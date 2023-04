„Bieganie jest dla pokornych, a progres wymaga czasu”

Paulina i Łukasz Tracz prywatnie są małżeństwem. Połączyła ich pasja do biegania, a do najdłuższych randek zaliczają pierwszy wspólny bieg, „3x Śnieżka = 1 x Mont Blanc”, czyli 60 kilometrów biegu w górach. Od 7 lat (z przerwą na ciążę) Paulina z sukcesem wygrywa w biegach górskich w Polsce i za granicą, trenując pod opieką Łukasza.

Jak zaczęła się twoja przygoda z bieganiem?

Paulina: Od dziecka lubiłam być aktywna, a wychowanie fizyczne było jednym z moich ulubionych przedmiotów w szkole. Zaczęłam biegać z prostego powodu, ponieważ chciałam schudnąć . W gimnazjum, kiedy byłam już nastolatką, bardziej zaczęłam zwracać uwagę na swój wygląd, wtedy ważyłam nieco za dużo, dlatego szukałam sposobu na zrzucenie zbędnych kilogramów. Wspólnie z przyjaciółką miałyśmy krótki epizod biegowy, umawiałyśmy się kilka razy w tygodniu na bieganie. Wtedy nawet nie myślałam, że mogę mieć predyspozycje do biegania, a już na pewno nie myślałam, że mogłabym startować w zawodach. Ten epizod biegowy nie trwał długo, ponieważ szybko straciłyśmy zapał. Do bardziej poważnego biegania wróciłam dopiero w czasie studiów, już bez przyjaciółki. W tamtym czasie, oprócz tego że schudłam, bieganie dawało mi taką wolność i odskocznię od życia codziennego. Pamiętam moment, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam bieg uliczny, a był to Bieg Niepodległości. Stanęłam i zafascynowałam się tym tłumem biegaczy. Wtedy postanowiłam, że muszę kiedyś pobiec w takich zawodach! Minęło pół roku (był 2014 rok) wystartowałam w pierwszym swoim biegu ulicznym, a był to od razu półmaraton (VII PKO Półmaraton Rzeszowski). Pamiętam stres, który mi wówczas towarzyszył. Było to dla mnie niezapomniane przeżycie, które jeszcze bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu że warto biegać! A czas 1:36 sprawił, że stanęłam na podium w swojej kategorii wiekowej!

Paulina Tracz © Kuba Witos Fotografia Samo bieganie nie wystarczy, by robić progres Paulina Tracz

Na debiut całkiem dobrze.

Paulina: Przyznaję, że początki biegania nie były łatwe, ponieważ nikt z moich znajomych nie biegał. Nie miałam takiego wsparcia. Biegając w mojej miejscowości rodzinnej Wierzbna na Podkarpaciu, zdarzało mi się usłyszeć niemiłe komentarze. Dlatego często biegałam w nocy, by unikać ludzi. Do dnia kiedy odkryłam ścieżki polne i leśne, co stało się początkiem biegania trailowego, czyli w terenie. W lesie nie było ludzi, a za to cisza i spokój. W tym czasie trafiłam na książkę amerykańskiego ultramaratończyka, Scotta Jurka pt. „Jedz i biegaj”. Ta książka bardzo mnie zafascynowała. Po raz pierwszy dowiedziałam się, że są biegi górskie i ultra powyżej 100 kilometrów, ale również biegi 24 lub 48 godzinne. Postanowiłam wtedy, że chciałabym przebiec taki bieg. Jednak wcześniej chciałam zmierzyć się z dystansem maratońskim . W 2015 roku przebiegłam Maraton Rzeszowski. Jak wyglądały wtedy moje treningi do biegania? Nie biegałam regularnie, nie miałam planu biegowego ani nie posiadałam też zegarka biegowego. W tym czasie kupiłam sobie taki zegarek w Lidlu, który mierzył mi czas, w jakim przebiegłam dany odcinek. Natomiast na mapie Google sprawdzałam, ile ma kilometrów. Nawet nie wiedziałam, ile średnio biegnę na kilometr. W bieganiu wtedy byłam sama i wszystko było dla mnie nowe i do odkrycia. Nie zdołałam się przygotować do płaskiego maratonu odpowiednio, zabrakło chyba wiedzy trenerskiej i trochę samodyscypliny.

