5 powodów, by wpaść na Oscyp Snowboard Contest do Białki

Podobnie jak rok temu, wydarzenie podzielone zostanie na dwie części: Oscypek, czyli rywalizację dla najmłodszych amatorów snowboardingu, oraz Oscyp – główne zawody, na których odbędą się zmagania najlepszych freestyle’owców w naszym kraju. Tor, który został zaprojektowany na tegoroczne zagwarantuje wysoką widowiskowość, co na pewno zadowoli zgromadzonych na miejscu kibiców.

Oscyp i Oscypek odbędą się w sobotę 3 lutego 2024 roku. Zmagania rozpoczną się rano, a ostatnie konkurencje rozegrane zostaną późnym popołudniem, już po zmroku. Tory, na których rywalizować będą riderzy, zbudowane przy dolnej stacji wyciągów w ośrodku Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej. Dzięki temu każdy, kto w weekend pojawi się w Białce, będzie mógł swobodnie śledzić poczynania zawodników. Poza widowiskową rywalizacją, na zgromadzonych kibiców czekać będą dodatkowe atrakcje zagwarantowane przez partnerów wydarzenia. Przygotowaliśmy listę 5 najważniejszych powodów, które powinny zachęcić Was do pojawienia się na kolejnej edycji Oscypa!

Pierwszą grupą, która powalczy o nagrody w ramach oscypkowych konkurencji, będą najmłodsi zawodnicy urodzeni w roku 2015 lub później. Dzieciaki zostaną podzielone na kilka kategorii wiekowych, a następnie zmierzą się w konkurencji szybkościowej – slalomie zorganizowanym na specjalnie przygotowanym torze. Rywalizacja najmłodszych snowboardzistów bardzo często przyciąga pod siatki setki kibiców, którzy dopingują juniorów jeszcze głośniej, niż zawodników startujących w głównych zawodach. Często zastanawiamy się, kto mocniej przeżywa to co dzieje się na trasie – dzieciaki, czy rodzice!

