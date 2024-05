Patoszał: Nigdy nie wiesz, co się stanie!

Red Bull Turn it Up Takiej imprezy jeszcze w Polsce nie było! 4 duety DJ-skie miksowały na żywo kawałki w najbardziej imprezowy sposób, a o tym, kto to robił najlepiej, decyduje na miejscu publiczność.

Dwóch klubowych zadymiarzy, tak o nich mówią. A jak sami grają? W opisie swojego duetu Patoszał mają: „Nigdy nie wiesz, co się stanie”. I rzeczywiście, na ich imprezach tak to wygląda. 18 maja 2024 r. DJ Felipe (

Pierwszy raz nazwa PATOSZAŁ została użyta w 2019 roku. Tak właśnie zostało zatytułowane pierwsze afterparty po audycji „Patoscieżka” w newonce.radio. Janek, Janigunz, jako współprowadzący audycji oraz organizator wydarzenia, zaprosił Filipa, Felipe, do wspólnego granka tego wieczoru. Po pierwszym licznym zainteresowaniu, postanowiliśmy pociągnąć projekt dalej i ruszyć z nim w Polskę, a nazwa została do dziś.

Tutaj pokłony dla Jguna za pomysł. Ale z tego, co pamiętamy, długo się nie zastanawiał.

Red Bull Turn It Up w Krakowie: Patoszał

Wasze imprezy określane są jako „szalona, nieprzewidywalna selekcja” – ale co lubicie grać najbardziej?

Lubimy grać przede wszystkim numery, do których nasi odbiorcy będą się dobrze bawić. Nie ograniczamy się gatunkami czy trendami. Wyszukane remixy to na pewno jeden z naszych ulubionych formatów.

Starannie dobrana, ale tak jak wspomniałeś wcześniej nieprzewidywalna selekcja muzyki. Taki elegancki mix, do tego dobry kontakt z publiką i dużo szału.

Jak będziecie pamiętać Red Bull Turn It Up?

