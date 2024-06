Olaczka: Brak internetowej przeszłości może być atutem na Twitchu

By przybliżyć Wam sylwetki zaangażowanych osób, postanowiliśmy porozmawiać z nimi, jednak nie tylko o świecie streamingu i gier, ale również o nich samych i ich drodze do kariery na Twitchu.

To wyszło tak naprawdę przypadkiem. “13 Posterunek” to banalnie proste poczucie humoru, które albo dla kogoś będzie żenujące, albo bardzo zabawne. No i dla mnie jest to bardzo zabawne. Ostatecznie jednak wydaje mi się, że dużo osób, które wchodzą na mojego streama, po prostu chce się po pracy zrelaksować, pośmiać.

To prawda. Inna sprawa, że ja poza własnym streamem, nie spędzam jakoś dużo czasu na Twitchu, nie śledzę tego co robią inni. Może po prostu czasem ktoś musi wpaść na coś nowego, innego. Dziś też klika się tylko to, co jest nowe, a dla mnie powrót do tych starych seriali też jest fajny. Może to też kwestia tego, że jestem tą twitchową “ciocią”.

Na samym początku moje największe zdziwienie wywołał fakt, że ktoś dobrowolnie zostawia subskrypcje skoro nie musi. Miałam takie “ale po co?”. Tak samo nie rozumiałam, kto może chcieć oglądać jak ktoś inny gra, kto ma na to czas? Dla mnie to był absurd.

Może jednak to właśnie ten brak “internetowej przeszłości” sprawia, że masz na to świeże spojrzenie i nieszablonowe pomysły na stream?

Dla mnie streamowanie to wciąż zabawa. Może jest to też spowodowane tym, że mam z tyłu głowy, że zawsze mogę wrócić do pracy w zawodzie i spokojnie się z tego utrzymywać? Może to jest ten komfort psychiczny, który mam, że streaming jest super, dobrze się bawię, ale nie traktuję tego jako trudnej pracy czy mojego “być albo nie być”.

Nigdy tego nie mówiłam, choć jest kilka osób, które to wiedzą. Mogę powiedzieć, że był to kierunek medyczny.

Wszystko zaczęło się jeszcze w przedszkolu. Pewnego dnia przyszła pani, która spytała, czy ktoś chciałby pójść na zajęcia z szachów. Pamiętam doskonale moment, jak tego samego dnia, wieczorem, przyszłam do mamy mówiąc: “bo pani pytała, czy ktoś jest chętny na zajęcia szachowe”. Na to mama odparła: “tak tak dziecko, jak chcesz to idź na te szachy”. No i tak to się zaczęło.

Później trafiłam do szkoły sportowej, gdzie była klasa szachowa i tam już tych zajęć było naprawdę dużo. To już nie były godziny tygodniowo, ale godziny dziennie. To był naprawdę profesjonalny trening i to wówczas zaczęły pojawiać się też pewne osiągnięcia

Jak wygląda taka klasa szachowa i same treningi? Ludzie mogą nieco lekceważąco podchodzić do szachów jako sportu, bo to jednak głównie siedzenie przy stoliku, a nie klasyczna aktywność fizyczna.

Jeżeli chodzi o szkołę, to tygodniowo miałam 3h lekcyjne szachów, jednak codziennie zostawałam w szkole do 15:15, niezależnie od tego o której kończyłam lekcje, a nierzadko była to 11:30-12:00. I potem do tej 15:15 zostawałam na szachach, to się nazywało “dodatki”. Dodatkowe zajęcia z trenerem miałam też w weekendy.

Sam trening składa się z różnych elementów. Jest trening debiutów, do których mieliśmy specjalne książki, później jest trening gry środkowej, gdzie można przerabiać różne taktyki, lub też trener prowadził zajęcia na tablicy szachowej, gdzie miał przygotowaną jakąś partię i wszyscy po kolei zgadywaliśmy posunięcia, co w danej sytuacji byśmy zagrali. Były też końcówki, które moim zdaniem są najtrudniejszym elementem. Tutaj także wszystko bazowało na książkach szachowych, które zresztą pisał mój trener. Na koniec szło się do osoby “lepszej” na tzw. zaliczenie i ona nas sprawdzała, poprzez rozegranie z nami danej końcówki, czy będziemy w stanie z nią wygrać lub zremisować.

Później przyszło liceum, przygotowania do matury, tak więc nacisk na szkołę był coraz większy, Przede wszystkim jednak bałam się iść w te szachy profesjonalnie. Jednak tylko niewielka część osób ma szansę się z tego utrzymywać. To nie jest tak dochodowy sport jak na przykład piłka nożna.

Gdy gram z chłopakiem, który jest mojego rankingu, to gra mi się łatwiej, mam większe predyspozycje by wygrać, niż z dziewczyną

Jak ja jednak to widzę po sobie? Szczerze, to gdy gram z chłopakiem, który jest mojego rankingu, to gra mi się łatwiej, mam większe predyspozycje by wygrać, niż z dziewczyną na moim poziomie. Powiedziałabym, że szachy kobiece, przynajmniej na moim poziomie, są bardziej chaotyczne. Trudno przewidzieć co się wydarzy w partii. Grając z mężczyznami łatwiej jest o to przewidywanie.

Powiedziałabym, że szachy przeżywały rozkwit, przynajmniej w Polsce, zarówno przez ten serial, jak i przez to, że Bartek wyciągnął je do tak szerokiej publiki pokazując, że to naprawdę gra dla każdego.

Z tego co wiem jednak, wciąż polski jest drugim językiem, po angielskim, jeżeli chodzi o liczbę osób oglądających szachy. Powiedziałabym więc, że wciąż duża część osób została, zajawiła się tym i jeździ nawet po turniejach. Wiadomo, że im mniej się przy tych szachach dzieje, im mniej jest eventów, jakichś szalonych wyzwań, to to zainteresowanie spada, ale wciąż są osoby, które uwielbiają szachy.

Na streamach staram się przede wszystkim robić coś, co mi samej sprawia przyjemność. Bo jeżeli robię coś wbrew sobie, to od razu to widać.

Co do szachów - ja je kocham, kochałam je całe życie. Jeżeli jednak non stop gra się w to samo to przychodzi pewne znużenie. Tak jak czasem czuję, że mam takie flow na dobre myślenie w grze, tak teraz czuje się słabiej i trochę faktycznie od tego uciekam.

Wciąż jednak streamuję szachy co wtorek. Gram wówczas arenę “Titled Tuesday” i wówczas gram z najlepszymi zawodnikami z całego świata jak Hikaru, Carlsen czy Duda. Tam mogę sobie porywalizować. Jeżeli zatem ktoś lubi u mnie przede wszystkim szachy, to przychodzi we wtorki.

Natomiast CS… też trzeba na pewno coś tam myśleć, ale jest to po prostu fajna odskocznia. Jakoś tak mi się fajnie przyjął, w przeciwieństwie na przykład do Ligi Legend, która jakoś nie jest w moich klimatach. Nie wiem czy to jest kwestia tego, że w CS’ie jest większa adrenalina, większa losowość. Nie umiem tego dokładnie wytłumaczyć, ale daje mi naprawdę dużo funu.

