Otsochodzi: Szacunek za nowy kolor

Otsochodzi i Młody Jan to pseudonimy, pod którymi kryje się polski raper i autor tekstów Miłosz Stępień. Urodzony 5 marca 1996 roku w Warszawie, jako raper śmielej debiutował w wieku 16 lat, kiedy opublikował w sieci swój pierwszy materiał „Fejk wers”. Tytuł był zwodniczy – rap młodego Otsochodzi był już wtedy robiony jak najbardziej na poważnie. „Wiesz jak jest, chcemy spełniać marzenia / Ale z tymi ludźmi obok mnie tu tylko jest melanż” – nawijał w otwierającym płytę tytułowym numerze. Cztery lata później wydawał już swoją płytę w wytwórni Asfalt Records – jednej z najbardziej utytułowanych firm z muzyką hiphopową w Polsce. To w niej swoją muzykę wydawali przed nim Fisz, Emade czy O.S.T.R. On sam zwrócił na siebie uwagę słuchaczy luźnym flow, jak i ciekawymi tekstami, barwnie opisującymi jego rzeczywistość. Pierwsza duża płyta Otsochodzi nawiązywała też klimatem i brzmieniem do albumów wydawanych w latach 90., za którymi wielu słuchaczy tęskniło.

Zabieram to co mam, świat na mnie czeka, yo mamo! / Mam się dobrze, muzyka nie hajs daje mi radość Otsochodzi „Yo mamo!”

Debiut w Asfalcie ukazał się rok po tym, jak Otsochodzi pojawił się w czwartej edycji „Młodych Wilków” , prezentujących ciekawe nowe postaci polskiego rapu. Po latach tak to wspominaliśmy na stronach Red Bulla: „Warszawski zawodnik błysnął w edycji trafionej niemalże w stu procentach. (…) Teraz może spojrzeć zza ciemnych okularów i zarapować za Jayem-Z: Nie jestem biznesmenem / Jestem biznesem, man”.

Otsochodzi sam styl wybiera

Rzeczywiście, kariera Otsochodzi szybko nabrała rozpędu. Rok po wydaniu płyty „Slam”, raper mocno zaskoczył albumem „Nowy kolor”, na którym znalazł się przede wszystkim utwór tytułowy z gościnnym udziałem Taco Hemingwaya (singel „Nowy kolor” zgarnął Diamentową Płytę) oraz numery „AHA” ( z gościnnym udziałem Pezeta – klip do tego kawałka miał swoją premierę na stronach Red Bulla), „Szacunek za klasyk” (z gościnnym udziałem Pelsona z Molesty ) oraz „Nie, nie” (też wyróżniony Diamentową Płytą), które do dziś cieszą się dużą popularnością.

Otsochodzi pytany, co miał na myśli rapując „Nowy kolor to ja, kolor to ja” tłumaczył, że w ten sposób przedstawiał się na nowo fanom. „Nowy kolor” to nowy on po „Slamie”, a jednocześnie wskazówka, czego spodziewać się po jego kolejnych ruchach. „Nie wiesz, co mam w planach” – to nie tylko najbardziej znany refren Otsochodzi, ale i dobrze oddający kierunek, w jakim raper chciał zmierzać w swej karierze.

Na trzecim albumie wydanym w Asfalt Records, „Miłość”, Otsochodzi w „Nigdy już nie będzie jak kiedyś” podkreśla: „Młody Jan to artysta, drogę sam wybieram / Debata o mój styl nadal tempa nabiera”. I w innym wersie: „Mogę iść w pop, jazz, nie wiem, co będzie (…) Nie wiem, co będzie za lat dwa, pięć, jedno jest pewne”. Po latach powie w wywiadzie, że z płyty na płytę zmieniało się jego podejście i postrzeganie wielu spraw. Jego pierwsze wydawnictwa były oldschoolowe, „Nowy kolor” newschoolowy, a na „Miłości” Otsochodzi – co sam podkreślał – mocniej eksperymentował z innymi stylami.

