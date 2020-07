Olek Świerkot: Witaj, nieznajomy

To prawda, że zdecydowałeś, że chcesz grać na gitarze, kiedy w szóstej klasie podstawówki zobaczyłeś na scenie Myslovitz?

Olek Świerkot: Tak. Pierwszy taki sygnał poczułem właśnie wtedy, gdy zobaczyłem na żywo Myslovitz i nagle zostałem rażony piorunem. Miałem już w domu gitarę, klasyczną, którą kupiła mi mama, żebym nauczył się grać, ale z półtora roku leżała nieużywana w szafie, bo jakoś nie mogłem się za to zabrać. Dopiero zmienił to ten koncert. Pierwszy zespół, Twisterella, założyłem w szkole średniej, ze starszym kolegą Damianem Dominikiem. Ale wtedy nie myślałem zupełnie o graniu w kontekście zawodowym. To była po prostu super zajawka. Granie w zespole było najlepsze.

Co się stało z Twisterellą?

Zweryfikowało ją życie. (śmiech) Damian miał już wtedy rodzinę, jednocześnie kończył studia na AGH w Krakowie i był jeszcze technicznym Myslovitz. Był więc bardzo zajętym człowiekiem, który za chwilę miał jeszcze dostać wizę do Stanów. Zanim to nastąpiło dołączył do nas Roman Szczepanek i był taki moment, że Twisterella grała z Graftmannem na wokalu. Ale tylko chwilę tak pograliśmy, bo później Damian wyleciał, Roman chciał robić więcej własnych rzeczy i naturalną śmiercią wszystko umarło.

Ale dzięki temu mogłeś zrobić krok naprzód i założyć zespół Miss Polski, z którym wydałeś płytę. Co z nim poszło nie tak, że i ten rozdział się skończył?

Chyba brak większego odzewu na naszą pierwszą płytę. A myśmy bardzo dużo pracy w nią włożyli i wydawało nam się, że ona nawet jest fajna – i tak też słyszeliśmy od naszych wielu znajomych – ale szału wokół niej nie było i w końcu musieliśmy się zając innymi rzeczami, by móc spokojnie egzystować. Jedną z osób, której płyta Miss Polski się podobała był Paweł Jóźwicki, który, co ciekawe, zaprosił mnie potem do pracy w roli producenta w Jazzboyu.

To było to zajęcie, które pozwalało ci egzystować?

Nie, to była wielka szansa i wielkie wyzwanie, bardzo długo musiałem sam siebie przekonywać że będę w stanie mu sprostać. Przed Jazzboyem byłem road managerem zespołu Pustki, a to z kolei stało się za sprawą Maćka Pilarczyka, z czym wiąże się zabawna historia. Otóż pewnego dnia dostałem bilet na koncert PJ Harvey w Sali Kongresowej, gdzieś w pierwszym rzędzie – wiesz, super sprawa – i ten koncert mnie totalnie zmiażdżył. Wyszedłem z niego cały roztrzęsiony i mówiłem: „masakra, to wszystko nie ma sensu, muszę rzucić to całe granie”. Na co Pilarczyk wtedy: „tak, rzuć wszystko i zostań menedżerem Pustek”. No i zostałem. (śmiech)

Było fajnie?

Było mega fajnie, przeżyliśmy z Pustkami super rok w trasie po wydaniu mojej ulubionej ich płyty „Koniec kryzysu”. Czułem jednak podskórnie że praca managera nie jest do końca dla mnie, byłem momentami trochę sfrustrowany tym, że nie robię tego, co mnie najbardziej kręci, czyli nie gram. Dziś wiem, że to było dla mnie bardzo dobre doświadczenie, na pewno nauczyło mnie pokory.

W Pustkach nie dało się z podawania wody przeskoczyć na członka zespołu?

Raz mi się to zdarzyło. Graliśmy pewnego razu event w Krakowie i Radek Łukasiewicz miał wtedy jakieś wesele, na którym musiał być, więc wskoczyłem na scenę za niego. Ale to był jeden raz. Kiedyś też rozmawiałem z zespołem, trochę pół żartem pół serio, o dołączeniu do składu, ale ja wiedziałem, że oni za dobrze grają, że nie dałbym rady.

