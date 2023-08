Pakuj plecak i widzimy się na Pol'And'Rock Festival!

) zostało trzy dni. Tyle wystarczy, by spakować najważniejsze rzeczy do plecaka i ruszyć przeżyć swój największy festiwal, jak zwykło mówić się o wydarzeniu organizowanym na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno. Teren festiwalu w 2022 roku obejmował aż 205 hektarów, a bawiło się na nim kilkaset tysięcy ludzi. W tym roku wracamy tam także i my, żeby...

Jest jeszcze czas! W momencie pisania tego tekstu, do tegorocznej edycji

Od Przystanku Woodstock do Pol And Rock Festival: 10 …

. I kto chociaż raz był, czy to na organizowanym wcześniej Przystanku Woodstock, czy Pol'and'Rocku właśnie, potwierdzi jego słowa. Nie przez przypadek o tej imprezie zwykło się mówić, że to „Najpiękniejszy Festiwal Świata”, na którym – jak napisano w jednej z relacji medialnych – „naprawdę możesz się wyluzować i otworzyć na drugiego człowieka”.

„Pol'and'Rock Festival to wydarzenie organizowane na najwyższym światowym poziomie, przy czym nie tracące nic z happeningu. Jedyne znane mi bez barierek, ogrodzeń, na którym ludzie budują maszty, wieszają flagi, przebierają się, przyjeżdżają samochodami, z których wyciągają jakieś dziwne rzeczy, ale te wszystkie dziwactwa upiększają i nadają unikatowy klimat. Chcą przez te kilka dni w roku czuć się swobodnie i to się wszystkim udaje” –

Bo na tę imprezę przyjeżdżają niemal wszyscy. Fani rocka, ale i hip-hopu. Dyrektorzy i studenci. Dziewczyny z wystylizowaną fryzurą i wręcz przeciwnie. „Ludzie o różnych poglądach politycznych, religijnych czy filozoficznych, co jest dla mnie ogromnym fenomenem socjologicznym” – jak podkreśla Jurek Owsiak. I wszyscy przez trzy dni trwania festiwalu szanują się wzajemnie, bawią ze sobą i spędzają czas, jak w żadnym innym miejscu. Tutaj zawiązują się nowe znajomości i przyjaźnie, tutaj wraca się do nich przy następnych edycjach festiwalu, przeżywając wspólnie najlepsze wakacje w swoim życiu.

Posłuchać, co mają do powiedzenia