierw nieśmiało, później coraz częściej. To było niesamowite — społeczność biegaczy naprawdę potrafi wciągnąć. Wszyscy się wspierają, motywują nawzajem, dzielą doświadczeniami. Pamiętam, że gdy zbliżały się moje 42. urodziny, pomyślałam: „A może by tak zrobić coś wyjątkowego w tym wieku?”. Tak, we wrześniu, przebiegłam swój pierwszy maraton we Wrocławiu. Po moim pierwszym maratonie tak się wkręciłam, że już miesiąc później pobiegłam kolejny - w Poznaniu.

Spodobały ci się długie dystanse, tylko jeszcze na asfalcie.

Uwielbiam też tę atmosferę - tłum kibiców, ich energię i emocje. Bieganie w mieście ma też w sobie coś niesamowitego. Można zobaczyć miejsca z zupełnie innej perspektywy – z perspektywy biegu. Po pierwszych maratonach, wymyśliłam sobie marzenie, że w ciągu roku zrobię Koronę Maratonów Polskich. Wszystko szło dobrze, aż do momentu, gdy dopadła mnie kontuzja. Przeciążyłam się, bo - jak to często bywa w życiu początkującej biegaczki - chciałam biegać jak najwięcej. W Krakowie zaczęły się problemy ze stopą, a potem okazało się, że to zapalenie rozcięgna podeszwowego. Trzy miesiące bez biegania… To był dla mnie trudny czas. Czułam ogromny brak ruchu i tej biegowej energii. Próbowałam się ratować rowerem, ale to nie było to samo.

Mimo wszystko postawiłam sobie za cel dokończyć Koronę. We wrześniu udało się - przebiegłam Maraton Warszawski. Wspaniałe uczucie, choć muszę przyznać, że asfalt dał mi w kość. Wiedziałam, że to właśnie on był przyczyną moich problemów.

A kiedy pojawiły się góry?

W trakcie mojej przygody z maratonami na asfalcie pobiegłam swój pierwszy bieg górski. Było to 13 km biegu przez Beskidy. Zakochałam się – to był zupełnie inny wymiar biegania! Potem zapisałam się na dystans „Rzeźniczka” w ramach Festiwalu Biegu Rzeźnika, ale niestety nie mogłam wystartować z powodu kontuzji. Pojechałam jednak kibicować – i to właśnie tam, na Biegu Rzeźnika, zrodziła się moja prawdziwa miłość do biegów ultra. Patrzyłam na biegaczy na starcie, potem na mecie, którzy mieli ten błysk w oczach i determinację, i pomyślałam: też tak chcę! Niedługo później zapisałam się na swoje pierwsze ultra – w Transylwanii, w Rumunii. Pojechaliśmy tam górską sekcją. I tak się wciągnęłam na dobre w biegi górskie. Zaczęłam startować w coraz dłuższych dystansach – 50 km, 70 km… aż w końcu przebiegłam swoją pierwszą „setkę”.

I gdzie przebiegłaś pierwsze 100 km?

Pierwszą „setkę” przebiegłam w Krynicy. Po takim dystansie życie biegowe zaczyna się jakby na nowo. Nie wiem, czy inni biegacze też tak mają, ale u mnie wszystko działo się dość szybko. Kiedyś nawet nie śniło mi się, że przebiegnę sto kilometrów. A jednak – krok po kroku – marzenia zaczęły się spełniać. Zawsze chciałam sięgać trochę wyżej, próbować więcej, sprawdzać siebie. Pamiętam, jak po tej pierwszej setce zapisałam się od razu na kolejny bieg. A moja mama tylko pokręciła głową i powiedziała: „Ale przecież myślałam, że ta setka to już będzie koniec! To już szczyt twoich marzeń!” Dla mojej rodziny to wszystko było sporym zaskoczeniem — wcześniej byłam raczej mało aktywna, a nagle wciągnęło mnie na całego. Z czasem przyzwyczaili się i dziś bardzo mnie wspierają.

Potem dystanse zaczęły się jeszcze bardziej wydłużać.

Po pierwszej setce zaczęłam szukać nowych wyzwań, coraz dłuższych dystansów. Wystartowałam w Biegu Siedmiu Szczytów (240 km) podczas Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. Jednym z moich największych marzeń było wzięcie udziału w legendarnym UTMB w Chamonix, czyli 170 km przez Alpy. Wiedziałam, że żeby się tam dostać, muszę najpierw zebrać odpowiednie punkty, więc wybierałam coraz trudniejsze biegi – między innymi Lavaredo Ultra Trail.

