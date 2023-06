And the Oskar goes to… Był mistrzem świata, zanim mógł zdawać na prawko A1

Na motocykl żużlowy wsiąść w końcu musiał, ale dość niespodziewanie, ostatecznie zmotywował go do tego kolega z klasy, a nie ojciec, który też był zawodnikiem. Oskar Paluch - jeden z najmłodszych, a zarazem najlepszych juniorów PGE Ekstraligi oraz programu Red Bull Juniorskie Asy , już napisał historię polskiego speedway’a – mając zaledwie 15 lat, został pierwszym naszym reprezentantem, który wywalczył mistrzostwo świata na motocyklach o pojemności 250 ccm. Trudno znaleźć zdjęcie, na którym zawodnik ebut.pl Stali Gorzów nie uśmiechałby się! Zakochany w motosporcie dzieciak, zarażający optymizmem. Opowiedział nam o sobie i zdradził kilka sposobów na relaks w najbardziej dynamicznej dyscyplinie na świecie.

Pamiętasz życie bez motocykli?

Oskar Paluch: W sumie… chyba nie (śmiech). Były zawsze wokół mnie, przy tacie, w domu, w warsztacie… Są w moim życiu jak powietrze, zawsze ze mną, nie znam świata bez motocykli.

Twój ojciec, Piotr, przez 21 lat z rzędu reprezentował Stal Gorzów. To wszystko jego sprawka, prawda?

Zgadza się, choć jego gorzowskie czasy znam tylko z opowieści. Miałem 3 lata, kiedy kończył karierę, więc ścigającego się ojca nie pamiętam. Od razu został jednak trenerem i takiego go kojarzę z etapu, kiedy zyskiwałem świadomość. Tata, żużel, treningi. To było moje dzieciństwo mniej więcej od 5 roku życia. Pamiętam, że wtedy bardziej interesowały mnie ciągniki równające tor w trakcie zawodów, ale śmiało mogę powiedzieć, że wychowywałem się na stadionie.

Ojciec przekonał cię, żebyś spróbował swoich sił na żużlu?

A właśnie, że nie! Nie naciskał w żadną stronę, ani mnie nie namawiał, ani nie zniechęcał. Dał mi wolną rękę, choć później przyznał, iż liczył, że zechcę wsiąść na motocykl. Namówił mnie kolega z klasy. Mieliśmy po 11 lat i on zapisał się do szkółki. Poszedłem z nim, bardziej po to, żebyśmy mogli spędzać razem więcej czasu. No, ale spodobało mi się i tak trwa do dzisiaj.

Jeszcze przed zdaniem licencji i debiutem ligowym zostałeś mistrzem świata w rywalizacji na motocyklach o pojemności 250 ccm. Dokonałeś tego, jako pierwszy Polak w historii. Jak bardzo żużel na mniejszym sprzęcie różni się od dorosłego ścigania?

Na pewno na 250-tkach było łatwiej rywalizować z najlepszymi na świecie. Sprzęt był bardzo podobny, nasz wiek niemal identyczny, budowa ciała zbliżona, więc te reguły gry wydawały się mocno wyrównane i więcej zależało od umiejętności i techniki jazdy. W PGE Ekstralidze decyduje więcej czynników, a najlepsi zawodnicy mają dużo więcej doświadczenia, bo ścigają się na najwyższym poziomie czasem 20 lat dłużej ode mnie. Do tego dochodzi sprzęt i dostęp do nowinek technicznych, znajomość torów itd. Jest naprawdę ciężko, ale to nie znaczy, że nie da się walczyć. Trzeba nabrać doświadczenia, wyjeździć swoje kółka i ciężko pracować – wtedy niemal wszystko jest możliwe.

W obu klasyfikacjach serii Red Bull Juniorskie Asy zajmujesz miejsce tuż za podium. Zamierzasz atakować pudło?

Na pewno bardzo chciałbym zająć jak najlepsze miejsca, ale na razie jestem na takim etapie, że myślę tylko o kolejnym wyścigu. Nie chcę zaprzątać sobie głowy klasyfikacją, bo nie mogę pozwolić, by w którymś momencie mnie to zdekoncentrowało. Daję z siebie wszystko i staram się jak najmocniej, a co to przyniesie – czas pokaże.

Oskar Paluch w akcji © Radek Kalina/SpeedwayFotoPL

Wszyscy z twojego otoczenia, od taty, przez trenera Stali Gorzów, po znajomych mówią jedno – ten chłopak mógłby mieszkać w warsztacie…

To prawda, dobrze mnie znają (śmiech)! Uwielbiam to. Dla mnie wszystkie dni w tygodniu mogłyby się kręcić wokół żużla, stadionu i warsztatu. Lubię pogrzebać w sprzęcie, samemu go przygotować, dopilnować. To mnie uspokaja i daje oddech. Ale nie chcę powiedzieć, że nie mam życia poza speedway’em. To byłoby niezdrowe. Czasem tego poważnego sportu jest za dużo i warto się odciąć, odpocząć, wyczyścić głowę.

Jaki masz na to sposób?

Mam dużo zainteresowań poza motoryzacją. Lubię proste aktywności. Jeżdżę rowerem, biegam, czasem wyskoczę na ryby. To musi być coś, co niezbyt mocno mnie angażuje i nie wymaga wielkiej uwagi, bo tego mam aż nadto w żużlu. Ważne, żeby mieć kontakt z naturą i móc się wyciszyć, odciąć od telefonów i wiadomości. Wtedy bardzo dobrze się relaksuję i nastrajam do kolejnych wyzwań.

Oskar uwielbia prędkość © Radek Kalina/SpeedwayFotoPL

Co cię najbardziej kręci w sporcie, który uprawiasz?

Prędkość. Szybkość w tej dyscyplinie jest obłędna i trzeba ją kochać, żeby jeździć na żużlu. W rywalizacji z innymi dochodzi adrenalina. Kiedy stajesz pod taśmą z przeciwnikami i wiesz, że tylko jeden z tej czwórki może wygrać i każdy bardzo tego chce, to jest niebywałe uczucie. Nie sposób wyjaśnić to na tyle dobrze, by oddać uczucia, które wtedy mi towarzyszą. To jest potężny skok emocji, taka siła napędowa, której nie znalazłem nigdzie indziej.

