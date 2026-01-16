F1: Oracle Red Bull Racing prezentuje barwy i wkracza w erę silników Forda

Oracle Red Bull Racing odważnie wkracza w nowy rok, w przyszłość! We współpracy z Fordem w ramach projektu Red Bull Ford Powertrains, rozwijaj kolejną generację silników Formuły 1 i prezentuje nowe, efektowne barwy bolidu RB22. W którym Max Verstappen oraz jego nowy partner zespołowy Isack Hadjar rywalizować będą w nowym sezonie. A ten rozpocznie się od Grand Prix Australii już w marcu!

01 Barwy Oracle Red Bull Racing na sezon 2026 Formuły 1

Błyszczące wykończenie to ukłonem w stronę dziedzictwa zespołu © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull Racing zaprezentował efektowne nowe barwy bolidu RB22 – maszyny, którą Max Verstappen będzie rywalizował w nowej erze Formuły 1. Oficjalna premiera odbyła się podczas otwarcia sezonu w siedzibie Forda – Michigan Central HQ w Detroit.

Sama prezentacja nie mogła obyć się bez charakterystycznego dla Red Bulla rozmachu. W widowiskowym materiale wideo można zobaczyć, jak czeski pilot akrobacyjny Martin Šonka, mistrz świata Red Bull Air Race z 2018 roku, odsłonił nowe malowanie, przelatując nisko nad bolidem swoim samolotem Cobra.

Martin Šonka prezentuje nowe barwy Oracle Red Bull Racing © Dan Vojtech/Red Bull Content Pool Rozpoczynamy sezon F1 2026! © Dan Vojtech/Red Bull Content Pool Nowy wygląd Red Bull Racing na nową erę F1 © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

02 Co nowego w bolidzie na 2026?

Nowe, wyścigowe malowanie w odcieniu niebieskiego, uzupełnione wyrazistymi białymi akcentami, to powrót do błyszczących barw, z jakich zespół korzystał na początku swojej przygody z Formułą 1 w 2005 roku.

Szef zespołu, Laurent Mekies , podkreślił:

"Rok 2026 otwiera nową, niezwykle istotną erę zarówno dla Formuły 1, jak i dla Red Bull Racing. Chcieliśmy, aby kolory bolidu to odzwierciedlały, a jednocześnie nawiązywały do początków zespołu. Jesteśmy w Formule 1 dzięki marzeniu jednego człowieka: Dietricha Mateschitza. Kilka lat później narodziło się kolejne: stworzyć własny silnik".

Nowe barwy Red Bull Racing © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool RB22 z pierwszym w historii silnikiem wyprodukowany przez ORBR © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool Czy #3 będzie szczęśliwą liczbą dla Maxa Verstappena w 2026 roku? © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool Błyszczące wykończenie to ukłonem w stronę dziedzictwa zespołu © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool Odważny nowy projekt na rozpoczęcie odważnej, nowej ery © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

„To malowanie powstało po to, by podkreślić ducha, z jakim wchodziliśmy do świata sportów motorowych. W sezonie, w którym bolid Oracle Red Bull Racing po raz pierwszy otrzymuje jednostkę napędową Red Bull Ford Powertrains, naturalnym wyborem było nawiązanie malowaniem do naszej historii” – dodał Mekies.

Nowy silnik, przeprojektowana konstrukcja i wyraziste barwy sprawiają, że RB22 staje się pomostem między historią a przyszłością zespołu, przenosząc dziedzictwo założyciela Red Bulla w nową erę, której ważnym elementem jest ponowne partnerstwo z Fordem.

03 Nowy rozdział w F1 z Red Bull Ford Powertrains

Detroit's Michigan Central Station was the venue for the launch © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

Największą zmianą jest to, że RB22 napędzany będzie jednostką opracowaną we własnym zakresie przez Red Bull Powertrains, we współpracy z Ford Racing. Choć konstrukcja silnika V6 przechodzi jedynie ewolucyjne modyfikacje, prawdziwym wyzwaniem technicznym pozostaje złożony układ Motor Generator Unit – MGU-K. System ten odzyskuje energię kinetyczną podczas hamowania i przekształca ją w dodatkową moc dostępną dla kierowcy. W sezonie 2026 aż połowa mocy RB22 będzie pochodzić z energii elektrycznej – to niemal trzykrotnie więcej niż dotychczas.

Forda z Formułą 1 łączy bogata historia. Silnik Ford-Cosworth DFV zapisał się złotymi zgłoskami w dziejach sportu, prowadząc Jima Clarka do zwycięstwa już w swoim debiucie podczas Grand Prix Holandii w 1967 roku. Łącznie jednostka ta napędzała bolidy do 154 wygranych wyścigów mistrzostw świata i pozostawała w użyciu w Formule 1 aż do 1983 roku. Nowy silnik Red Bull Ford wchodzi więc do stawki z imponującym rodowodem.

