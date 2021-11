Wspominamy Over The Top: to był kosmos!

Pierwsza edycja odbyła się w 2006 roku, ostatnia pięć lat później. Przy okazji Red Bull BC One Camp Poland , czyli trzydniowego wydarzenia poprzedzającego światowy finał Red Bull BC One w Gdańsku , wspomnieliśmy to wyjątkowe wydarzenie w ramach specjalnego wieczoru Over The Top Tribute.

Bez sędziów, zasad i ograniczeń czasowych – tak została wymyślona ta impreza Over The Top, o której Krzysztof Kiziewicz opowiada więcej w poniższej rozmowie z Red Bullem.

„Naszą ideą było m.in. to, by polski breaking windować na świat. Najlepszym tego przykładem była bitwa z Over The Top 3, kiedy B-Boy Kleju konfrontował się z Brahimem, wtedy będący taneczną czołówką. Ta walka przyczyniła się do tego, że Kleju ruszył w świat”.

W świat ruszyła też opinia i renoma Over The Top. Walki z tego wydarzenia oglądali ludzie na różnych kontynentach, zachwycając się choćby kultowym starciem Machine z Atą, które żyje swoją legendą do dziś. Ale po kolei…

Red Bull BC One Camp Poland: Over The Top Tribute © Lukas Nazdraczew

Od czego wszystko przy Over The Top się zaczęło?

Krzysztof Kiziewicz: W okolicach 2005 roku, jako białostocka ekipa wchodziliśmy na teatralne salony. Serio. Staliśmy się w pewnym momencie zawodowymi tancerzami na deskach teatru. Wojtek Blaszko postanowilł zrobić coś dla środowiska breakdancowego - uhonorować go i przenieść z ulicy do teatru. To był początek. Pierwsza edycja Over The Top odbyła się przy okazji granego przez nas spektaklu „Morosophus”, którego jesteśmy twórcami jako tancerze. To był spektakl uliczny, w którym przewijał się hip-hop, ale również taniec współczesny, deskorolka itd. Na pierwszej edycji OTT mieliśmy tylko Polskę – tylko polskich tancerzy. I reguły, bardzo proste, bez sędziów, bez limitu czasu. Tańczymy do momentu, gdy tancerze uznają, że już im wystarczy.

Musiało się spodobać.

Jeszcze jak. Mieliśmy w tamtym czasie ogromny problem z bboyingiem i breakingiem w Polsce i z organizacją tego typu imprez. Dużo jeździliśmy po świecie, widzieliśmy jak wyglądał na przykład Red Bull BC One World Final w 2005 roku w Berlinie , jaki to był rozmach. Widziałem też rozmach Battle Of The Year, spotykaliśmy się z najlepszymi tancerzami świata w Londynie, Amsterdamie, Walii i zauważyliśmy, że trzeba obraz tej naszej sceny zmienić.

Postanowiliśmy uhonorować taniec i przenieść go z ulicy na deski teatru Krzysztof Kiziewicz

Jak to chcieliście zrobić?

B-Boy Cetowy odpowiadał za lineup Over The Top, my za przygotowanie logistyczne. I mocno cisnęliśmy w internet. Następna edycja imprezy, i to była już moja świadoma decyzja, nie była rejestrowana na potrzeby kaset, nie nagrywaliśmy DVD, nie szliśmy w taką sprzedaż, tylko wpuściliśmy to w internet, na YouTube. I co się okazało? Pierwsza walka: B-Boy Machine kontra B-Boy Ata miała w 2007 roku 300 tys. oglądalności! Wtedy to był kosmos! Ta walka stała się naprawdę legendarna i nie tylko nam wyznaczyła zupełnie nowy poziom. Do dzisiaj, chociażby w popularnych vlogach „action-reaction”, gdy ktoś coś pokazuje i jednocześnie to komentuje, vlogerzy wracają do tej walki i dalej się nią ekscytują. Co więcej – będąc w Ugandzie trafiłem do ośrodka dla dzieciaków ulicy, w którym nie było dostępu do internetu, ale te dzieciaki dobrze wiedziały, czym jest polski Over The Top i mówiły wprost: dla części z nich wygrał tę pamiętną walkę Ata, dla innych Machine. Pewnie ktoś przywiózł im kiedyś do ośrodka laptopa i pokazał im bitwę, byli zachwyceni. Zobacz sobie tę walkę, bo to encyklopedia breakingu w pigułce. Kiedy nie ma rund, kiedy nie wiesz, co ci odpowie przeciwnik, jak wygląda strategia. Albo inną: Robin vs James na Over The Top 4. Jak tam się zmienia scenariusz w bitwie!

Komu jeszcze wasza impreza pomogła zmienić życiowe scenario?

