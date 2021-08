Patrick The Pan: Wbiłem na dobrą falę

Kilka lat temu pisaliśmy o nim: „ciekawych momentów u niego nie brakuje”. Dziś Patrick The Pan ma na swoim koncie już czwartą solową płytę, imponującą trasę koncertową u boku Dawida Podsiadły i przede wszystkim wiarę w siebie, większą niż kiedykolwiek. „Mam nieskromne poczucie, że z tą płytą mogę więcej” – mówi nam po premierze albumu „Miło wszystko”.

Co taki artysta jak Patrick The Pan czuł grając „Małomiasteczkową” trasę u boku innego artysty – Dawida Podsiadły – zwłaszcza na wypełnionym po brzegi PGE Narodowym?

Patrick The Pan: To było dla mnie bardzo mobilizujące doświadczenie. Wiadomo, że czułem radość, bo to niesamowicie fajne uczucie wychodzić na scenę, przed którą czeka na ciebie ogromny tłum ludzi. Nawet jeśli mówię to z pozycji kolesia z tyłu po lewej, to mam z tego naprawdę dużo fanu. Natomiast jeśli miałbym wskazać jakieś jedno nieoczywiste uczucie, to współpraca z Dawidem była i jest dla mnie bardzo mobilizująca. Ja świetnie się u niego bawię i dobrze mi w jego zespole, ale to nie jest żaden sekret, że bardziej interesuje mnie stanie na środku sceny niż gdzieś z tyłu. Jeżdżenie zaś przez parę lat w takiej roli sprawia, że chcesz więcej pracować nad tym, by samemu stać na środku w takich okolicznościach. Koncertowanie u czyjegoś boku to jest tylko wersja demo tego, czego sam chcesz w pełnej wersji.

Pytam cię o to, bo grając z Dawidem miałeś okazję być częścią wielkiej zmiany, jaka zaszła na naszym rynku muzycznym. Okazało się, że polski artysta może wyprzedać wielki PGE Narodowy i robi lepsze wyniki sprzedażowe niż duży wykonawca z zagranicy.

Polska muzyka, i nie tylko ta hiper popowa, którą mamy w radiach, ma rzeczywiście teraz bardzo dobry czas. Nastąpiło mocne przetasowanie rynku w stosunku do tego, co działo się dziesięć lat temu, kiedy – nie bójmy się tego słowa – obciachem wręcz było słuchanie polskiej muzyki. Teraz polskie granie przeżywa renesans i cały czas pięknie się rozwija. To bardzo kojące i mobilizujące widzieć, jak polska muzyka, także ta ambitniejsza, ma dziś dużo odbiorców. Dawid Podsiadło jest na przykład gwiazdą popu, ale też jest bardzo ambitny i dla słuchacza OFF Festivalu nie ma siary w słuchaniu jego piosenek. To jest właśnie w muzyce Dawida najfajniejsze. Nie o każdym polskim artyście popowym można bez obciachu powiedzieć, że się go lubi.

Ty też na tym korzystasz, śpiewając teraz piosenki wyłącznie po polsku.

Trzeba powiedzieć, że polski język jest niewdzięczny, ale ja już od dłuższego czasu przestałem czuć tę niewdzięczność. Oczywiście mówię teraz bardzo subiektywnie, ale akurat uważam, że piszę po polsku dobre piosenki, natomiast zrozumiem, gdy ktoś się tym nie zgodzi. Granica między świetnym a beznadziejnym numerem po polsku jest dość cienka. Czasami jedno słowo zaśpiewane po polsku sprawi, że robi się krindż. Ale ja już od paru dobrych lat z polskim próbuję i z każdą kolejną płytą robię to coraz odważniej. W tym momencie nie czuję przed sobą już żadnych barier. Odnajduję się w tym świetnie i w przeciwieństwie do tego, co mówiłem w wywiadach osiem lat temu, kiedy język polski był dla mnie absolutnie nie do tknięcia, tak dziś nie do tknięcia jest angielski. Dopóki ktoś mi nie będzie kazał, nie będę śpiewał po angielsku.