Na propozycję Uzka w Jazzboyu jednak się zgodziłeś. To ciekawe o tyle, że nie miałeś łatwego zadania – zastąpić w roli producenta Bogdana Kondrackiego, za którym na pewno stało duże doświadczenie .

Umówmy się – za nim stało wszystko. Bogdan do dziś imponuje mi swoją wiedzą, umiejętnościami i podejściem do tej pracy! Nie wiem, co Uzka tknęło, żeby mnie wybrać, (śmiech) odważny z niego kolega. Prawdą jest natomiast, że my z Pawłem bardzo się polubiliśmy i do dzisiaj tak jest, że nasza współpraca polega w dużej mierze na wymianie towarzyskiej. No ale musiał wierzyć też w to, że coś potrafię. U mnie w każdym razie minęło trochę czasu, zanim nabrałem tej pewności.

Pamiętasz pierwszą rzecz, jaką zrobiłeś w Jazzboyu?

Pierwszą płytę zrobiłem z Kubą Galińskim, i byliśmy z niej bardzo dumni – nawet do dzisiaj jesteśmy i uważamy że to jest spoko płyta, choć specyficzna na pewno i o której pewnie prawie nikt nie słyszał – czyli „Second Hand” Marcina Rozynka. Uzek miał pomysł, żeby sprawdzić na niej, jak mi i Kubie pójdzie współpraca w studiu, bo za chwilę mieliśmy robić nową płytę Anki Dąbrowskiej. I polegało to na tym, że wybieraliśmy różne polskie covery, nie do końca znane, z pogranicza alternatywy i alternatywnego popu, żeby Marcin mógł je przedstawić na nowo. Niestety, podobnie jak Miss Polski, płyta Rozynka nie spotkała się zbyt wielkim odzewem. Ale my nie przejęliśmy się tym za bardzo.

I zabraliście się za „Bawię się świetnie” Ani Dąbrowskiej.

Płyta Anki to była pierwsza duża rzecz, którą zrobiliśmy razem z Kubą. I chyba też najsmutniejsza w jej dorobku. Choć to nie jest jakaś moja zasługa – album robiliśmy w konkretnym momencie życia Anki, który miał przełożenie na materiał. Pamiętam, że w tym czasie byliśmy na koncercie War On Drugs, zespołu, który dopiero zaczynał być popularny, a my staliśmy się jego wielkimi fanami. Staliśmy z Kubą i Uzkiem z rozdziawionymi gębami pod sceną małego klubu, a Anka pisała w jego trakcie teksty nowych piosenek na serwetce. Myślę, że zrobiliśmy smutną płytę, bo tacy akurat wtedy byliśmy.

„Smutno” to dopiero miało się zacząć. Pamiętasz moment, gdy w Jazzboyu pojawił się Kortez ? Też od razu widziałeś w nim wielki potencjał?

Wiesz co, mnie było ciężko połączyć demówki, które Kortez nagrywał na dyktafon i które słyszałem zanim go poznałem, z całą resztą. Ciężko było uwierzyć, że to jest ten gość. Na tych demówkach koleś świetnie grał na gitarze, śpiewał sobie jakieś zarysy tekstów po angielsku i brzmiał jakby się urodził za wielką wodą. Gdy go zobaczyłem, powiedziałem: „naprawdę, to ty?”. I to był on, i był w tym cholernie dobry.

Chcesz mi powiedzieć, że to był studyjny „samograj”?

Kortez już na samym początku miał ze sobą bardzo emocjonalne, mocne piosenki. Wszystkie co prawda zagrane prawie na tych samych akordach, wszystkie bardzo proste, ale biła z tych domówek straszna siła. Mieliśmy kilka podejść do tego materiału, trochę szukaliśmy pomysłu na to, jakie to ma być. Wszystko się wyjaśniło, gdy padł pomysł, żeby Kortez – jako zupełny debiutant – zagrał koncert na Opole Songrwriters Festival i ja mu miałem pomóc zaaranżować piosenki na ten występ. Wtedy się okazało, że między nami zaskoczyło i zaczęliśmy te piosenki, jedna po drugiej, robić. Podobnie było przy jego pierwszej płycie – Kortez bardzo szybko uczył się pracować na komputerze, używać wtyczek i pod koniec płyty już to wszystko umiał, ale na początku każda piosenka była trzepana z gitarą, i moja praca polegała na tym, żeby na każdy numer znaleźć pomysł, by go zagrać inaczej.