A kiedy pojawiło się pierwsze ultra ?

Paulina: Zapisałam się na kolejny bieg w 2016 roku, a był to Ultramaraton Podkarpacki na dystansie 50 kilometrów. Znowu padło na Rzeszów, ponieważ był on dosyć blisko mojego miejsca zamieszkania. Nie był to bieg typowo górski z większymi przewyższeniami. Jednak dla mnie okazał się również przełomowy, ponieważ wygrałam go. Było to dla mnie ogromne zaskoczenie, bo sama nie wiedziałam na co mnie stać. W tym czasie pracowałam w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu, i tam spotkałam osoby, które też biegały. Powstała nawet grupa biegowa o nazwie Wichura Jarosław, której byłam członkiem. Wówczas zaczęłam częściej startować w krótkich biegach ulicznych, gdzie jeździliśmy wspólnie. W tym czasie poznałam swojego męża, Łukasza, który obecnie jest również moim trenerem. Nasza znajomość bardzo dynamicznie się rozwijała z powodu biegania. Mój mąż namówił mnie wtedy na pierwszy ultra bieg, „3x Śnieżka = 1 x Mont Blanc”, czyli 60 kilometrów i 3300 metrów przewyższenia w pionie. Nie będąc wcześniej na żadnym treningu w górach, pojechałam z nim. Dzisiaj się śmiejemy, że to była nasza najdłuższa randka, bo od startu do mety biegliśmy razem. W trakcie biegu miałam wiele kryzysów, było mi niedobrze, ale ukończyliśmy bieg. Od tego czasu Łukasz został moim trenerem. Z zawodu jest fizjoterapeutą i również przygotowuje biegaczy treningowo oraz do zawodów. Trenuje mnie już 7 lat i tyle też trwa moja przygoda z bieganiem po górach, z ponad roczną przerwą na ciąże. Po tym ultramaratonie zaczęły się pojawiać starty m.in. w mistrzostwach Polski oraz biegach międzynarodowych.

A jak wyglądają takie przygotowania do biegów górskich i ultra? Jakie elementy treningu są istotne? Na przykład uwzględniając potrzeby biegacza m.in. z miasta, który nie ma możliwości codziennego biegania w terenie z odpowiednimi przewyższeniami.

Łukasz: W przypadku biegacza miejskiego, który dopiero co zaczyna z bieganiem lub z bieganiem w terenie, powinien zacząć od biegów krótkich. Większość amatorów chciałaby jak najszybciej i najwięcej kilometrów biegać w jak najkrótszym czasie. Jednak należy zacząć od samego początku. Po pierwsze polecam zrobić badania wydolnościowe (warunek korzystania z paska do tętna na większości treningów), w trakcie którego są ustalane progi regeneracyjne, tlenowe, beztlenowe. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ biegacze często biegają na za wysokim tętnie, co może z czasem szkodzić bądź nie pozwalać się dalej rozwijać wydolnościowo. Mając taką wiedzę możemy lepiej zaprogramować trening i dbać o jego zmienność. Często biegacze amatorzy biegają w okolicy progu tlenowego lub delikatnie wyżej, gdyż jest to komfortowy trening, lecz nie robią innych treningów, co wprowadza monotonie. Mamy do wykorzystania w treningu interwały (pod/progowe/nad/długie/krótkie), szybkościowe czy siłowe. Większość amatorów bez przeszłości sportowej oraz z dużą masą ciała ma niskie VO2max (pułap tlenowy), czyli wskaźnik wydolności fizycznej. Co znów bez wiedzy o progach bardzo szybko przy treningu interwałowym/powtórzeniowym daje wejście w krótkim czasie na strefę za progową, czyli beztlenową. Gdy zaczynam współpracę z biegaczem czy pacjentem, przeprowadzam taką analizę oraz sprawdzam wykorzystanie ekonomii ruchu. Analizę ruchu nazywam sprawdzeniem słabych punktów, czyli oceny zakresów ruchu w poszczególnych stawach. U biegaczy jest to tułów oraz wszystko w dół od niego, czyli biodro, kolano, staw skokowy i stopa. Następnie sprawdzamy siłę mięśniową i równowagę w poszczególnych stawach i segmentach ruchowych. Następnie biegacz i biegaczka dostają ode mnie listę założeń ruchowych oraz ćwiczeń, które pozwolą im na poprawę jakości ruchu czy też samą aktywację niektórych struktur mięśniowych.

