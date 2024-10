Pasha: Tej rzeczy brakuje mi, by powiedzieć, że moja kariera miała sens

Wciąż nie zapisałeś się do Red Bull de_arena? Nic straconego! Wybierz tylko swojego kapitana i wskakuj na serwer nabijać punkty w kolejnych misjach! Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ.

A jeżeli wciąż zastanawiacie się, drużynę którego z kapitanów wybrać, przygotowaliśmy dla Was serię wywiadów z każdym z nich, w których będziecie mogli bliżej poznać ich osoby, by bardziej świadomie podjąć decyzję, czyje barwy chcecie reprezentować.

Na naszej stronie możecie przeczytać już rozmowę z Kasią "Fusialką" Bożek (TUTAJ) , natomiast na drugi ogień idzie największa legenda polskiej sceny Counter-Strike'a, której nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, czyli Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski.

Bartłomiej Bukowski, redbull.com: Czy kiedykolwiek w swojej karierze profesjonalnego gracza Counter-Strike’a brałeś udział w czymś, co mógłbyś porównać do Red Bull de_arena?

Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski: W sumie trudno to z czymkolwiek zestawić. Nigdy nie byłem na podobnym wydarzeniu. To w końcu będzie też pierwszy event, który odbędzie się w zajezdni autobusowej, oddającej klimat mapy z Counter-Strike’a.

Kiedyś grałem w Moskwie, na turnieju Epicenter. Wówczas scena także była ucharakteryzowana tak, by przypominać mapę z Counter-Strike’a, ale nie był to jednak cały hangar. Także pierwszy raz będę brał udział w czymś takim i myślę, że fajnie będzie być na żywo “w mapie”.

Co pomyślałeś, gdy po raz pierwszy usłyszałeś o koncepcji de_areny?

W momencie, gdy dowiaduje się o czymś takim, to zawsze te odczucia są fajne, bo jest to wydarzenie offline’owe, na którym wszyscy pasjonaci gamingu mogą się ze sobą spotkać. W Polsce brakuje takich wydarzeń. Ludzie są głodni tego typu przedsięwzięć. Widzę to chociażby po swoich obozach, na które przyjeżdżają osoby chcące trochę pograć, ale też pochillować ze znajomymi i spotkać się z ludźmi, z którymi nie widzieli się kilka lat. To zawsze jest pretekst żeby przyjechać i razem spędzić miło czas.

Jarosław "PashaBiceps" Jarząbkowski © Red Bull content pool

Dla mnie samego Red Bull de_arena niesie ze sobą oczywiście też ten aspekt rywalizacji, ale jest to też kolejne spotkanie z fanami, kolejne wydarzenie, na którym mogę z nimi na żywo pograć, spotkać się, pogadać, wymienić doświadczeniami. Oni też mogą mnie popytać apropo mojej kariery czy też odnośnie swoich karier.

No właśnie rywalizacja - jak podchodzisz do tej rywalizacji z jednej strony z Fusialką, znaną bardziej z YouTube’a, a z drugiej obecnie jednym z najlepszych polskich graczy - siuhym?

Z Fusialką będę to traktował przede wszystkim jako fajny mecz i dobrą zabawę. A z siuhym to jak zawsze, gdy mam naprzeciwko siebie jakiegoś gościa, który jest w światowej topce, będę starał się wspiąć na wyżyny i z nim porywalizować.

To fajny element, że z jednej strony jest Fusialka, YouTuberka, która jednak związana jest z CS’em od wielu wielu lat, a z drugiej strony jest gość, który jest w topowej CS’owej drużynie i który jeździ po największych turniejach. Będzie to fajny przekrój. Z jednej strony amator, z drugiej strony profesjonalista i ja, były gracz. Takie trio moim zdaniem gwarantuje fajną mieszankę wybuchową.

Widać w Tobie wciąż dużą zajawkę CS’em, mimo że na scenie jesteś już przeszło 20 lat. Ostatnio natomiast głośno było o Goofy’m, który zdecydował się zawiesić karierę m.in. z powodu wypalenia. W czym tkwi sekret tego, że Ty wciąż czerpiesz radość z gry?

Obecnie mój sekret tkwi w tym, że ja teraz gram w CS’a prawdopodobnie po 20 godzin miesięcznie, może trochę więcej, a chociażby siuhy takie 20 godzin pewnie robi w 2 dni. To wypalenie bierze się zatem najprawdopodobniej z liczby przegranych godzin. Ja też to wszystko przerabiałem w przeszłości, choć co prawda Goofy’ego złapało to dość szybko. Szkoda mi go bardzo, bo miałem przyjemność z nim trochę pograć amatorsko jakiś czas temu w jednym z moich projektów. To bardzo solidny, dobry gracz, ale przede wszystkim człowiek.

