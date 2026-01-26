Ortis: Trudno zliczyć wszystkie zalety wynikające z regularnych treningów

Za nami specjalne wydarzenie Fit The Game organizowane w ramach Red Bull Enjoy The Game, w trakcie którego ósemka twórców internetowych rywalizowała w wyzwaniach, w których potrzebowali nie tylko umiejętności gamingowych, ale i sprawności fizycznej.

Jednym z uczestników eventu był Wojciech "Ortis" Bąk, który od lat łączy pasję do gier i streamingu, z regularnymi treningami siłowymi. W rozmowie z nami opowiada między innymi o tym, jak udaje mu się godzić te dwa światy, a także jak w ogóle po raz pierwszy trafił na siłownię.

Bartłomiej Bukowski, redbull.com: Za nami specjalne wydarzenie Red Bull Enjoy The Game, w trakcie którego mogłeś się sprawdzić wraz z kilkoma innymi twórcami w konkurencjach wymagających nieco więcej sprawności fizycznej. Jak wrażenia?

Wojciech "Ortis" Bąk: Mega mi się podobało. Przede wszystkim dlatego, że całość dawała taki trochę telewizyjny vibe. Było dużo sprzętu, dużo różnych przygotowanych rzeczy, całość wyglądała naprawdę fajnie. Zwłaszcza, że było to coś nowego.

Najfajniejsze było jednak to, że można było poznać wiele nowych osób, także związanych z Red Bullem, ale i ze sportem, choć akurat nie każdy z uczestników biorących udział w wydarzeniu był stricte fitnessowy. Miło było jednak spotkać się z ludźmi z innej bańki.

Naprawdę, jeżeli chodzi o sam vibe wydarzenia, to było bardzo przyjemne. Taka integracja, a przy tym pomieszanie gamingu z fitnessem.

W sumie mierzyliście się w trzech różnych wyzwaniach. Któreś szczególnie przypadło Ci do gustu?

Szczerze, to chyba najbardziej podobała mi się nie żadna konkretna konkurencja, a rozgrzewka, którą robiła nam Zuzdmi. To było takie fajne. Ona się starała to przeprowadzić jak najlepiej, każdy też się starał wykonywać ćwiczenia na swój sposób i było to bardzo angażujące.

Same konkurencje również były ciekawe, natomiast no w nich mogły brać udział maksymalnie 2-4 osoby, co oczywiście też nie było złe, ale fajnie byłoby móc się zmierzyć w pełnym gronie jednocześnie, co dawałoby możliwość takiej napędzającej rywalizacji.

Red Bull Fit the Game © Mateusz Szachowski

Natomiast gdybym miał wybrać jedną konkurencję, to byłby to Ring Fit Adventure. Miał najwięcej wspólnego z takim już typowym wysiłkiem fizycznym.

Czuć od Ciebie, że bardzo dużo radości daje Ci wspólna aktywność fizyczna w grupie.

Coś w tym jest. Ja w ogóle uważam, że aktywność fizyczna jest fajna, każdy kto nieco chodził na siłownię to wie, jak fajnie się rozmawia z innymi czy to po treningu czy podczas treningu. Wiadomo, że jak się idzie na siłownię to przede wszystkim by poćwiczyć, klapki na oczy i robisz trening. Jednak gdy ktoś do Ciebie zagada, to aż przyjemniej się rozmawia, bo te endorfiny, te pozytywne emocje robią swoje.

Uważam też, że taka pozytywna rywalizacja, jak choćby to kto zrobi więcej pompek, czy coś na czas, jest bardzo motywująca. Dla mnie właśnie sport zawsze był związany z taką rywalizacją, ale w zdrowej formie, nie aby komuś coś udowodnić czy pokazać się z lepszej strony, ale aby się wzajemnie napędzać.

Pomijając już same aspekty sprawnościowe, to podczas wydarzenia świetnie odnalazłeś się też razem z Natanem w roli casterów.