„Jak zrobiłem »7« i »Slam«, to zostałem polskim Joey’em Bada$$sem, jak wyszedł »Nowy kolor«, »Warsaw Local Boy«, to mi ludzie piszą, że to slowthai. Już chyba byłem każdym i zupełnie przestało mnie to obchodzić” – mówił w wywiadzie dla magazynu „Aktivist”. Jednocześnie przyznając, że chciałby, by po latach to jego nieoczywiste brzmienie mogło być inspiracją dla innych twórców.

Czuję się, jakbym dotykał gwiazd Otsochodzi „Mówią (2020)”

Otsochodzi na Polish Hip-Hop Festival Płock 2018 © Piotr Szapel

Otsochodzi - raper bezkompromisowy

Swoją czwartą płytę w Asfalcie Otsochodzi zatytułował „2011”, nawiązując do rocznika, w którym zaczął więcej grzebać w hip-hopie i poznawać fajniejszą, nie tylko słyszaną w mainstreamie, muzykę. Gościnnie na krążku wystąpili m.in. Rosalie , Phunk’ill, Szopeen, Young Igi, a numery produkowali Cat.Finch, 101 Decybeli, AWGS, 2latefor, DJ Pstyk czy Fleczer. Sam Otsochodzi nazwał ten materiał „bezkompromisowym”, swego rodzaju wehikułem czasu zarówno pod kątem brzmienia, jak i wspomnień. „Nie doszukasz się tutaj inspiracji – to jest po prostu moje” – mówił przy okazji premiery.

Nie próbujemy. Otsochodzi przyzwyczaił już słuchaczy do tego, że nie nagrywa dwóch takich samych płyt, że wciąż poszukuje i że raz nawinie coś bardzo klasycznie, innym razem zaśpiewa. Ma mocną zajawkę na rozwój w różnych kierunkach. Chce się rozwijać nie tylko jako raper, ale artysta – nie tylko pisząc teksty, ale i komponując, produkując muzykę. Już udało mu się przejść ciekawą drogę. Zaczynał od amatorskich nagrywek na Soundcloudzie, by po latach wystąpić u boku Taco Hemingwaya na wyprzedanym PGE Narodowym ( podczas pamiętnego koncertu z Dawidem Podsiadło ) i sprzedawać płyty w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy („Nowy kolor” przebił granicę 30 tys.). Kiedy w 2004 roku obchodził swoje ósme urodziny w jednym ze stołecznych McDonaldsów, rodzice załatwili mu niespodziewaną, gościnną wizytę raperów z Molesty. W 2017 on sam wystąpi u Włodiego na płycie („Wszystkie drogi prowadzą do dymu”), a ten odwdzięczy mu się występem na „Nowym kolorze” (w numerze „Nienawidzą)”.

Zbieram te pliki tak jak znaczki / Dostałem pocztówkę od twojej laski OIO „MVP”

Na liście artystów, z którymi Otsochodzi miał także okazję współpracować warto wymienić Tego Typa Mesa , Rasmentalism , The Returners , a z młodszych – Young Igiego i Okiego. Z tymi dwoma Otsochodzi założył hiphopową supergrupę OIO, podpisaną w 2021 pod płytą o takim samym tytule.

Nastawioną na imprezy, na zabawę, na rzucanie worków „w tłum, tłum”, czyli idealnie wpisującą się w potrzeby młodych słuchaczy. Jednocześnie Otsochodzi z kolegami, takimi numerami jak „Moonwalk”, „MVP” czy wspomniane „Worki w tłum” pokazuje, jak można bawić się hiphopową formułą i zostawić po sobie coś więcej niż – za tytułem jednego z utworów OIO – „Potłuczone szkła”.

„Mogę sprawdzić się na każdym bicie, w każdej estetyce i być może to właśnie jest mój styl” – mówił Otsochodzi w cytowanym wyżej wywiadzie dla „Aktivist”. Dołożyć do tego jeszcze trzeba jego swobodę w pisaniu tekstów. A te przychodzą mu naturalnie. Jak sam opowiada – nigdy nie planuje, o czym będzie nawijał w numerze. Robi to spontanicznie, pod bit. Skupia się na melodii i swoich emocjach, zdaje się na freestyle. „Nie wiesz, co mam w planach”… No przecież.