Tak więc jednych łapie to trochę szybciej, innych trochę później. Ja jednak obecnie nie gram aż tyle w CS’a, aby mi to groziło. Po prostu się tym bawię, niezależnie od wyników. Natomiast Goofy był z tego rozliczany, dostawał za to pieniądze i miał na sobie w związku z tym bardzo dużą presję związaną także z oczekiwaniami fanów, organizacji, kolegów i przede wszystkim samego siebie. To coś, co bardzo ciężko dźwignąć i wiem, o jakim wypaleniu on mówi. Trudno to znieść, zwłaszcza też, gdy w grze nie ma wyników od miesięcy.

Jednak porównywanie mnie z Goofy’m obecnie nie jest najlepsze, bo po prostu jest on na zupełnie innym poziomie niż ja. Ta presja teraz gdzieś tam z nim wygrała, ale myślę, że jeszcze wróci, bo ma papiery na wielkie granie.

W CS’ie osiągnąłeś w zasadzie wszystko, w Polsce masz status legendy, mimo to wciąż angażujesz się w różne projekty. Jaka byłaby Twoja docelowa, wymarzona rola na scenie?

Ja to powtarzam od kilku lat. Moim marzeniem jest mieć swoich graczy, swoją drużynę. Jednak nie takich graczy, którzy są już na scenie i zna ich cała Polska i świat. Chciałbym mieć drużynę złożoną z nowych, młodych zawodników, którzy może już gdzieś się tam przewinęli, ale wciąż nie mieli do czynienia z wielkimi turniejami.

Jarosław "PashaBiceps" Jarząbkowski © Red Bull content pool Myślę, że jestem w stanie poświęcić jakąś część swojego życia prywatnego na rzecz tych sukcesów drużynowych, bo jestem tego głodny. Pasha

Chciałbym z tymi chłopakami jeździć po całym świecie i ich wspierać poczynając od zaplecza gastronomicznego, po moją wiedzę jeśli chodzi o Coutner-Strike’a. Chciałbym być z nimi poza sceną, przeżywać razem zarówno te wygrane jak i przegrane mecze i kręcić dookoła tej drużyny cały content jako CEO. To jest marzenie, którego spełnienia jako jedynego brakuje mi, by móc powiedzieć, że ta cała moja esportowa kariera miała sens. Choć niejeden by dał sobie rękę uciąć za to, co już osiągnąłem.

Jakiś czas temu napisałeś na X-ie, że “na zimę to chyba bym zmontował tier2 z młodymi wygłodniałymi kociakami”. Jak zatem daleko jesteśmy dziś od realizacji tych planów?

Na dziś są dwie opcje. Albo będzie to drużyna tier2, w której sam będę grał, bo myślę, że mógłbym być takim zmiennikiem, szóstym graczem, który wchodziłby, gdyby któryś z młodych nie mógł dojechać na serwer, bo miałby na przykład jakieś zaliczenia w szkole.

Drugą ewentualnością jest drużyna tier1, jednak wówczas chciałbym mieć 5-6 młodych “kocików”, którzy grają i są w stanie bardzo długo grać na wysokim poziomie. Tak, aby te mecze pojawiały się na helltv i żeby dostawali się do jakichś eliminacji, a potem prosto na turnieje.

Wiem jednak, jak długa jest do tego droga i jakiej wymaga to pracy. Myślę jednak że jestem w stanie poświęcić jakąś część swojego życia prywatnego na rzecz tych sukcesów drużynowych, bo jestem tego głodny.

Na Twoim profilu na X-ie da się jednak też znaleźć mało pochlebne opinie na temat polskiej sceny Counter-Strike’a. Czy z ewentualną swoją drużyną mimo wszystko chciałbyś przebijać się przez polskie podwórko, czy wolałbyś jak najszybciej ruszyć ku scenie międzynarodowej?

Chciałbym, aby ta moja drużyna rozwijała się poprzez polską scenę, a nie od razu walczyła gdzieś tam w europejskich turniejach. Mamy tak potężne community u nas w kraju, które jest głodne sukcesów, że to jest po prostu nie do opisania. Mogliśmy to zobaczyć chociażby ostatnio, gdy trochę pograło ENCE. Widzieliśmy, jak duże liczby się wówczas pojawiały, jakie to wywoływało zaangażowanie fanów.

Tak więc myślę, że na pewno nie można zapominać o polskim community, bo jest to przeolbrzymia grupa. Chciałbym ich mieć, zgarnąć ich serca i potem razem z nimi wbijać na światową scenę. To byłaby piękna podróż.

A co Twoim zdaniem jest dziś największą bolączką polskiej sceny CS’a?

Przede wszystkim brakuje u nas regularnych, cyklicznych wydarzeń offline’owych. Takich, aby drużyny miały się o co bić i aby wiedziały, że gdzieś tam czeka na nie jakieś wynagrodzenie. A także tego, aby jakaś polska liga miała w swoich strukturach zapewnione, że będzie gwarantować awans na jakieś europejskie albo światowe finały. To jest bardzo ważny element, aby te drużyny miały świadomość do czego dążą, a nie by na koniec dostać sprzęt komputerowy. Musi być jasny cel, że gdzieś mogą otworzyć się drzwi, by iść dalej i pokazać się szerzej światu.