Wykonałeś świetną robotę, bo sukces Korteza zaskoczył chyba wszystkich.

Pewnie niektórzy zaskoczeni są do dziś. (śmiech) Ale Kortez ma w sobie tę niewymuszoną charyzmę – on nie stara się nikomu na siłę przypodobać i widać, że ludzie totalnie tego chcą.

Mimo wszystko przestałeś z nim grać, a więcej zacząłeś z Dawidem Podsiadło .

Ale ja nie zostawiłem Korteza dla Dawida! Z Dawidem zacząłem grać jeszcze przed tym, jak pojawił się Kortez. Z Kortezem grałem przez jakiś czas tylko w koncertowym trio, czasem zdarzyło się zastępstwo za Lesława Mateckiego. Ale nigdy nie byłem w podstawowym zespole koncertowym Korteza.

Dawid to był twój kolejny złoty strzał. Jak się okazało, największy.

Mam czasami takie momenty, że nie wierzę, że nam się to przytrafiło. Niedawno ukazał się klip z koncertu z PGE Narodowego, z piosenką „Nieznajomy” i muszę ci powiedzieć, że to wideo robi na mnie takie wrażenie, jakby to było moje inne życie. Coś niewiarygodnego, że na tym klipie bije z nas taka pewność siebie, jakbyśmy byli do tego wszystkiego stworzeni. A przecież wciąż mnie to wszystko mega zaskakuje. Na pewno jest to spełnienie młodzieńczych marzeń, ale wiesz jak jest… Kiedy już coś masz, to chcesz więcej. Nie chodzi mi tu wcale o więcej w kontekście większych stadionów raczej większych przeżyć i wyżej stawianych poprzeczek.

Stojąc na scenie obok Dawida, widząc to wszystko, co się dzieje wokół waszego zespołu, zastanawiałeś się kiedyś, jak do tego doszło?

Wyszedłbym od talentu i osobowości Dawida. Ten gość fenomenalnie śpiewa, wymyśla nietuzinkowe, przebojowe melodie, pisze komunikatywne, a zarazem niebanalne teksty. Zaśpiewał w swoim życiu ileś tam piosenek innych ludzi i za każdym razem później okazywało się, że on to zrobił tak, że ta piosenka zawsze brzmiała jak by była jego. I była dobra. Niesamowity talent, do tego ma te cechy osobowości, które powodują, że ludzie się z nim utożsamiają. Bo jest fajny i normalny. Szczery, prawdziwy, po prostu.

A gdzie w tym wszystkim jesteś ty? Próbowałeś umiejscowić się w tej coraz większej układance?

To ciekawe… Dobre pytanie! Na pewno bardziej ja nie byłbym tu, gdzie jestem, bez niego niż on beze mnie, (śmiech) ale też jego zespół wyglądałby inaczej, gdyby nie ja. Wiesz, jestem prawie jedynym gitarzystą w tym zespole, a grają z nami same znakomitości, o czymś to świadczy. (uśmiech) Na pewno zaprzyjaźniliśmy się ze sobą i ta przyjaźń jest podstawą naszej znajomości. Piszemy razem piosenki, spotykamy się w studiu i robimy cały czas to, co lubimy najbardziej. Potem jak już te piosenki powstaną, i będą fajne, to coś tam z niektórymi się dzieje, z niektórymi nie. Niektóre idą do szuflady…

Ta, jak zgaduję, jest już wypchana po brzegi. Tym bardziej, że pracujesz przecież nie tylko z Dawidem.