Oj zdecydowanie. Natan to świetny gość. Jego vibe, energia, sposób wypowiadania się… bardzo dobrze ze mną matchował. Tak naprawdę ja nawet nie musiałem wiele gadać. Natan przejął tę rolę i świetnie sobie poradził. Nie ukrywam, fajnie nam się gadało.

Jak w ogóle u Ciebie zaczęła się zajawka na siłownię? Bo ćwiczysz już naprawdę wiele lat

Kiedy byłem w gimnazjum, zawsze byłem straszną nogą jeśli chodzi o sporty drużynowe, czy to piłka nożna, czy koszykówka, czy siatkówka. Długo szukałem czegoś swojego. Pewnego dnia mój przyjaciel zapytał mnie, czy nie chciałbym iść z nim na siłownię, bo akurat kupił sobie karnet. Ja wówczas za wiele o tym nie wiedziałem, ale stwierdziłem, że czemu nie.

No i zaczęliśmy od jakiegoś planu jego kuzyna, który wówczas już trenował ze 2 lata. To był taki typowy bro split, kto trenował to wie o co chodzi. Klata, łapy, barki, nóg żadnych. Chodziło się i machało tym ciężarem. To było jakieś 13-14 lat temu i od tego właśnie się to wszystko zaczęło.

Zabawne jest to, że po jakichś 2 tygodniach chodzenia temu kumplowi się znudziła siłownia, a dla mnie stało się to całym życiem i wszystko zaczęło kręcić się właśnie wokół siłowni. Bardzo to polubiłem, bo sam proces budowania sylwetki, ale też radzenia sobie z kolejnymi etapami i trudnościami, jak coraz bardziej skomplikowane ćwiczenia bardzo mnie motywowały. I tak się zakochałem w tym wszystkim i tak to leci. Dziś nie wyobrażam sobie życia bez tego.

Natomiast ten początek to był czysty przypadek. Nigdy wcześniej nie ciągnęło mnie ani do sportu, ani do siłowni, zawsze lubiłem tylko gry.

No i tu nieco uprzedziłeś moje pytanie o to co było u Ciebie pierwsze - zajawka do gier czy do siłowni.

Zdecydowanie najpierw były gry. Zawsze je bardzo lubiłem, od najmłodszych lat. Pamiętam jeszcze jak na takim pierwszym starym komputerze w domu, który stał w pokoju gościnnym, na Windowsie 98 grałem w Carmageddon. To moje takie pierwsze wspomnienie związane z grami. Miałem też kuzynkę, która zawsze mi i bratu instalowała na kompie jakieś dema i od tego się ta zajawka zaczęła.

Bardzo szybko stałem się też fanem gier competetive, gdzie można było rywalizować z innymi, więc dużo grałem w takie gry jak CS 1.6 czy World of Warcraft. Takie klasyczne tytuły gracza, który chciał iść w tę bardziej kompetetywną stronę.

A czy łączenie tych dwóch pasji - które nie oszukujmy się - nie często idą w parze, miałeś z tym jakieś problemy? Bo też wiadomo, że u graczy często chociażby rytm dobowy jest dość “elastyczny”.

Akurat tutaj zawsze dawałem radę. Siłownia to dla mnie taki obowiązek, który sam sobie narzuciłem. Po prostu muszę ten trening zrobić, bo bym się źle czuł. To też tylko godzina-dwie co drugi dzień, co znowu nie jest taką ilością czasu, której nie szłoby wygospodarować. Moim zdaniem brak czasu to akurat bardzo słaba wymówka. Czas się ma zawsze, wszystko zależy od tego, jak się nim dysponuje. A pograć te kilka godzin mniej tygodniowo w gierki to znowu też nie jest taki duży problem.

Tak więc dla mnie granie to przyjemność, natomiast siłownia to przyjemność połączona z obowiązkiem. I też nie ukrywam, że gdybym miał wybrać jedną rzecz z tych dwóch - to na pewno byłaby to siłownia.

Też jako że od lat jesteś w obu środowiskach - zarówno tym związanych z siłownią jak i gamingowym, jak byłeś w każdym z nich postrzegany przez fakt drugiej zajawki? To jednak nie są społeczności, które często się przecinają.

