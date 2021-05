Kobieta i esport? Czemu nie! - rozmawiamy z Patrycją "inn" Tęczą

Bartłomiej Bukowski: Można powiedzieć, że całe Twoje życie ukształtował esport?

Patrycja "inn" Tęcza, Esports Graphic Designer w Polskiej Lidze Esportowej: Jak najbardziej. Wszystko zaczęło się od Counter Strike'a 1.6, którego gdy miałam jakieś 8-9 lat pokazał mi mój sąsiad. Zagrałam jedną gierkę i mnie pochłonęło. Zaczęłam tworzyć ze znajomymi klany, organizacje. Stąd też wzięła się grafika. Bardzo chciałam robić tym klanom fajne strony. Wszystko wzięło się więc od CS’a.

Bardzo było widać różnice między twoimi klanami a innymi, dzięki twoim staraniom?

Gdy zaczynałam przygodę z grafiką byłam jeszcze dzieckiem. Na początku szału nie było, ale z wiekiem te strony i grafiki zyskiwały na jakości. To wszystko zaczęło się gdzieś przebijać, dużo ludzi potem zaczęło do mnie pisać czy mogę im pomóc, coś poradzić. Tak więc coś musiało w tym być.

Coś musiało w tym być, skoro dziś twój talent doceniła także Polska Liga Esportowa, w której odpowiadasz za grafiki. Jak wygląda twoja praca w PLE? Musisz poruszać się w jakichś sztywnych ramach czy masz dowolność w tworzeniu?

Mega cieszy mnie fakt, że mogę tu dużo wnieść od siebie, bo dostałam naprawdę wolną rękę. Firma ma do mnie dość duże zaufanie. Dochodząc tutaj, od razu zaczęłam strzelać swoimi key visualami. Była faza play-off jesiennych finałów i zapowiedziałam, że wlatujemy na nie z nowym key visualem i nikt się ani nie skrzywił, ani nic takiego. Zebrałam za to natomiast bardzo pozytywny feedback, czy to od władz firmy, czy od samej społeczności. Strasznie dużo znajomych zaczęło mi wysyłać screeny podobnych grafik, które wcześniej nie pojawiały się u nas w kraju. Nie spodziewałam się tego.

To co przyniesie mi wyobraźnia od razu przelewam do photoshopa. Nigdy nie miałam sztywnych wytycznych, za co szczerze jestem wdzięczna, bo nie lubię takiego zbędnego ograniczania. Dostałam na początek logo, najzwyklejsze guideline’y, ale nikt nigdy nie ingerował w mój projekt, nikt nie mówił co i jak ma wyglądać. Wszyscy polegali na tym jak ja do tego podejdę.

Grafika autorstwa Patrycji Tęczy © Patrycja Tęcza

Jak oceniasz zmiany jakie zachodzą w PLE, chociażby zaangażowanie coraz większej liczby znanych osób jak “Łozo” czy Marcin Gortat?

Jest to dla mnie coś naprawdę fajnego, coś czego brakuje mi np. w ESL. PLE bardzo stara się połączyć świat gamingu z mainstreamem, zarazić tym jak największe grono osób, które jeszcze nigdy nie miało z tym styczności.

Szczerze, to zanim dołączyłam do firmy i zanim ona sama przeszła gruntowne zmiany, wychodząc spod rąk FantasyExpo, nie byłam jej specjalną fanką i niewiele śledziłam tutejszych rozgrywek. Na początku nie wiedziałam zbytnio czego się spodziewać. Jednak po zagłębieniu się w temat i poznaniu wszystkich obecnych tu ludzi, mega pozytywnie to oceniam.

Miałaś kiedyś ambicje, by stać się profesjonalną zawodniczką, czy od początku bardziej nastawiałaś się na zarządzanie i tworzenie zespołów?

