Ważne info po Red Bull BC One Cypher Poland 2022: Nowy Jorku – nadchodzimy!

Kolejne starcie – Minigun vs Arczek – należało do tego drugiego. W trzeciej bitwie Gieras był lepszy od Ero. W kolejnych: Axel pokonał Jee Ess, Kangur B-Boya Geru (który do top16 wskoczył w ostatniej chwili w miejsce kontuzjowanego Domina –

i finalistka ubiegłorocznego, wyszła z niego zwycięską ręką. W kolejnym pojedynku Domka, która awansowała do najlepszej ósemki dzięki tytułowi Cypher Queen, wygranemu dwa dni wcześniej, pokonała Houston. Trzecia bitwa – Paulina vs Anka – należała do naszej reprezentantki na światowym finale Red Bull BC One w 2021 roku, w którym Paulina dotarła do drugiej rundy. Ostatnie starcie b-girls w tej rundzie Cyphera wygrała

Po stronie b-girls przyszła już pora na półfinały. Gdyby to zależało od piszącego te słowa, do występu w ścisłym finale upoważniłbym każdą z tancerek, ale jednak o tym decydowali sędziowie. Ich głosami AGT pokonała Domkę, Paulina wygrała z Mery Berry. Zapowiadał się więc arcyciekawy rewanż za Red Bull BC One Cypher Poland 2019, w którym AGT pokonała Paulinę. Ale o tym za chwilę.

zmienił się już z DJ-em Khan Fu i dał znak czterem najlepszym b-boys, by zaczęli walkę o wielki finał. Na pierwszy ogień poszli Bartek z Wągrowca i Axel. I to jak poszli! Plash wypuścił jak zwykle mocny podkład, na którym b-boye równie mocno popłynęli. Najlepsze wrażenie zrobił na sędziach Bartek, przebojem wchodząc do najważniejszej walki wieczoru. Konkurenta poznał chwilę później w pojedynku Monster vs Wigor – sędziowie jednogłośnie wskazali w nim na tego ostatniego.