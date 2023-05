BLAST.tv Paris Major 2023 to ostatni turniej tej rangi w CS:GO. Kolejne odbywać się będą w Counter-Strike 2. Gra ma stanowić ewolucję i będzie jedynie aktualizacją dotychczasowej wersji. Jak przekazało Valve, do pierwszej imprezy dojdzie w marcu 2024 roku.

