Pawbeats: zalicza szczyty, improwizuje stylem

Szukając wykonawców myślałem, kto ma innego rodzaju osobliwości, a Fał ma numer „Blizna”, który bardzo do mnie trafił. A że znamy się od lat, to wiedziałem, że zrozumie, co chciałem opowiedzieć. Wiedziałem, że umiałby swoimi słowami opisać to, co czuję ja. Z kolei kiedy myślałem o tym, kto mógłby to zaśpiewać, przyszła mi do głowy

. Jej osobliwością jest Zespół Tourette’a. Niesamowicie sobie z tym radzi, ma w sobie tyle siły, to jest imponujące. Pomyślałem wtedy, nie znając jeszcze Zuzi, że to jest taka osobliwość, która nie do końca jest przekleństwem, tylko rodzajem przypadłości, która ją w jakiś sposób określa, i z którą się zmaga. Podobnie jak w przypadku VNM-a. Dlatego pomyślałem o tym duecie.