Zawsze chciałam być kimś działającym od zaplecza. Już bawiąc się z dziećmi na podwórku pod blokiem, zawsze wolałam być tą osobą, która “pomiata innymi”. Wolałam być bardziej decyzyjna, aniżeli grać. Wiadomo, coś tam grałam, ale nie przekładało się to na jakiegoś superskilla, z którym mogłabym osiągnąć coś znaczącego. Zawsze wolałam stanąć za graczami, poklepać ich po plecach, czy w miarę możliwości dać im warunki do rozwoju, aby stawali się lepsi.

Jednym z twoich ciekawszych projektów, jeżeli chodzi o tworzenie drużyn, był Team Authentic. Jak od rekreacyjnej gry ze znajomymi doszłaś do stworzenia drużyny na miarę finału ESL Pro League?

To przyszło dość naturalnie. Na początku to było dość spontaniczne. Zanim powstał Team Authentic, miałam też kilka innych organizacji jak chociażby GameSoul, którą tworzyłam wspólnie z kolegą z Krakowa. Wszystko wówczas robiliśmy na odległość.

Później poznałam się z Arkiem Więckowskim i stwierdziliśmy, że zrobimy od podstaw coś porządnego. Sama się nie spodziewałam jednak aż takich efektów. Mieliśmy w zespole naprawdę dobrych graczy m.in. “mouza” czy “GruBego”. Co więcej, posiadaliśmy także zespół League of Legends.

W tamtych czasach, by móc opłacać wyjazdy zawodnikom, kolega jeździł na pogrzeby grać na trąbce. Śmialiśmy się, że w weekendy jeździ po cmentarzach, a w tygodniu wysyłamy chłopaków na finały ESL Pro League. Ja natomiast w całym projekcie byłam osobą od logistyki, PR-u, od rzeczy wizualnych czy organizacyjnych.

Grafika autorstwa Patrycji Tęczy © PLE

Na tym jednak nie poprzestałaś i poszłaś jeszcze krok dalej. Wzięłaś się za organizację lanów.

Do tego też doszło dość niespodziewanie. Akurat byłam na pierwszym roku studiów w Rzeszowie, dopiero co się przeniosłam do tego miasta. Okazało się jednak, że dużo osób na mojej uczelni interesuje się esportem i Counter-Strike’iem.

Grupka studentów z wyższego roku organizowała coś na kształt mini-lana pod patronatem uczelni. Taka zamknięta impreza dla geeków. Wybrałam się na nią, chciałam się pokazać, że też się tym interesuję, może coś porobimy razem.

I tak od słowa do słowa doszłam z chłopakami do tego, że możemy coś wspólnie podziałać. To miało miejsce w listopadzie, a już w styczniu bądź w lutym zorganizowaliśmy pierwszą imprezę w Galerii Rzeszów. Szybko zebraliśmy trochę ludzi, ja miałam też trochę swoich kontaktów, uczelnia pomogła nam natomiast z dojściem do Galerii. Z mojego ramienia udało się ściągnąć chociażby “Kubika” i “Morgena”.

Na pierwszej edycji może aż tylu ludzi jeszcze nie było, ale na kolejną, w Millenium Hall, przyjechali m.in. “Nitro” z “Isamu” i dwoma składami Pompy, “Testree”, “Veggie”... Zjechało się też dużo ludzi z całego województwa. To była jedna z największych imprez w regionie.

Co byś poradziła komuś, kto także chciałby zorganizować coś w swojej okolicy, ale nie wie jak się do tego zabrać?

Przede wszystkim się nie poddawać. Nic nie przychodzi łatwo. Czasami trzeba sporo poświęcić. Na pewno też się nie bać i stawiać na swoim. Powoli iść do przodu, gdy nie wyjdzie nam główny plan, to spróbować mieć kilka alternatyw. Może też nie warto stawiać wszystkiego na jedną kartę.