Widzisz też na pewno na swoich koncertach, że słuchacze inaczej teraz przeżywają twoją muzykę.

Jasne. Dostaję zresztą dużo wiadomości w rodzaju: „Piotrze, nie znałam cię, ale byłem na koncercie i twoje teksty totalnie mnie porwały”. Sporo jest takich wiadomości, mam więc pełną świadomość, że na koncercie nie tylko wykonuję piosenki i gram, ale przede wszystkim używam słowa, żeby przekonać ludzi do tego, co jako Patrick robię. Słowo to potężne narzędzie w rękach artysty.

Na twojej nowej płycie słyszę: „Wszędzie noszę pióro, którym maniakalnie kreślę tajemnicze zdania” – rzeczywiście tak masz?

To akurat śpiewa Meek, Oh Why? w piosence „Zmiany, zmiany”, ale utożsamiam się z tym tekstem. Ja cały czas coś gdzieś notuję. Może nie codziennie, ale wciąż notatnik i dyktafon to dwie najczęściej używane aplikacje w moim telefonie i co chwilę coś tam nowego w nich wprowadzam. Często są to pojedyncze, podsłyszane słowa, jakieś cytaty z książek, filmów, które później, gdy już przychodzi moment na piosenkę albo płytę, zaczynam segregować, kategoryzować i klecić z nich konkretne teksty, pod konkretne piosenki. Raczej nigdy nie jest tak, że piszę najpierw sam tekst, np. przy kawie. Na początku zawsze powstaje muzyka, a dopiero potem zbieram do niej słowa, które mogę mieć wcześniej gdzieś zanotowane.

Gdy postanowiłeś wpuścić do swojego muzycznego świata rapera, ze wszystkich MC’s wybrałeś Mikołaja. Dlaczego?

Historia z Mikołajem jest taka, że ja dosyć szybko wiedziałem, że chcę go zaprosić na mój krążek. Kiedy tylko zrobiłem podkład do piosenki „Zmiany, zmiany” czułem, że to będzie raper i że musi nim być Meek, Oh Why? Nie zastanawiałem się na zasadzie: „który raper będzie pasował do mojego numeru?”. Od razu wiedziałem, że to będzie on. Oprócz tego, że znamy się prywatnie, zawsze byłem jego fanem. Nadal jestem. Geneza tej współpracy jest więc taka, że zapraszałem na płytę bardzo świadomego i w moim mniemaniu bardzo dojrzałego artystę, któremu zostawiałem prawie pełną dowolność w tym, o czym chce u mnie powiedzieć.

Daria Zawiałow pomagała ci z kolei „tylko” przy pisaniu tekstu.

Darię zaprosiłem do nagrania wspólnej piosenki, ale że był to moment, w którym była bardzo zajęta nagrywaniem własnego albumu „Wojny i Noce”, do takiego nagrania wtedy nie doszło. Musiałem więc, że tak powiem, zaspokoić się współpracą tekstową, którą i tak wspominam bardzo dobrze. Cieszę się, że takie nazwisko i taka gwiazda jak Daria Zawiałow , mimo że miała szalony czas przed wydaniem swojego albumu i Męskim Graniem 2021 upchnęła gdzieś w tym jeszcze nasze „Remanenty serca”. Jestem z finalnego efektu bardzo zadowolony.

Daria, ale też inni świetni artyści, których masz na „Miło wszystko”, pojawiają się na twojej płycie nie jak typowi goście – żeby się o nich dowiedzieć, trzeba przeczytać list, który napisałeś do słuchaczy. Nie bijesz tymi nazwiskami już z okładki, co jest bardzo fajne.