Generalnie dużo zależy od osoby, ale mam wrażenie, że jednak te środowiska za sobą nie przepadają. Często spotykałem się z tendencją, że tacy zajawkowi gracze raczej krzywo patrzą na tych siłownianych świrów, choć to też nie jest zasada.

Jeden mój znajomy ostatnio stwierdził, że siłownia jest cringe’em. Aczkolwiek miał na myśli właśnie takich siłownianych świrów, którzy całe swoje życie obracają wokół tego, bo czym innym jest profilaktyczne chodzenie od czasu do czasu dla zdrowia.

Ja jednak uważam, że jeżeli ktoś chce wokół tego budować cały swój dzień, swoje życie, to też nie jest nic złego. Nie oszukujmy się, jest to zajawka i hobby jak każde inne. Ostatecznie jednak trudno godzić te dwa światy, zwłaszcza że osoby trenujące też nie patrzą jakoś mega przychylnie na gry. Ale tak jak mówię, zależy od człowieka i nie można generalizować.

W ostatnich latach mam jednak wrażenie, że świadomość wśród graczy na temat zadbania o swoją formę rośnie

Tak, można tu podać chociażby przykład Melonika, czyli profesjonalnego gracza League of Legends, który kilka lat temu zaczął swoją przygodę z siłownią i teraz ją prężnie rozwija. I to właśnie moim zdaniem daje bardzo dużo. Jeżeli mamy osobę, która jest pro graczem i jednocześnie dba o siebie, to bardzo rośnie w oczach innych ludzi. Wystarczy tu chociażby przytoczyć przykład pashyBicepsa. Takie dbanie o siebie i dyscyplina wynosi Cię jako człowieka w oczach innych.

Na pewno ta świadomość rośnie. Ja też staram się tym zarażać. Często widzowie przychodzą i pytają mnie o jakieś rady, po czym sami zaczynają ćwiczyć.

Wspomniałeś, że siłownia buduje nas w oczach innych. Jakie jeszcze wymieniłbyś zalety regularnych treningów?

To mogłaby być naprawdę ogromna lista. Zacząłbym od samopoczucia, bo zawsze jest ono lepsze, gdy ma się jakąkolwiek aktywność fizyczną. To jest udowodnione naukowo, że nawet zwykłe spacery po pół godziny dziennie wpływają na nasz nastrój.

Poza tym mam 30 lat, a nie bolały mnie od dawna ani plecy, ani kolana. Wiadomo, jakieś kontuzje się zdarzają, ale absolutnie nie ma mowy o jakichś chronicznych bólach. No i przede wszystkim jestem bardzo sprawny, co bardzo sobie cenię i co chyba też było widać na samym evencie. Uważam, że mobilność jest bardzo ważna. I to nie tak, że z wiekiem musimy ją zatracać. Jeżeli o to dbamy, to te straty można skutecznie niwelować.

Wiadomo też, że w przypadku panów siłownia wpływa na prawidłową produkcję wielu hormonów, na to jak się czujemy, jak się ruszamy. Ilość benefitów jest naprawdę trudna do policzenia.

A czy w związku z tą ogromną pasją do ćwiczeń, nie myślałeś kiedyś o rozpoczęciu tworzenia jakiegoś contentu fitness?

Myślałem o tym, ale niestety jest problem taki, że publika na Twitchu, ogólnie publika w internecie, jeżeli nie jest sama z siebie zajawiona sportem, to raczej mało ją to interesuje.

Gdzieś tam jednak pomysły są, takie idee chodzą mi po głowie. Natomiast tutaj wydaje mi się, że zamiast “zmuszać” swoją widownię do takiego contentu, musiałbym wyjść poza tę bańkę i dotrzeć do ludzi, którzy też są tym tematem zajawieni.

Na ten moment jednak jeszcze nie jestem pewien czy i jak bym chciał to robić. Może jakieś vlogi, może coś na tiktoka, a może jeszcze coś innego. Zobaczymy.