Nie, pracuję teraz cały czas z Kasią Sochacką, której pomagałem przy kończeniu epki „Wiśnia” i z którą zacząłem robić dużą płytę. Nagrywam z Natalią Pikułą, dziewczyną, która śpiewała kiedyś w Drekotach, zacząłem współpracę z szymonmówi, pracowałem ostatnio też nad najnowszm singlem Męskiego Grania...

Ale biorąc pod uwagę, jak wielkim sukcesem okazał się produkowany też przez ciebie „Początek” – takie single to chyba sama przyjemność?

Nie jest to takie łatwe, na jakie wygląda. (śmiech) Sam element nagrywania jest prosty, ale trudniejszy jest potem proces decyzyjny. Jest tu wiele elementów układanki, które trzeba wypełnić i wiele osób, które trzeba zadowolić. Przy „Początku” trudne było to, że w jednym czasie kończyliśmy nagranie, nagrywaliśmy teledysk i już zaczynały się próby do Męskiego Grania. I ja w tym wszystkim brałem udział. Sam teledysk było dużym wyzwaniem, a oprócz tego jeszcze dopracowanie singla, próby z chłopakami, którzy byli różnie dostępni – raz próbowaliśmy tyko z Krzyśkiem i Dawidem, bez Korteza, potem z Kortezem, więc tam było sporo pracy.

A przy tym tym najnowszym?

Z nowym singlem też się wiąże ciekawa historia. Mamy w nim Darię Zawiałow , Błażeja Króla i Igora Walaszka , a więc zajebisty skład – nie znałem wcześniej nikogo z nich osobiście, nie wiedziałem jacy są… Okazało się, że początek współpracy był dosłownie „wybuchowy”. (śmiech) Chodzi o to, że wpadłem na pomysł, że zrobimy to u mnie na chacie: wszyscy się spotkamy i napiszemy piosenkę. Tak po prostu. Jest to trochę ryzykowne, bo przy tego typu akcjach może zdarzyć się tak, że albo to odpali, albo że będzie drętwo już na starcie i dalej schody. Wiesz, taki efekt randki w ciemno. Na szczęście odpaliło nam do tego stopnia, że po dwóch godzinach mieliśmy gotową piosenkę razem z tekstem. Totalny entuzjazm! Czułem się trochę jakbym wsiadł do rollercoastera – każdy z nich dał tyle energii i kreatywności podczas tych dwóch godzin, że piosenka zrobiła się wręcz sama. Niezapomniane przeżycie, wszyscy wyszliśmy z niedowierzaniem na twarzy.

„Na chacie” to jest twoje miejsce? Tam lubisz pracować najbardziej?

To było moje miejsce. Pokój w mieszkaniu na Saskiej Kępie, skąd już się wyprowadziłem. Miałem tam bardzo wyrozumiałych sąsiadów i mieszkałem też sam, więc mogłem jedno pomieszczenie przeznaczyć na swoją pracownię. Uważam, że to był jeden z moich najlepszych pomysłów. Bo studio nagraniowe samo z siebie – przynajmniej we mnie – generuje emocje związane z tym, że coś trzeba nagrać, trzeba umieć, trzeba się trzymać deadline’u. I choć cały czas korzystam ze studia Jazzboya i jest tam super, to jednak jak masz pracownię na chacie, to po prostu czujesz się automatycznie z tym swobodniej. Twoja kreatywność wtedy jest zupełnie inna! Saską Kępę musiałem jednak opuścić i teraz czekam na nowe miejsce do pracy, ale już poza domem.

Być może w nim właśnie uda ci się zrealizować to, o czym rozmawialiśmy już rok temu – własną płytę?

A może ja już nie muszę? Może już za późno? (śmiech) Kurde, cały czas znajduję sobie wymówki – na przykład, że nie nadaję się na lidera albo muszę produkować rzeczy dla innych, bo od jakiegoś czasu nie gramy koncertów i trzeba za coś żyć. Ta moja płyta jest cały czas za nisko na liście priorytetów. Ale non-stop wymyślam coś tam dla siebie, piszę do szuflady, mam na to wszystko jakiś pomysł. Póki co jednak są rzeczy ważniejsze. Ale trzymaj kciuki!