Tak. Mi od początku chodziło o to, żeby nie zrobić tą płytą wrażenia w rodzaju: „patrzcie, jakich mam tu gości”, bo nie chciałem iść na łatwiznę. Nie miałem ochoty wykorzystywać dużych nazwisk tylko po to, żeby mieć większy rozgłos. Wiadomo, że tak się robi i nie ma w tym niczego złego, ale uznałem, że to będzie banalne, jeśli grając od trzech lat z Dawidem, teraz wypuszczę z nim piosenkę i jeszcze dorzucę kilka znanych osób, żeby było ciekawiej. Zakazały mi tego moje ambicje. Zupełnie nie o to mi chodziło. W samej piosence „Toronto”, w której pojawia się Dawid, ale też Misia Furtak, Kamil Kowalski, moja narzeczona Dominika, także moja babcia, chciałem, żeby unosiła się przede wszystkim filozofia koleżeńskości. Zależało mi, by te chórki były mieszane, wręcz rodzinne. By to one robiły robotę, nie konkretne nazwiska.

Ale nigdy cię nie korciło, by wykorzystać swoje muzyczne kontakty i nagrać płytę „Patrick The Pan i goście”?

Miałem taki pomysł, już lata temu, by zrobić płytę producencką z wieloma artystami. Ale z perspektywy czasu dzisiaj wiem, że kosztowałoby mnie to zbyt wiele czasu i nerwów. Kumpelska płyta producencka z dużymi nazwiskami super wygląda na papierze. W rzeczywistości jest to ciężka praca przede wszystkim organizacyjna – z wytwórniami, umowami, warunkami – którą ja, jako że nie mam za sobą sztabu ludzi, musiałbym wykonać zapewne samodzielnie. Wiesz, też czymś innym jest jednak piwko z kimś, gdzieś po koleżeńsku na festiwalu, a czym innym wspólny utwór. Różni ludzie różnie pracują, mają inne charaktery i inne podejście do robienia muzyki, a ja jestem z natury niecierpliwy i mnie na przykład czekanie wyniszcza bardzo. Oszalałbym, robiąc taką płytę.

Przy płycie producenckiej, gościnnej, sam też musiałbyś powiedzieć na niej mniej. No, chyba że zaproszeni artyści śpiewaliby twoje teksty.

Gdybym robił taką płytę, musiałbym dać im na niej dużo wolności. Nie wyobrażam sobie, by zapraszać ludzi tylko do zaśpiewania refrenów. Słyszałem ostatnio, jak jakiś artysta powiedział, że nie chce być „ku*wą od refrenów” i ja doskonale rozumiem to podejście. Bo co innego praca dla kogoś, a co innego współpraca z kimś. W tym drugim przypadku każdy potrzebuje odpowiedniej przestrzeni na swoją ekspresję.

I żeby wszystkim było „Miło wszystko”. Świetny tytuł, gratulacje.

Prawda? To hasło mogłoby być w reklamie.

Reklama może zakłamywać rzeczywistość, a my porozmawiajmy jak jest. Rzeczywiście miło wszystko?

Nie zawsze umiałem tak powiedzieć. Wiesz, ja od pewnego czasu mam krótki lont, wręcz z każdym rokiem coraz krótszy. Mnie czasami pstrokate sytuacje potrafią wyrzucić tak z równowagi, że wracam do niej coraz dłużej. Tylko ja to ładnie kamufluję. Trochę mnie to przeraża, trochę nie mam na to wpływu, więc bywa też tak, że kończę dzień niekoniecznie z tytułem mojej płyty z tyłu głowy. A nawet jeśli kończę, to te silne emocje odbijają mi się w nocy. Tak jak śpiewam w „Toronto” często nie śpię po nocach, budzę się w okolicy czwartej. Według medycyny chińskiej, gdy budzisz się w okolicach godziny 3-5 w nocy to daje o sobie znać wątroba, a wątroba to emocje. I to by się u mnie zgadzało, bo piję mało. Jeśli mam jakiś stresujący dzień, to nawet jeżeli po nim zasnę, w nocy i tak go muszę jeszcze przecierpieć. Bardzo chciałbym mieć spokój wewnętrzny, jaki moja płyta może sugerować, jednak na razie nie zawsze udaje mi się go osiągnąć.

„Nie umiem tworzyć kiedy nie jest źle, a źle już nie mieszka tu” – czyli ty tak na serio. Że im gorzej masz w życiu, tym tworzy ci się lepiej.