Warto także pamiętać o ćwiczeniach siłowych, których mamy duży wybór od hipertrofii do wytrzymałości. Takie ćwiczenia pozwalają zwiększyć siłę, dynamikę, wytrzymałość, co przy dobrym treningu przełoży się na to, że mięśnie będą lepiej reagowały na trening biegowy, a krok stanie się bardziej ekonomiczny. Oczywiście jest to pod warunkiem dostosowanie tych elementów do konkretnej osoby i potrzeby. Kolejny element to ćwiczenia biegowe, jak np. wyskoki na palcach, skipy różnego rodzaju oraz płotki. Jeśli mowa o treningu pod biegi górskie, na pewno ważne są podbiegi, czy też trening z większymi przewyższeniami. Alternatywnie bieżnia mechaniczna. Bieganie po schodach też pomaga, ale trzeba pamiętać, by nie biegać tylko w beztlenie (nie przynosi to efektów biegowych).

Paulina Tracz © Kuba Witos Fotografia

Czy warto trzymać się określonego planu biegowego? Na co biegacz amator powinien zwrócić uwagę tworząc sam taki plan?

Łukasz: Na pewno warto być systematycznym. Bieganie 3-5 razy w tygodniu dla amatora jest wskazane, ale stopniowo by robić progres. Jednak trzeba pamiętać, by ustawiać taki plan racjonalnie do możliwości zdrowotnych, wydolnościowych i regeneracji. W planach biegowych musimy łączyć kilka elementów. Przede wszystkim warto zacząć od określonej liczby kilometrów, a potem etapowo je zmieniać (zwiększać). Początkujący nie muszą od razu biegać 30-50 kilometrów tygodniowo. Jednak warto pamiętać, by osiągać około 500 up-ów przewyższenia tygodniowo. Bieganie jest zatem dla cierpliwych i pokornych.

Paulina: Wielu biegaczy chce od razu na szybko osiągnąć efekty. Niektórzy też myślą, że więcej to znaczy lepiej. Jednak niestety to nie działa w przypadku biegania. Czasami sama wykonywałam i zdarza się, że nadal wykonuję treningi za mocno. Wiem, że to nie jest dobre, bo miałam gorsze wyniki. Przez te błędy widocznie trzeba przejść, a i tak zdarzy się że coś zrobimy źle. Ważne, żeby wyciągać wnioski. Odkąd biegam z Łukaszem to nie miałam żadnej kontuzji, która by mnie wykluczyła z trenowania i startowania. Dlatego naprawdę warto się trzymać planu, ale takiego racjonalnego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb oraz zakresu biegacza. Wówczas nawet jeżeli popełnimy jakieś błędy to nie wpłynie to diametralnie na formę i wyniki.

Z mojego amatorskiego doświadczenia, bieganie to ciągłe próby i błędy, a potem wyciąganie wniosków.

Łukasz: W bieganiu trzeba ciągle testować i zmieniać, tak jak w każdym procesie, lecz musi to być ułożone, by nie wracać dwa razy w to samo miejsce.

Opowiedzcie jeszcze, jakie treningi uzupełniające polecilibyście biegaczom.

Łukasz: W przypadku takich treningów ważne jest na początku określenie, do czego się przygotowujemy, czy jest to bieg krótki czy dłuższy (czas trwania), jaki teren czy przewyższenie.

