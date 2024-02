Jubileusz! Czas na 20. sezon Oracle Red Bull Racing w Formule 1!

Max Verstappen Max Verstappen urodził się po to, by się ścigać. Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena, oraz odnoszącej sukcesy w kartingu Sophie, został najmłodszym triumfatorem w wyścigu Formuły 1!

powstała by podkreślić rolę kultury Red Bulla w rozwoju zespołu, który od czasu swojego debiutu w F1 podczas GP Australii w 2005 roku nieustannie przesuwa granice tego sportu. Przez cały rok w ramach „Forever Rebl” zorganizowanych zostanie wiele specjalnych wydarzeń i aktywacji, z których każde będzie miało na celu jeszcze bardziej przybliżyć fanów do zespołu i jego 20-letniej historii.

Od wykorzystania zeszłorocznego konkursu na malowanie bolidu „Make Your Mark”, poprzez zaoferowanie fanom nowych i jeszcze bardziej ekscytujących możliwości dodania swojego, kreatywnego akcentu do tegorocznego samochodu, po oszałamiającą współpracę w dziedzinie sztuki i mody, która zaowocuje również ekskluzywnymi gadżetami. Od wielu wydarzeń na całym świecie po umożliwienie fanom zdobycia unikalnych pamiątek obejmujących dwie dekady startów zespołu w F1 – „Forever Rebl” pozwoli wiernym fanom teamu znaleźć się w samym sercu uroczystości.

