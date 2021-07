6 sportowców vs. niezwykły rok 2020. Jak sobie z nim poradzili?

Prawdziwi dominatorzy

- Mol i Sørum zakończyli sezony 2018 i 2019 jako duet numer 1 na świecie i byli absolutnie pewni tego, co czeka ich w 2020. Ale potem ich plany legły w gruzach. Mol napotkał na problemy z biodrem, którym towarzyszyły niewielkie mikrourazy w nogach. To postawiło ich udział w najważniejszych zawodach pod znakiem zapytania. Teraz możemy obejrzeć, jak Sørum został zmuszony do występowania bez stałego partnera, a Mol do przyglądania się jego grze z boku. Jak powiedział Anders "nie wiadomo co przyniesie przyszłość". Czy złota para zdoła pokonać przeciwności, by znów zabłyszczeć gdy będzie się to liczyło najbardziej?