B-Boy Kleju powiedział mi wczoraj, że to właśnie dzięki Over The Top ruszył na światowe sceny. Machine też opowiadał o zawrotnej karierze po jego walce z Atą. Wciąż miło takie rzeczy słyszeć. Muszę przypomnieć, że ideą tych zawodów była walka ustawkowa. To my decydowaliśmy, kto z kim tańczy, badając konkretne skille albo robiąc specjalne bitwy, typu „Cold War”, czyli USA kontra Rosja. I to wszystko na deskach Teatru w Białymstoku! Mieliśmy też taką ideę, by polski breaking windować w świat. Dlatego przy okazji Over The Top 3, na przykład Kleju konfrontował się z Brahimem, który był wtedy w breakingowej czołówce. Kleju dopiero zaczynał na zagranicznych scenach, ale poziom bitwy był bardzo wyrównany. Internauci do dziś mają różne opinie na temat tego, kto wygrał, ale o to nam chodziło, by to ludzie oceniali.

Kluczem Over The Topu było to, żeby zapraszać także tzw. noname’ów, tancerzy nieznanych, a posiadających niesamowite skille i pokazywać światu. Była też taka edycja, gdzie wysypał nam się zawodnik do walki na OTT. Trzeba było znaleźć szybko przeciwnika. Impreza była kilkudniowa więc znajdowaliśmy szybko zastępstwo. Dla kogoś takiego było to jak wejście do breakingowej windy.

Chcieliśmy polski breaking windować w świat Krzysztof Kiziewicz

Opowiedz coś jeszcze.

Na którejś edycji, stanął przed nami w okolicach Pałacu Branickich samochód na ruskich blachach. Wysiedli z niego młodzi ludzie pytając, jak dostać się na imprezę. Pytamy ich, skąd jadą, a oni: „a my trzy dni w podróży, zza Uralu…”. „Ku*wa mać, chłopaki” – mówię. „Macie tu bilety, darmową kimę, czujcie się jak u siebie”. To było niewiarygodne, że nasza impreza miała taki zasięg, o którym na samym początku mogliśmy sobie tylko zamarzyć. Każdy tancerz, jaki wystąpił na tamtej scenie, mówię tutaj na przykład o B-Boyu Yarku, Greku, Cetowym, Klejowym i Naplecie, coś z tego wydarzenia wyjął dla siebie. Dlatego to takie piękne, że dzisiaj przypominają o tym, robiąc Tribute Over The Top na Red Bull BC One Camp Poland. Od ostatniej edycji mija właśnie dziesięć lat, więc to ładna okazja, by raz jeszcze pokazać, jak ważna dla naszej sceny to była impreza. Chcę tu jednak podkreślić, że to nie tylko nasza zasługa. Nie, my byliśmy tylko od wizerunku całego eventu i złożenia wszystkiego do kupy. Tak naprawdę to była hippisowska impreza, organizowana półśrodkami, do której dokładaliśmy swoje pieniądze, ale było warto. Dla samego nawet tego uczucia, kiedy widzisz jakieś zawody w Los Angeles, a tam w finałowej walce tańczy koleś w koszulce Over The Top. Albo widzisz jamy na chacie gdzieś na zachodzie z plakatem imprezy z Białegostoku. Wtedy myślisz sobie: wow! W małym polskim miasteczku wydarzyła się naprawdę wielka historia. I te wszystkie aftery, jak wtedy, gdy Ata, już po zawodach, całą noc tańczył i zjadał wszystkich, którzy mu się postawili. To nie było absolutnie tak, że b-boye przyjeżdżali odbębnić swoje. Tam wytwarzała się niesamowita energia, którą do dziś można poczuć wracając do starych nagrań.

Red Bull BC One Camp Poland: Over The Top Tribute © Lukas Nazdraczew

I nie żal było tego kończyć?

Doczekaliśmy się pięciu edycji, na szóstą już niestety nie mieliśmy siły, bo ta bańka tak nam urosła, tak się rozdmuchała, że nasze potrzeby w stosunku do możliwości zrobienia czegoś lepiej były już wielokrotnie większe. I w pewnym momencie zatrzymaliśmy się i powiedzieliśmy sobie, że nie jesteśmy w stanie lokalnie tej imprezy windować wyżej. Musielibyśmy dokładać naprawdę duże siano. A każdy ma swoje rodziny, ma swoje kredyty, zobowiązania. Dlatego powtórzę raz jeszcze – kiedy zadzwonili chłopaki z Catch The Flava, że chcą zrobić ten tribute, uhonorować to, co kiedyś robiliśmy, bardzo się ucieszyłem. Wiesz jeszcze dlaczego? Bo nie wiadomo, co się stanie w przyszłości z tą imprezą. Trzy kropki postawię sobie tutaj… Kto wie, być może będzie ona miała kiedyś swój nowy rozdział.

Zobacz zdjęcia z Red Bull BC One Camp Poland