Jarosław "PashaBiceps" Jarząbkowski © Red Bull content pool

Mówimy o CS’ie, ale jesteś aktywny także w kwestii kolarstwa czy walk MMA. Co daje Ci dziś najwięcej funu i zapewnia największą dawkę adrenaliny?

Jednak cały czas po prostu połączenie esportu i sportu. W tych dwóch dyscyplinach wciąż się obracam. Fajny boost daje mi chociażby granie na Twitchu w Emeritos Banditos, spotykanie się w trakcie tych Premierów z różnymi ludźmi z całego świata, którzy bardzo się cieszą, jak mogą się na mnie natknąć na serwerze i zagrać ze mną przez 30-40 minut jakiś meczyk na w miarę wysokim poziomie. Dużo radości daje też streamowanie, rozmawianie z ludźmi, granie z nimi cały czas.

Te wyzwania sportowe to natomiast taka kolejna dawka adrenaliny i dopaminy, której szukałem po zakończeniu swojej esportowej kariery. Jednak gdy grasz przed tysiącami widzów, którzy dopingują Cię na trybunach, o wielkie pieniądze, to ta adrenalina i dopamina jest wciąż obecna. Gdy skończyłem grać to szukałem w sporcie czegoś, by móc do tych odczuć wrócić i stąd te wyzwania kolarskie czy walki. Tak więc w tych dwóch dyscyplinach wciąż szukam swojego ja.

Jest jeszcze jakiś sport, w którym chciałbyś spróbować swoich sił?

Jestem bardziej gościem, który chciałby się nauczyć takich pojedynczych elementów, jak na przykład salto w przód, salto w tył czy szpagat. Bardziej są to takie rzeczy osobiste, rozwojowe niż konkretne inne sporty. Chciałbym robić coś, o czym marzyłem za dzieciaka, a czego do tej pory nie udało mi się zrobić. Tak więc gdzieś tam sobie przy takich elementach gimnastyczno-sportowych rzeźbię.

A jeżeli ktoś chciałby sobie porzeźbić w Red Bull de_arena… Jakie miałbyś rady, dla każdego, kto chciałby spróbować swoich sił w fazie offline?

Myślę, że tutaj już będą przede wszystkim ludzie, którzy mają jakiś staż w Counter-Strike’u. To nie będzie wyzwanie dla nowicjuszy. Oczywiście, mogą brać udział, ale nie wróżę im sukcesów w starciu z tymi kotami, którzy grają już bardzo długo w CS’a.

Tu pojawi się wielu graczy, którzy będą chcieli się w pewien sposób pokazać. Każde takie wydarzenie, to może być bowiem dla nich przepustka do dalszego rozwoju. Gracze szukają takich możliwości.

Jarosław "PashaBiceps" Jarząbkowski © Red Bull content pool Jak spojrzę na gościa, z którym będę miał do czynienia u siebie w drużynie i będę widział, że on dobrze się komunikuje, dobrze strzela i jest fajnym człowiekiem, to od razu gdzieś tam mi się lampka zapali, że “o to może być kolejny gracz do jakiejś mojej drużyny, warto mieć na niego oko”. Pasha

Ja sam, jak spojrzę na gościa, z którym będę miał do czynienia u siebie w drużynie i będę widział, że on dobrze się komunikuje, dobrze strzela i jest fajnym człowiekiem, to od razu gdzieś tam mi się lampka zapali, że “o to może być kolejny gracz do jakiejś mojej drużyny, warto mieć na niego oko”. I też zazwyczaj z takimi graczami, u których widzę, że mogą mieć potencjał, wymieniamy się jakimiś danymi, dodaję go na Steam czy do znajomych na Facebooku, tak aby ten kontakt dalej był.

Czyli Red Bull de_arena, mimo że to event w dużej mierze “towarzyski”, może być przepustką do dalszej kariery w esporcie?

Ja mogę jechać na taki turniej, żeby się pobawić, potraktować to jako fun, ale goście, którzy tam przyjeżdżają jako zawodnicy, myślę, że będą mieli więcej do udowodnienia.

To będą w większości tryhardy, dla których głównym celem jest bycie graczem esportowym. Tak więc uważam, że da się na tym evencie wyłuskać jakąś perełkę. Graczy będzie sporo i jest potencjał.

Na koniec tradycyjna już kwestia - kilka słów od Ciebie do fanów, dlaczego powinni wybrać akurat Twoją drużynę.

Drodzy kibice, co ja mam wam tutaj mówić. Jeśli chcecie być dobrze zadbani, gastronomicznie, jedzeniowo, a także chcecie dobrze się bawić, posłuchać pięknych historii z czasów Virtus.pro, jak zostać lepszym graczem, jak poprowadzić swoją karierę - zapraszam, zapisujcie się do mnie do drużyny i życzę Wam powodzenia w eliminacjach, tak abyście to właśnie Wy trafili pod skrzydła Papito i razem ze mną strzelali heady!