Ola na trasie GSB © Tomasz Loska

UTMB to prawdziwe święto biegaczy górskich.

Pierwsze podejście do UTMB nie poszło po mojej myśli. Kryzys dopadł mnie około 160 km, tuż przed ostatnim wejściem na Flégère. Organizm po prostu odmówił współpracy. Skończyło się na ewakuacji helikopterem. To było trudne doświadczenie - psychicznie i fizycznie - ale wiedziałam, że tam wrócę. I wróciłam. Rok później udało mi się ukończyć bieg i spełnić to wielkie marzenie. Każdy taki start to dla mnie coś więcej niż tylko sport – to lekcja pokory, wytrwałości i wiary w siebie.

To już po całości biegałaś w górach.

Zaczęłam też lubić nocne bieganie i starty w górach – mają w sobie coś magicznego. Jest w tym trochę romantyzmu: księżyc, gwiazdy, cisza wokół… Oczywiście nie wszystko jest łatwe – szczególnie zbiegi bywają trudne, bo gorzej widzę po zmroku. Ale mimo to – kocham to uczucie wolności. W górach można się naprawdę zresetować. Gdy miałam gorszy dzień, coś mnie przytłaczało albo nie mogłam poukładać sobie myśli – wystarczyło, że poszłam pobiegać w górach. Lubię też biegi w towarzystwie - te wspólne wyrypy z przyjaciółmi, gdy rozmawiamy, śmiejemy się i motywujemy nawzajem. Ale równie mocno cenię samotne długie treningi. Pamiętam, jak kiedyś sama zrobiłam trening na 70 kilometrów. Albo innego razu - z koleżanką, zimą, po śniegu, prawie 100 kilometrów. To była prawdziwa przygoda! Zawsze szukałam trudnych tras. Mówiłam sobie: im ciężej w treningu, tym łatwiej potem na zawodach. Góry dały mi siłę – fizyczną, ale przede wszystkim psychiczną.

Wydawało mi się to zupełnie nierealne Ola Mielczarek

I przyszedł czas na przebiegnięcie najdłuższego szlaku długodystansowego w Polsce, czyli Głównego Szlaku Beskidzkiego – 500 km i ponad 20 tys. przewyższenia przez różne pasma górskie Beskidów – i to na dodatek pobijając kobiecy rekord trasy z suportem.

Kiedy po UTMB zaczęłam z Wojtkiem Weinertem (moim trenerem) rozmawiać o planach biegowych, temat GSB powrócił bardzo naturalnie. Miałam tę swoją wizję — że kiedyś to zrobię. Początkowo myślałam o symbolicznym przejściu szlaku, ale trener podsunął pomysł, żeby spróbować powalczyć o FKT kobiet (który wynosił 5 dni 19h). Szczerze mówiąc, wydawało mi się to zupełnie nierealne. Pomyślałam wtedy: jeśli nawet uda mi się zrobić to choćby godzinę szybciej niż plan, będę przeszczęśliwa. Nigdy nie przypuszczałam, że z tego marzenia wyjdzie coś tak wyjątkowego.

Ogromną rolę odegrał tu mój trener Wojtek, który zorganizował wydarzenie i pomógł uwierzyć, że to możliwe. To on razem z Olą Koszelą zaplanował logistykę, ustalił strategię, pomógł dobrać pacemakerów. Dla mnie to było coś zupełnie nowego – musiałam poprosić ludzi o pomoc, zorganizować wsparcie, poprosić przyjaciół, żeby pobiegli ze mną na poszczególnych odcinkach. A to wcale nie jest łatwe, bo nie należę do osób, które łatwo proszą o coś dla siebie. Wszyscy zareagowali z pełnym zaangażowaniem. Każdy, kogo zapytałam, powiedział od razu: „Jasne, Olka, pomożemy!” I to było coś niesamowitego. Do dziś, gdy o tym myślę, mam ciarki. Ten sukces nie był tylko mój – to był wspólny sukces całego zespołu. To dzięki tym ludziom udało się zrealizować coś tak wielkiego. Właśnie to było dla mnie najbardziej wzruszające – że stworzyliśmy coś razem.

Czyli to był też sukces i rekord drużynowy.