Paulina: Według mojego planu mam jeden dzień tzw. luźny w tygodniu. Wtedy przeważnie wsiadam na rower albo pływam. Samo bieganie nie wystarczy, by robić progres. Wcześniej jak zaczynałam biegać, to często wykonywałam ćwiczenia zaproponowane przez Ewę Chodakowską. Wtedy zastanawiałam się, czy to dobrze, że biegam i dodatkowo ćwiczę. Okazało się, że to był dobry wybór. Trzeba wzmacniać mięśnie, by też całe ciało pracowało, a nie tylko np. stawy kolanowe, które mogą być przeciążone podczas biegania.

Jak zatem biegać, tak by nie robić sobie krzywdy i rozwijać się biegowo?

Paulina: Jak zaczyna nas coś boleć, a nie mówię tutaj o zakwasach, to trzeba nieco zwolnić. Należy wtedy pomyśleć, czy robię coś źle i posłuchać swojego organizmu, porozmawiać z trenerem - jeżeli go mamy, poradzić się fizjoterapeuty. W przypadku, jak nie chodzi się do fizjoterapeuty to należy pamiętać o rolowaniu i robić mobilizację mięśniową, a przede wszystkim rozgrzewkę przed biegiem, a po serię rozciągania. Na pewno jak ktoś zaczyna biegać to trzeba stopniować dystanse i zapisać się na pierwsze zawody np. na 5 lub 10 kilometrów, a nie od razu na maraton. To samo tyczy się biegania po górach, czyli spróbować czegoś krótszego zanim zasmakujemy ultra. Warto też badać się profilaktycznie, wykonywać badania krwi (m.in. badać ferrytynę, czyli poziom żelaza zapasowego) oraz hormonów. Co do suplementów, to kwestia indywidualna, bo niekiedy trzeba skonsultować z lekarzem, czego dokładnie potrzebujemy. Na pewno jeśli decydujemy się na bieganie w zawodach w górach, to warto w góry jeździć i tam trenować, by naturalnie przyzwyczajać się do warunków oraz przewyższenia w terenie.

Łukasz: Jeśli na przykład mieszkasz w Warszawie to warto zacząć biegać w górach niższych (około 400/600m.n.p.m), by nie zaczynać od razu od wyjazdu do Zakopanego. Dodatkowo jeżeli biegasz i trenujesz amatorsko, to warto dwa razy do roku zdiagnozować się u fizjoterapeuty analizującego ruch.

Jak z kolei ważna jest dieta dla biegacza? Co jecie przed treningiem, przed zawodami?

Paulina: W zasadzie nie mamy konkretnej diety, ale staramy się zdrowo odżywiać. Mieliśmy epizody, że np. jedliśmy bardzo mało mięsa, ale nam to po prostu nie służyło. Zwracamy uwagę, by jeść proste rzeczy, a jak najmniej tych przetworzonych. My mamy dosyć utarty rytuał żywieniowy. Zawsze rano jemy słodkie śniadania, jak np. ryż, kaszę jaglaną, czasem tapiokę z dodatkiem płatków owsianych na mleku, z wodą, bądź z mlekiem roślinnym. Na przykład do owsianki wrzucamy świeże owoce, czasem orzechy lub masło orzechowe, wiórki kokosowe, suszone owoce, jogurt, nasiona chia - w zależności na co mamy ochotę. Zamiennikiem takiego śniadania jest omlet, również na słodko z tymi samymi dodatkami. Po treningu najczęściej pijemy koktajl owocowy, do którego również dorzucamy białko. Staramy się, by w diecie było dużo warzyw i owoców, dobrych węglowodanów, jak kasze, ryż, makarony, wartościowe pieczywo oraz ziemniaki czy bataty.

Przed zawodami najlepiej jeść to, co mamy sprawdzone, by już mocno nie eksperymentować Paulina Tracz

W trakcie biegu jem to co jest na punktach, czyli owoce, żele energetyczne, czasem batony, bądź posiłki, jak zupa, czy kanapka z serem lub dżemem. Dbam, o to by, zjeść jeden żel co 30-45 minut, szczególnie na tych długich biegach. Trzeba pamiętać oczywiście o nawodnieniu. Jednak sama dieta i żywienie podczas treningów (zawodów) zależy od indywidualnych potrzeb i uwarunkowań każdego biegacza i biegaczki.

