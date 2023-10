Paweł Korpuliński: Ciężko opisać, jaką siłę ma 50 tys. kibiców

Kacper Nowogrodzki: Emocje po finale Drift Masters na PGE Narodowym już opadły. Jak będziesz wspominał te zawody i twoje trzecie miejsce?

Paweł Korpuliński: Zapamiętam je do końca życia. Nigdy nie byłem na zawodach z taką atmosferą i taką ilością ludzi. Zresztą było to pierwsze takie wydarzenie w historii, więc nawet nie miałem takiej szansy. Dopiero teraz, po kilku dniach od tej rundy, zaczyna do mnie docierać skala tej imprezy i skala tego sukcesu, mojego wyniku. To historyczny moment w mojej karierze. Same zawody driftingowe zawsze wyglądają dość schematycznie, ale cała otoczka towarzysząca tej rundzie sprawia, że wartość i waga mojego wyniku są zupełnie inne od tego, czego doświadczyłem dotąd w mojej karierze driftingowej.

1 min Zobacz, jak Paweł Korpuliński zapewnił sobie trzecie miejsce Zobacz, jak Paweł Korpuliński pokonał Czecha Marco Zakourila w pojedynku o trzecie miejsce podczas zawodów DMEC w Warszawie.

Czyli trzecie miejsce w Warszawie, w największych zawodach driftingowych w historii, smakuje lepiej niż twoja druga pozycja w ubiegłym roku na zawodach Drift Masters w Ferropolis?

Zdecydowanie. Przede wszystkim ze względu na wielkość tego wydarzenia – to raz. Dwa, że była to runda w Polsce. Największa runda driftingowa świata w legendarnym i prestiżowym dla nas Polaków miejscu, jakim jest Narodowy – sama obecność w tym miejscu, sama możliwość startu w takiej imprezie jest wielkim zaszczytem. A osiągnięcie w jej trakcie dobrego wyniku jest czymś jeszcze większym. Dla mnie to wielki sukces. Dopiero teraz, po jakimś czasie zacząłem dostrzegać skalę tego wszystkiego, jak dużo mówi się o tym wydarzeniu, jak dużo jest różnorakich publikacji, jak wiele zdjęć się pojawia i na jak w wielu zdjęciach oraz w jak wielu filmach zostałem oznaczony w mediach społecznościowych.

A więc zgodzisz się ze stwierdzeniem, że były to najlepsze zawody driftingowe w jakich wziąłeś udział?

Tak, zdecydowanie!

Kiedy zamkniesz oczy, to co będziesz widział, wspominając tę rundę? Masz jakiś obrazek w pamięci?

Tak, mam dwa takie momenty. Pierwszy to jak wyjeżdżam z tunelu i ustawiam się w krótką kolejkę oczekiwania na wjazd na tor. I widzę tych wszyskich ludzi w szerokiej perspektywie (bo tunel jest lekko poniżej poziomu asfaltu, więc możesz zobaczyć całą przeciwną stronę stadionu, od samego dołu do samej góry wypełnioną ludźmi). A drugie takie wspomnienie, to kiedy podjeżdżałem na ogłoszenie wyniku i, wysiadając z samochodu, słyszałem huczenie całego stadionu i brawa publiczności. To było niesamowite uczucie. Ciężko opisać, jaką siłę ma ponad 50 tysięcy krzyczących kibiców.

Conor Shanahan i Paweł Korpuliński © Red Bull Content Pool Dopiero teraz zaczyna do mnie docierać skala tej imprezy i skala tego sukcesu, mojego wyniku Paweł Korpuliński

Opowiadasz o miłych momentach. Ale na pewno były też te trudniejsze. Jakie wyzwania towarzyszyły ci w czasie finału Drift Masters w Warszawie?