Jeśli chodzi o samo bieganie – praktycznie przez całą trasę nie byłam sama. Zawsze miałam przy sobie kogoś z ekipy. Czasami biegliśmy w parach, czasem w małych grupach. Było też ustalone, że jeśli pojawi się odcinek, gdzie będę chciała pobiec sama, to inni po prostu się wycofają i dadzą mi przestrzeń. Ale generalnie – nie było momentu, żebym czuła się samotna. Towarzyszyli mi ludzie z mojego klubu w Mikołowie, znajomi z Ultra Trail Academy a także biegacze, których poznałam wcześniej na różnych zawodach. To wszystko sprawiło, że ten bieg nie był tylko sportowym wyzwaniem, ale przede wszystkim doświadczeniem również biegowej społeczności.

Czy były kryzysowe momenty? To ogromny wysiłek.

Były momenty, kiedy wszystko szło świetnie — ale też chwile naprawdę trudne. Największe kryzysy przychodziły wieczorem, kiedy dopadało mnie zmęczenie i senność. Wtedy marzyłam tylko o tym, żeby się na chwilę położyć, ale do punktu odpoczynku było jeszcze daleko. To były takie chwile, gdy głowa już chciała się poddać, a ciało po prostu szło dalej z automatu.

Miałam dwa poważniejsze kryzysy. Pierwszy, taki naprawdę trudny moment, wydarzył się mniej więcej w połowie trasy — niedaleko Rabki-Zdroju. Zjadłam wtedy żel energetyczny, który mi „nie wszedł”, i zaczęły się problemy żołądkowe. Było źle. Traciłam siły, nic nie mogłam zjeść, a do kolejnego punktu było jeszcze daleko. W głowie pojawił się strach: czy ja w ogóle dam radę dalej? Kiedy w końcu dobiegłam do przyczepy, gdzie czekali moi znajomi, widziałam po ich minach, że nie wyglądałam najlepiej. Potem sami mi powiedzieli, że byli przerażeni moim stanem. Ale właśnie wtedy ogromnie pomogło mi to, że miałam ten „dom” na kółkach — moją przyczepę, w której wszystko było moje: jedzenie i znajome twarze z rodziny. Za każdym razem, gdy do niej wracałam, czułam się jak w domu. To dawało mi siłę. Pamiętam, że wtedy wszyscy mnie przytulali, dodawali otuchy. I w tym momencie coś się we mnie przełamało. Pomyślałam: „Nie, nie mogę się teraz poddać. Tyle osób we mnie wierzy”. Przespałam może trzy godziny — bo w sumie taki był plan, spałam maksymalnie po trzy–cztery godziny na dobę — i ruszyłam dalej.

Drugi trudny moment przyszedł pod sam koniec, kiedy zbiegając z Czantorii, poślizgnęłam bardzo niefortunnie na kamieniu i poczułam ogromny ból w kolanie. Byłam przerażona, bo to już był końcowy etap, a ja miałam świadomość, że przede mną jeszcze kilka kilometrów biegu. Jednak wiedziałam też, że nie mogę się zatrzymać. To było ogromne napięcie — z jednej strony ból i strach, z drugiej determinacja, żeby dobiec to do końca.

Śmieję się, że skoro zostałam babcią, to musiałam zrobić coś „ultra” Ola Mielczarek

Ola na mecie © Katarzyna Gogler Fotografia

Mimo kryzysów była upragniona i rekordowa meta.

Meta była czymś nie do opisania. Czekali tam wszyscy — moi znajomi, przyjaciele, ludzie z ekipy. Przyjechała też moja córka z moją czteromiesięczną wnuczką. To był dla mnie najpiękniejszy moment całego biegu. Pokolenia, emocje, spełnione marzenie — wszystko w jednym miejscu. Śmieję się, że zasłużyłam teraz na miano „ultrababcia”

Gratulacje rekordu trasy! Wynosi dokładnie 5 dni 8 godzin i 20 min – biegłaś z Wołosatego do Ustronia. A jak dobrze znałaś trasę?

Trasę znałam tylko częściowo. Dobrze znałam Beskid Żywiecki i Śląski, byłam też kilka razy w Bieszczadach, więc tam znałam niektóre odcinki. Beskid Niski? To był dla mnie zupełnie inny świat. Tam było sporo nowych miejsc, których wcześniej w ogóle nie znałam, więc momentami miałam wrażenie, że odkrywam góry na nowo.

A co z planowaną logistyką? To spore przedsięwzięcie.