Paulina Tracz © Aleksandra Szmigiel / instagram.com/runningcreatives

Opowiedz proszę, jak utrzymujesz poziom motywacji w treningach oraz podczas samych zawodów. Czy masz sprawdzone sposoby?

Paulina: Po prostu lubię biegać, dlatego nie potrzebuje specjalnej motywacji, by zmusić się do treningu. Wiadomo czasami mi się nie chce i jestem zmęczona. Wszystko to też zależy, jak spałam i czy jestem dobrze zregenerowana, szczególnie teraz po urodzeniu Poli. Dodatkowo z Łukaszem wzajemnie się motywujemy. Obydwoje biegamy, więc doskonale się rozumiemy, co uważam za ogromny plus. Codziennie pytam Łukasza, jaki jutro mam trening. Czasami mówię: chyba zwariował, nie dam rady! Więc bywa również tak. W rywalizacji na zawodach często motywuje mnie nagroda. Bieganie po górach bywa kosztowne, jeśli chodzi o dłuższe wyjazdy, dlatego nagrody finansowe mnie też cieszą. W trakcie biegu, kiedy pojawiają się pierwsze myśli, że jest ciężko to wizualizuje sobie metę. Wyobrażam sobie, co będzie na koniec i przekonuję sama siebie, że im szybciej będę biegła, tym szybciej skończę.

Ale na przykład jak pojawiają się takie myśli podczas biegu, jak „nie chce mi się” i „nie dam rady”? Co wtedy?

Paulina: Często w trakcie biegów modlę się i wtedy nie skupiam się na bólu i negatywnych emocjach. Może warto, niekoniecznie się modlić, ale na przykład skupić się na czymś przyjemnym, po prostu rozmarzyć, a wtedy czas będzie mijał szybko. Chociaż zdarza się i tak, że ewidentnie dzień jest słaby i pomimo dużej motywacji organizm nie współgra, wówczas trudno cokolwiek zaradzić. Szczególnie jeżeli dużo się startuje, trzeba liczyć się z tym, że nie każdy bieg będzie udany.

Za niedługo biegacze będą mieli okazję wziąć udział w biegu charytatywnym Wings for Life World Run , w którym można wystartować dosłownie wszędzie, korzystając z Aplikacji. Może biegacze trailowi zdecydują się na bieg w terenie lub w górach. Jaką jedną radę polecilibyście biegaczom?

Paulina: Myślę, że każdy kto planuje udział w biegu Wings for Life World Run w terenie górskim lub trailowym powinien dobrze zaplanować i poznać trasę, którą chcę pokonać. Bieganie po górach to całkowicie inna bajka niż asfalt.

Łukasz: Trzeba dobrze przeliczyć siły na zamiary. Biegając na ulicy można dosłownie policzyć wszystko co do sekundy, natomiast w terenie ten szacunek musi mieć większy margines błędu - głównie za sprawą nawierzchni, warunków atmosferycznych czy też techniczności trasy. Warto wybrać ścieżki górskie bądź leśnie z małym przewyższeniem i łatwe technicznie, aby przebiec jak najwięcej kilometrów.

Paulina Tracz @paulina.ultrarunners

Czołowa polska biegaczka górska, ambasadorka marki The North Face, medalistka Mistrzostw Polski w biegach ultra oraz na długim i krótkim dystansie, zwyciężczyni m.in. Biegu 7 Dolin, Tatra Sky Marthon i Lavaredo Ultra Trail na dystansie Ultra Dolomites (87 km). Jedyna Polka, która do tej pory stanęła na podium najbardziej znanego i prestiżowego festiwalu biegowego na Świecie, UTMB, na dystansie MCC w 2019r.

Łukasz Tracz @treningfizjo

Biegacz górski, fizjoterapeuta i trener biegaczy. Autor książki pt. „Przygotowanie do treningu biegowego pod kątem fizjoterapii and more”.