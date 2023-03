Po marzenia do Paryża. Paulina i Kangur tańczą o finał Red Bull BC One 2023

Decydujące starcie Red Bull BC One Cypher Poland 2023: taneczna bitwa B-Boy Kangur vs B-Boy Geru. Zwycięzca reprezentuje teraz Polskę na światowym finale Red Bull BC One w Paryżu.

O tym, jak się do niego dostać, będzie mogła mu opowiedzieć podczas lotu do Francji Paulina – najlepsza pośród b-girls w krajowych kwalifikacjach. Finał w Paryżu będzie już trzecim w jej karierze.

B-Girl Mery Berry i B-Girl Paulina w najważniejszej bitwie Red Bull BC One Cypher Poland 2023 - krajowych eliminacjach do światowego finału, który tym razem odbywa się w Paryżu.

ale do 2022 żadnemu reprezentantowi Polski nie udało się wyjść poza Last Chance Cypher.

Tancerze, którzy wygrywają eliminacje w swoich krajach, żeby wystąpić w ścisłym top16 finału Red Bull BC One (a nie zostali wyróżnieni dziką kartą), muszą chwilę przed nim stoczyć bitwę ostatniej szansy – Last Chance Cypher. Znane są w historii breakingu przypadki, kiedy b-boy biorący udział w tych ostatnich kwalifikacjach nie tylko je przeszedł, ale potem wygrał cały wielki finał (