Jeśli chodzi o logistykę — wszystko było naprawdę świetnie zorganizowane. Ogromna w tym zasługa Wojtka i Oli. Oni przygotowali dosłownie plan doskonały – cała trasa była rozpisana na etapy: gdzie będę spała, gdzie będą punkty żywieniowe, kto w danym odcinku ze mną pobiegnie. Miałam wszystko rozplanowane co do szczegółu. To było niesamowite, bo ja naprawdę nie musiałam o niczym myśleć. Po prostu biegłam. Wiedziałam, że na kolejnym punkcie będzie ktoś, kto poda mi jedzenie, pomoże wymienić sprzęt, a jak trzeba – po prostu uśmiechnie się i powie: „Dawaj, dasz radę!” Cały zespół miał też jasno podzielone role – każdy wiedział, czym się zajmuje. To dawało mi ogromny spokój i poczucie bezpieczeństwa, że mogę w pełni skupić się na biegu, a nie na organizacyjnych szczegółach.

A Twoje najlepsze momenty podczas biegu, oprócz mety?

W połowie trasy GSB, akurat w niedzielę, wypadały moje urodziny. Kończyłam 53 lata. W Krynicy-Zdroju przyjaciele zrobili mi niesamowitą niespodziankę - wszyscy razem odśpiewali mi „Sto lat”. To było wzruszające. Potem jeszcze kawałek pobiegliśmy razem. Na trasie było wiele takich pięknych chwil. Osoby, których spotykałam po drodze, kibicowali, machali, krzyczeli „Brawo!”. Pamiętam szczególnie jeden moment – kiedy zbiegaliśmy z Babiej Góry do schroniska na Markowych Szczawinach. Mój syn przyszedł wcześniej, żeby przynieść mi coś do jedzenia i powiedział , że czeka na mamę , która biegnie GSB - wchodzę, a tu nagle krzyk, oklaski - popłakałam się.

A jak długo regenerowałaś się po tym wyzwaniu?

Generalnie przez pierwsze 10 dni nie biegałam, choć przyznam, że w którymś momencie było mi trudno wytrzymać i chciałam już pobiegać. Po GSB moja regeneracja polegała przede wszystkim na odpoczynku, bawieniu z wnuczki i spotkaniach ze znajomymi.

A jak wyglądały twoje przygotowania i treningi?

Z Wojtkiem mieliśmy cały plan treningowy – wszystko było dobrze przemyślane. W tym roku w ogóle przygotowywałam się do kilku różnych wyzwań, które sobie zaplanowałam. Między innymi wróciłam po dziesięciu latach na asfalt – zrobiłam znowu maraton, taki symboliczny powrót do korzeni. Nie wiem, co mnie wtedy podkusiło, ale pomyślałam sobie, że po dziesięciu latach może dobrze byłoby znów spróbować zrobić życiówkę na asfalcie. Zapisałam się więc na maraton w Bratysławie. Jak tylko zaczęły się treningi… to od razu chciałam się z tego wycofać. (śmiech) To naprawdę ciężka robota – treningi maratońskie są zupełnie inne niż te w górach. Brakowało mi tego mojego „górskiego tlenu”. A mój trener powiedział wtedy: „Na góry to możesz sobie tylko popatrzeć na zdjęciach.” To było dla mnie naprawdę trudne. Ale obiecał, że jeśli wytrzymam ten plan, to w nagrodę będę mogła potem pojechać w góry – więc walczyłam!

I faktycznie, przygotowałam się do maratonu. A potem miałam już kolejne wyzwania – Pieniny, Lavaredo… Później myślałam, że może zapiszę się jeszcze na Bieg Siedmiu Szczytów, żeby potraktować go treningowo, ale wspólnie uznaliśmy, że to chyba nienajlepszy pomysł.

A jakie jednostki treningowe pod GSB trenowałaś?

Właściwie nie miałam jednej takiej specjalnej jednostki „pod GSB”. To raczej cały plan był tak ułożony, żeby mnie do tego przygotować – stopniowo. Były biegi z podbiegami, interwały, długie wybiegania, sporo pracy nad siłą nóg. Każdy trening miał mnie przybliżać do celu. W zasadzie, kiedy już zbliżało się samo wyzwanie GSB, trener powiedział mi wprost, że nie potrzebuję więcej biegania ponad to, co i tak robię. „Masz już solidny kilometraż, regularność, góry — to wystarczy. ” Najwięcej, ile biegałam w tygodniu, to było chyba około 90–100 kilometrów, ale to nie były jakieś rekordowe objętości. Potem nawet trochę to schodziło w dół. Miesiąc przed GSB byłam jeszcze na wakacjach, więc więcej było takiego biegania „dla siebie” – w terenie, tam, gdzie akurat byłam. Nie robiłam żadnego specjalnego planu stricte pod GSB, po prostu trzymałam rytm i dbałam o regularność.