Raczej łatwiej. Jest takie powiedzenie, że artysta głodny to artysta płodny. Może nie chodzi tutaj o pusty portfel, ale na podstawie dotychczasowych doświadczeń mogę śmiało powiedzieć, że jeśli coś ci w życiu – nieważne, czy w sprawach sercowych, zawodowych czy ogólnych – idzie nie tak, to o nieszczęściu najłatwiej się śpiewa. Nieszczęście jest wdzięcznym budulcem.

Ale na „Miło wszystko” na szczęście brzmisz, jakbyś nie chciał tak skończyć. Jako nieszczęśliwy artysta.

Ja to przede wszystkim bardzo świadomie założyłem sobie po mojej poprzedniej płycie, po „trzy.zero”, która jest naprawdę smutna. Wtedy powiedziałem sobie dość, że ona mnie za bardzo przemieliła. Ta płyta mało mi dała, a wzięła naprawdę dużo. Obiecałem więc sobie, że przy następnym krążku takiej sytuacji już nie będzie. A że przy okazji wbiłem się też w życiu na dobrą falę, zaczęło mi być po prostu lepiej, łatwiej mi było taką płytę zrobić.

Jeszcze jeden „smutny” cytat z nowego krążka: „Wszyscy wszystko wszędzie źle. / Mierzymy za nisko i osiągamy cel”. Jak wysoko robisz to dziś ty?

Przede wszystkim chcę, żeby mój projekt naprawdę porządnie się rozkręcił. Chcę, żeby Patrick The Pan był rozpoznawalną wśród słuchaczy marką. To nie jest jakiś mocno wyszukany cel, myślę, że pragnie tego każdy artysta. Rozkręcić swój projekt do takiej rangi, żebym był w światku muzyki popowo-alternatywnej – z okolic Męskiego Grania, Open’era, OFFa itd. – jego ważną częścią i grał dużo koncertów. Chcę teraz mocniej stawiać na Patricka, bo mam nieodparte, nieskromne poczucie, że z tą płytą mogę więcej. I tak, jak dawno tego nie robiłem, tak teraz mocno wierzę w ten projekt.

Mówiąc krótko – chciałbyś, żeby nikt nie musiał Patrick The Pana więcej googlować.

O, piękna odpowiedź.

I jak ci idzie?

Coś się dzieje, za wcześnie jeszcze, żeby otwierać szampana, ale widzę np. że otwierają się przede mną drzwi, które wcześniej były zamknięte. Miałem ostatnio piękną sytuację. Drzemałem sobie popołudniowo, bo bardzo lubię to robić, a tu nagle zadzwonił telefon. Wyświetlił się obcy numer, za którym krył się dosyć rozpoznawalny polski artysta właśnie z tego podwórka o którym wspomniałem przed chwilą. I mimo że właściwie się nie znamy, może parę razy podaliśmy sobie rękę, zadzwonił do mnie tylko dlatego, żeby powiedzieć, że nagrałem świetną płytę i bardzo mu się ona podoba. W dzisiejszych czasach, żeby chcieć zadzwonić do kogoś, jeszcze do kogoś mało ci znanego i za coś pochwalić? Ekstra. Ja strasznie doceniam takie gesty. Zaczynam dzięki niej docierać do osób, do których wcześniej to się nie udawało.

Napisałeś w liście dołączonym do płyty, że ruszyłeś z jej nagrywaniem wraz z pierwszym lockdownem. Czyli gdyby nie on, moglibyśmy dzisiaj o twojej płycie jeszcze nie rozmawiać?

Myślę, że nie byłoby jej tak szybko. Ja rzeczywiście chwilę po ogłoszeniu lockdownu w 2020 roku wziąłem się ostro do roboty. I poświęciłem na to niemal całą pandemię. Gdyby natomiast ten lockdown się nie wydarzył i gdybyśmy z Dawidem zrealizowali wszystkie plany, jakie były na 2020 rok – a były to plany naprawdę gęste – premiera „Miło wszystko” byłaby pewnie dopiero przed nami. Takie szczęście w nieszczęściu, ale ja ogólnie jestem farciarzem. Całe życie mam więcej szczęścia niż czegokolwiek innego.

