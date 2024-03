paTiTek: Musiałem przejść cały ten proces. To mnie ukształtowało

Teraz jest bardzo ciężko się już spozycjonować. Na świecie jest bardzo dużo dobrych graczy. Pewnie nie wszyscy są lepsi ode mnie, ale ja też stałem się takim graczem, który mocniej skupia się na wsparciu reszty drużyny, przez co moje statystyki nie są tak imponujące. Trudno mi dziś przypisać sobie jakieś miejsce, a to że kiedyś powiedziałem, że jestem w top5 to też mnie trochę poniosło. Wówczas wygrywaliśmy wszystko i ego było też na bardzo wysokim poziomie.