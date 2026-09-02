„To było jak loteria”

Patrick von Känel: Bo chwilę później wylądowałem na pastwisku – a właściwie tuż przed pastwiskiem, a moje skrzydło wylądowało w samym środku zagajnika. To dobre uczucie, które tak starannie budowałem podczas wszystkich poprzednich lotów, zniknęło w mgnieniu oka. Myślami nie byłem już przy slalomie, tylko przy lądowaniu i drzewach. Musiałem się do tego stopniowo przyzwyczajać, lot po locie. Aż znów poczułem, że wszystko jest w porządku.