5 koncertów, które musisz (też) zobaczyć na Orange Warsaw Festival

Porównywany do Playboi Cartiego (który zresztą odkrył go dla szerszej publiczności), wysoko notowany przez uznany serwis muzyczny Pitchfork. Jego ostatni album „A Great Chaos” dostał w nim notę 7.8 (w 10-stopniowej skali) i opinię, że to dzieło przełomowe i otwierające hiphopowe brzmienia z Atlanty na zupełnie nowe rejony. „Ten album to coś więcej niż kolekcja kawałków. To zapis niepodważalnego talentu Kena Carsona i więzi, jakie tworzy z fanami” – czytamy także w zapowiedzi występu rapera na stronie Orange Warsaw Festival. Tym bardziej nie może się doczekać, by zobaczyć, jaką więź nawiąże z widownią w Polsce.