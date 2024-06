Maja Kuczyńska pojawi się na otwarciu Flyspot Gdańsk

Dla niej nowy tunel aerodynamiczny to kolejne miejsce do treningu. Te wybudowane przez Flyspot są wykonane w technologii ISG (Indoor Skydiving Germany), dzięki czemu są dostosowane do potrzeb treningowych profesjonalistów. Mają imponujące rozmiary. Średnica komory tunelu w Gdańsku to 4,2 m, a jego wysokość wynosi 12 m.

Jednak indoor skydiving nie jest tylko dla profesjonalistów, czy wykwalifikowanych sportowców. Absolutnie każdy może wejść do tunelu, żeby spróbować polatać samodzielnie, pod opieką instruktora. „To jest dla każdego! Można latać od 3 roku życia do 99 – jeśli tylko się chce. W Polsce mieliśmy panią, która miała 93 lata i latała w tunelu. Pierwsze loty nie wymagają dużego zaangażowania fizycznego, dlatego poradzi sobie praktycznie każdy” – potwierdza Maja. I wszyscy mają z tego olbrzymi fun. „Są ludzie, którym to się podoba szczególnie i po nich to widać na pierwszy rzut oka, ale wszyscy bez wyjątku wychodzą szczęśliwi, podekscytowani i z dużą ilością energii. Ja też po lotach wychodzę z tunelu pełna sił na resztę dnia”.