Ważne jest także, by otaczać się osobami, którym można zaufać. Na pewno nie można też myśleć, że wszystko damy radę zrobić sami. Nie wiem co jeszcze mogłabym dodać, bo mi to wszystko przychodzi naprawdę naturalnie. Najważniejsza rzecz to dążyć do celu i się nie poddawać, bo nie ma rzeczy niemożliwych.

Podczas jednego z tych eventów przekonałaś przedstawicieli E-BLUE do inwestycji w żeński skład CS:GO. To, zwłaszcza w tamtych czasach, było bardzo trudnym zadaniem. Jak ci się to udało?

To była taka luźna rozmowa, jeszcze zanim wystartowało całe wydarzenie. Rozmawialiśmy ogólnie o żeńskiej scenie. Wówczas właściciele E-BLUE nie wiedzieli nawet o tym, że istnieje coś takiego jak scena kobiet. Opowiedziałam im jak to wygląda, że są zawodniczki, jest ich dość sporo i ta liczba rośnie, że są ambitne, tylko nie ma dla nich za dużych możliwości rozwoju.

Wspomniałam też coś o zbliżającym się IEM-ie, że jest na nim osobny turniej dla kobiet. Początkowo nic nie zapowiadało, że może to się przerodzić we współpracę. To była naprawdę luźna rozmowa. Zupełnie niczego się nie spodziewałam, a po 2-3 tygodniach zadzwonił do mnie ten sam przedstawiciel z ofertą, czy nie chciałabym zostać menadżerką zespołu, czegoś wykreować. Oni natomiast objęli nas sponsoringiem tytularnym i zapewnili pieniądze na rozwój. To było jak grom z jasnego nieba, ale bardzo przyjemne i miłe.

Grafika autorstwa Patrycji Tęczy © Patrycja Tęcza

Dużą popularność zespołowi zapewniły umiejętnie prowadzone social media. W czym tkwił przepis na sukces?

Wrzucałyśmy dużo postów z życia drużyny. Chociażby różne śmieszne memy z zespołem. Dziewczyny miały dość duże poczucie humoru, a ja także jestem taką trochę memiarą. Wyciągałyśmy m.in. różne rzeczy z teamspeaka. Na bootcampy czy lany także jeździłam z aparatem i jak się trafiały śmieszne zdjęcia czy pozy to składałyśmy z tego memy. Była też seria postów “quote of the week”, w której pojawiały się śmieszne cytaty drużynowe.

Nie prowadziłyśmy tego na sztywno, tak jak wówczas robiły to inne organizacje. Wtedy modne były np. posty z reakcjami “co wolisz kałacha czy m4?”. My zamiast tego wolałyśmy budować rodzinną relację z naszymi fanami, których liczba regularnie rosła. Mamy zresztą oddanych fanów do dzisiaj. Ludzie wciąż się interesują i śledzą dziewczyny.

Mówisz o rodzinnej atmosferze. To dla ciebie chyba wyjątkowo ważne, nie tylko w kontaktach z fanami.

Tak, zdecydowanie. Sądzę, że to jeden z najważniejszych czynników. Aby jednej i drugiej stronie zależało na pracy to nie możemy do siebie podchodzić sztywno, szorstko czy traktować się na dystans. To jest czasem jednak ciężkie do określenia, bo wiadomo, w biznesie też nie zawsze może tak być, że wszyscy się kochamy i czasem trzeba do siebie podejść bardziej oficjalnie i profesjonalnie.

Grafika autorstwa Patrycji Tęczy © Patrycja Tęcza

Wiadomo jednak, gdy ma się z kimś dobre relacje i kontakt, to o wiele łatwiej wtedy nad wszystkim zapanować. A szczególnie nad dziewczynami. Faceci, nie mając tu nic złego na myśli, są prostsi w obsłudze. Im coś nie pasuje, pójdą, wyjaśnią sobie, strzelą sobie przysłowiowo w twarz i jest między nimi ok.