Słyszałam, że Twój syn też biega. Pewnie, jeśli macie też rodzinne wakacje i nie tylko, czasami wspólnie biegacie i trenujecie.

Mój syn wkręcił się w bieganie trochę dzięki mnie – bo my naprawdę dużo jeździliśmy kiedyś na zawody całą rodziną. Zawsze było: mama biegnie, dzieci kibicują, wszyscy razem w tym uczestniczymy. Mateusz patrzył na to środowisko biegowe - i w końcu sam zaczął biegać. Na początku to wyglądało tak, że ja biegłam swoje, a on gdzieś tam truchtał obok, podbiegał, zatrzymywał się… (śmiech) Ale po jakimś czasie zaczęliśmy już biegać ramię w ramię. I to był cudowny moment – taki rodzinny czas, który dawał nam mnóstwo radości. Teraz jednak, przyznam szczerze, że to ja już za nim nie nadążam. Biega dużo szybciej, więc nasze wspólne treningi wyglądają tak, że jedziemy razem w jedno miejsce… a potem każdy robi swoje. (śmiech) Jednak dalej to lubię – że dalej nas to łączy, tylko w trochę inny sposób.

A jakie masz w głowie kolejne biegowe marzenia?

Oj, marzeń to ja mam sporo! (śmiech). Zdecydowanie ciągnie mnie w stronę biegów ultra – to jest coś, co naprawdę kocham. Mój syn czasem się ze mnie śmieje i mówi: „Mamo, może byś spróbowała czegoś krótszego, tak pięćdziesiąt kilometrów, pobiegasz szybciej!” Ale ja jakoś wolę te długie dystanse, te, gdzie trzeba powalczyć z głową, z ciałem, z terenem. Mam już na oku kilka biegów, które mnie kuszą. Na razie podglądam, czytam, oglądam relacje innych… ale wiesz, jak to jest – jak już coś mi się zamarzy, to prędzej czy później się zapiszę. (śmiech) Dzięki biegom zwiedziłam mnóstwo pięknych miejsc – takich, do których pewnie nigdy bym nie dotarła, gdyby nie starty czy treningi. Każdy bieg to dla mnie nie tylko wysiłek, ale też przygoda i mała podróż. Na przyszły rok mam kilka pomysłów – daję sobie jeszcze chwilę, żeby to wszystko poukładać.

Wiem jedno – chcę wrócić na kilka tras, które nie do końca mi wyszły, dokończyć to, co zaczęłam. I może… może spróbuję czegoś nowego. Marzy mi się kiedyś taki bieg jak Tor des Géants – ale wiem, że do takich wyzwań trzeba dojrzeć. To już zupełnie inna liga, inne góry, inne warunki. Zawsze staram się mieć takie cele, żeby nie wypalić się za szybko. Znajomi, którzy startowali w UTMB, mówili, że po osiągnięciu swojego marzenia często tracili chęć na kolejne biegi. Dlatego ja zawsze szukam nowego wyzwania. Długoterminowe marzenia i długie dystanse – to jest mój sposób na wyzwania biegowe.

A jakieś rady dla chcących zacząć biegać w górach? Może nie od razu długodystansowe wyzwania.

Dla mnie to trudne pytanie, bo każda historia jest inna. Mogę powiedzieć, jak to wyglądało u mnie. Przede wszystkim trzeba mieć marzenia. Od marzenia wszystko się zaczyna. Jeśli ktoś naprawdę chce przebiec, to jest to możliwe. Trzeba też mieć cierpliwość i pokorę. Nie wszystko pójdzie zawsze tak, jak zaplanowaliśmy, czasem pojawią się trudności i porażki. Ale warto się podnosić i nie rezygnować. Często z porażek można wyciągnąć więcej niż z sukcesów – uczą cierpliwości, wytrwałości i pokory. Dla mnie te trzy rzeczy – marzenia, cierpliwość i pokora – są fundamentem w bieganiu górskim.

Dzięki Ola za rozmowę! Gratulację jeszcze raz!

Ola Mielczarek – biegaczka górska związana z Ultra Trail Academy i STS Biegaton Mikołów. Od 2014 roku startuje w biegach długodystansowych, łącząc pasję do natury i wyzwań z niezwykłą determinacją. Miłośniczka górskich ultramaratonów, zdobywczyni wielu podów i rekordów, w tym kobiecego FKT na Głównym Szlaku Beskidzkim.