Ford ma bogatą historię w wyścigach samochodowych © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

Szef zespołu Laurent Mekies dodał: „Zespół wykonał niesamowitą pracę. To ogromne osiągnięcie, że możemy być dziś w tym miejscu i po raz pierwszy w historii pojechać na shakedown w Barcelonie z własnym bolidem i własną jednostką napędową. To efekt wysiłku dwóch tysięcy osób pracujących w Red Bull Technology Campus – niezwykle utalentowanego zespołu, który wspólnie doprowadził nas do tego momentu. To początek niezwykle ekscytującej drogi dla nas wszystkich. Wyjedziemy na tor jako jedność – jedno podwozie Red Bulla i jedna jednostka napędowa”.

Na scenie głos zabrał również Bill Ford , przewodniczący zarządu Ford Motor Company: „125 lat temu mój pradziadek Henry Ford wygrał wyścig właśnie tutaj, w Detroit, co pomogło w narodzinach Ford Motor Company. Ford ma swoje miejsce w historii Formuły 1, a dziś jesteśmy tu po to, by wspólnie z Red Bullem napisać jej kolejny rozdział”.

Jako symboliczny hołd dla ducha innowacji i odwagi, pierwsza jednostka Red Bull Powertrains otrzymała oznaczenie DM01 – na cześć Dietricha Mateschitza, który stał za decyzją Red Bulla o wejściu na ścieżkę producenta silników.

04 Nowa generacja samochodów F1

Prezentacja nowych barw Oracle Red Bull Racing © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

Największa zmiana regulaminowa w historii Formuły 1 stawia przed wszystkimi zespołami zupełnie nowe wyzwania. Nowa generacja jednostek napędowych oraz przepisy techniczne wymusiły gruntowne przeprojektowanie samochodów, zmieniając układ sił w stawce. W ostatnich pięciu sezonach Max Verstappen i Oracle Red Bull Racing wielokrotnie zapisywali nowe karty historii F1. Choć w sezonie 2025 Holender minimalnie przegrał walkę o piąty tytuł mistrzowski – mimo imponującego powrotu w drugiej połowie roku – to właśnie on ponownie ma być liderem zespołu na torze.

Czterokrotny mistrz świata w tym roku będzie miał nowego partnera w zespole. Do Red Bulla dołącza Isack Hadjar – szybki, młody Francuz, który przenosi się z zespołu Visa Cash App Racing Bulls po znakomitym debiutanckim sezonie.

Na pit wallu swój pierwszy pełny sezon w roli szefa zespołu rozpoczyna z kolei Laurent Mekies . Kieruje on niezwykle doświadczoną i utytułowaną grupą projektantów, inżynierów, strategów i mechaników, których determinacja do zwycięstw dorównuje sportowej ambicji ponad tysiąca pracowników Red Bull Technology Campus w Milton Keynes.

Bolid RB22 powstał pod kierownictwem Pierre Wachéa i jego zespołu, kontynuując linię konstrukcyjną legendarnych maszyn, takich jak dominujący RB19 – najbardziej skuteczny bolid w historii Formuły 1. Nowe podwozie będzie węższe, krótsze i lżejsze od poprzednika, a aktywna aerodynamika ma sprzyjać szybszej jeździe w zakrętach i ostrzejszej walce koło w koło.

05 Reakcje kierowców na nowy bolid

Zapytany o pierwsze wrażenia, Max Verstappen zażartował: „Zdecydowanie jest lepiej. Od dawna o to prosiłem, więc bardzo się cieszę. Podoba mi się połysk, podoba mi się niebieski – to mój ulubiony kolor”. Czterokrotny mistrz świata dodał także: „Świetnie wyglądają też kontury tęczowego logo. Wróciło i sprawia, że całość jest znacznie świeższa”.

Swoimi odczuciami podzielił się również nowy partner zespołowy Verstappena, Isack Hadjar : „To ogromny przywilej być częścią Oracle Red Bull Racing i jeździć u boku Maxa. Bardzo podoba mi się przednie skrzydło i błyszczące wykończenie – podczas nocnych wyścigów będzie się naprawdę wyróżniać”.

Isack Hadjar w nowych barwach na 2026 rok © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool Bardzo podoba mi się przednie skrzydło i błyszczące wykończenie – podczas nocnych wyścigów będzie się naprawdę wyróżniać Isack Hadjar

Szef zespołu, Laurent Mekies, dodał: „Bolid prezentuje się znakomicie. Chcieliśmy nadać mu wyjątkowy charakter dzięki błyszczącemu wykończeniu, podkreślając tym samym początek nowego rozdziału. Mamy nadzieję, że kibice również to docenią”.

06 Zobacz powtórkę prezentacji Oracle Red Bull Racing

Start sezonu 2026 z Red Bull Ford Powertrains Zespoły Red Bull F1 prezentują barwy na sezon 2026 oraz nowe partnerstwo - z Red Bull Ford Powertrains.