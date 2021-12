Szczęśliwa trzynastka OSCYPa - Wpadajcie na zawody snowboardowe do Białki!

. Będzie co oglądać!

Na taką informację warto było czekać. Po sezonie przerwy, najbardziej kozackie zawody snowboardowe w Polsce, znów wracają do oficjalnego kalendarza! Na tegorocznym "Oscypie" będzie wyżej, dalej i po prostu jeszcze grubiej niż kiedykolwiek! Wpadajcie na stok Kotelnica w Białce Tatrzańskiej 29 stycznia . Będzie co oglądać!

Ostatni weekend stycznia to okres ferii zimowych dla wielu regionów Polski. Właśnie dlatego, w tym terminie zostanie rozegrana szczęśliwa, trzynasta edycja najważniejszego wydarzenia w świecie polskiego snowboardingu. OSCYP Contest zostanie ponownie zorganizowany na Kotelnicy w Białce Tatrzańskiej. Organizatorom bardzo zależało na tym, by po dłuższej przerwie, jak największa ilość miłośników sportów zimowych, mogła zobaczyć rywalizację na żywo. Zgodnie z tradycją, impreza nie będzie biletowana, a w trakcie eventu, odbędą się też testy desek Burton Snowboards i degustacja oscypków grillowanych w snowboardowym stylu!