Dziewczyny trzeba za to zajść raz od jednej, raz od drugiej strony, wiedzieć, że tutaj wtedy było tak, to może jej chodzić o to… Dlatego też ta głębsza relacja się przydaje, wiadomo więcej o danej osobie, co może pomyśleć i jak ją można, że tak powiem, podejść.

Wracając natomiast do tematu social mediów. Gdy dzisiaj obserwujesz jak organizacje esportowe prowadzą swoje profile, jak to oceniasz? Można zaobserwować różne trendy, od bardzo grzecznego devils.one po piratesports, które wjechało bardzo mocno, w zasadzie łamiąc wszelkie bariery.

Właśnie w pierwszym momencie pomyślałam o Piratach. Szczerze, to ciężko mi powiedzieć. Fajnie, że jest luz, jednak według mnie w niektórych momentach, nawiązując do Piratów, luz był przesadzony. Niektóre z ich postów były już bez smaku.

Rozbieżność na pewno jest. Mi się podobają np. sociale Wisły czy Alsenu, są prowadzone ze smakiem. Jest i trochę luźniej i trochę bardziej oficjalnie. Wiadomo jednak, że chamstwo nie wszędzie przejdzie. Warto myśleć, jak ktoś inny może odebrać te posty.

Menadżerka, organizatorka, graficzka, specjalistka od social mediów… Jest w esporcie jeszcze jakaś rola, w której chciałabyś się spróbować?

W tym momencie dla mnie “sky is the limit”. Najbardziej jednak zależy mi na tej roli menadżerskiej, w której mogę nawet nie tyle zarządzać ludźmi, ale też zadbać o logistykę. Niby nie jestem z wykształcenia logistykiem, ani nigdy się tym nie zajmowałam, ale to ścieżka, która mnie bardzo interesuje. Lubię ogarniać przejazdy, hotele, dogrywać wszystko na eventach aby było na tip-top. Myślę, że zostałabym przy tej ścieżce związanej z zarządzaniem.

Grafika autorstwa Patrycji Tęczy © Patrycja Tęcza

Jak sama mówisz, nie masz konkretnego wykształcenia w tym co robisz. Do wszystkiego dochodziłaś sama. Mimo to, wystąpiłaś chociażby jako ekspert na Eladies Tournament w Poznaniu, Czułaś wówczas, że warto było poświęcić ten czas, nieprzespane noce, by się w tym tak rozwinąć?

Jak najbardziej. Po pierwsze jednak byłam zaskoczona, że dziewczyny w ogóle po mnie zadzwoniły. Pamiętam, że jedna z uczestniczek nie mogła wtedy przyjechać i dosłownie 24 godziny przed samym turniejem dostałam telefon, czy nie mogłabym się zebrać i pojechać do dziewczyn do Poznania. Decyzja na gorąco, ale mówię “no dobra”, zarezerwuję pociąg i pojadę - 11 godzin.

Na miejscu znalazła mnie “frida”. Powiedziała, że usiądę sobie na panelu z Ulą Klimczak i Karoliną Kałużyńską, co nie ukrywam, na początku mnie “wywaliło z butów”. To jednak międzynarodowe autorytety i siedzieć między nimi jako ekspert ds. zarządzania drużyną i PR-u to było mega wyróżnienie. Tym bardziej, że nie mam w tym wykształcenia i do wszystkiego dochodziłam sama. Fajnie, że ktoś jednak zauważył ten wkład, to co robię.

Momentami czuję się jak we śnie. Chociażby wtedy, gdy zobaczyłam reklamę w CD-Action ze swoją grafiką. Gazeta jak gazeta, ale gdy się pomyśli, że z pasji nagle setki tysięcy osób może otworzyć w sklepie czy w domu gazetę i zobaczyć twoją grafikę to jednak jest bardzo przyjemne.

Zagraj w Red Bull Solo Q

Red Bull Solo Q 2021