Wiesz co, nie wiem czy to można rozpatrywać w kategoriach trudności, ale wiele osób pytało mnie o stres, o to, czy przejmowałem się tym, że patrzy na mnie 50 tysięcy ludzi i jestem w centrum zainteresowania. I wszystkim odpowiadam, że najbardziej stresowałem się przed samym wjazdem na tor, stojąc w tunelu i czekając na sygnał do wjazdu. Ale już na samej płycie stadionu wszystko nagle odpuszczało. Nie wiem, dlaczego. Może to kwestia tego, że musiałem się bardziej skupić, bo miałem robotę do wykonania, nie było czasu na rozglądanie się? Wiadomo, że to też część przygotowania psychologicznego – kierowca musi się skupić na kierowaniu, a nie tym, że patrzy na niego 50 tysięcy ludzi. Zresztą będąc już na torze, miałeś inną perspektywę. Kiedy jedziesz przy bandzie, to z kabiny samochodu nie widać, że ten stadion jest taki wielki. Widzisz wtedy tak naprawdę tylko kilka pierwszych rzędów, a na dodatek na Narodowym te pierwsze były wyłączone z użytkowania. Koniec końców, kiedy zaczynała się jazda, stres i trema totalnie schodziły.

Właśnie, a propos przejazdów – czy któryś z pojedynków tego wieczora w Warszawie najbardziej zapadał ci w pamięć?

Myślę, że przejazdy w Top 4 i dogrywkę z Conorem Shanhanem zapamiętam na długo. Uważam, że oba te przejazdy były dość wyrównane i mogły rozstrzygnąć się w każdym kierunku. Zresztą później pojawiły się komentarze, że dogrywki wcale nie powinno być i to ja powinienem był awansować, ale to oczywiście wypowiedzi Polaków, którzy chcieliby, żebym to ja wygrał [Paweł się śmieje]. Te cztery kółka z Conorem zapamiętam, aczkolwiek zwycięstwo z Juhą Rintanenem też dobrze smakowało, bo miesiąc wcześniej w Ferropolis z nim przegrałem. I to znowu po bardzo wyrównanej walce, z błędami po jednej i drugiej stronie.

Marko Zakuril i Paweł Korpuliński podczas Drift Masters na PGE Narodowym © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

No dobrze, ale jak to się w ogóle stało, że siedzimy i rozmawiamy o twoich wrażeniach ze startu w największych zawodach driftingowych w historii? Jak zaczęła się Twoja kariera driftingowa? Poszło chyba dość szybko…

Zacząłem od startów w Drift Open w 2015 roku i jednocześnie jeździłem w mistrzostwach Szwecji. To był mój pierwszy pełny sezon i zazwyczaj od tego momentu liczę lata mojej kariery. Aczkolwiek w pierwszych zawodach – dużo niższej rangi – wystartowałem rok wcześniej. Mowa o Driftingowym Pucharze Bałtyku w Koszalinie. Wtedy, w 2014 roku, jeździłem jeszcze półseryjnym BMW E30.

Czyli Twoja kariera trwa mniej więcej tyle, co historia Drift Masters? [Pierwsze zawody serii zorganizowano w 2014 roku – przyp. red.]

Tak.

Masz więc dobrą perspektywę, jak ta seria i cały drifting zmieniły się przez tę niecałą dekadę. Czym różni się ten sport dzisiaj w porównaniu z czasami, kiedy stawiałeś w nim pierwsze kroki?

To bardzo ważne pytanie. Trzeba przede wszystkim podkreślić, że pokonaliśmy jako środowisko niesamowitą drogę. My, drifterzy, okazaliśmy się bardzo wytrwali. Na przestrzeni ostatnich lat drift zdobywa coraz większą rzeszę fanów, stał się profesjonalnym sportem. I Drift Masters mocno się do tego przyczyniło. Ta seria wyznacza trendy, pcha ten sport do przodu i to w skali ogólnoświatowej, bo rywalizację śledzi na przykład wielu Amerykanów. I myślę, że nikt, nawet w środowisku drifterów, nie przypuszczał, że można ten sport aż tak rozwinąć. Gdyby pięć lat temu ktoś powiedział jakiemukolwiek drifterowi w Polsce, że zrobi rundę na Narodowym i że przyjdzie ją oglądać 53 tysięcy ludzi, to raczej usłyszałby, że to nierealne. A moim zdaniem to nie koniec, będzie jeszcze lepiej. Te zawody były z mojej perspektywy przełomowym momentem w historii tego sportu. Myślę, że wielu kierowców, którzy wcześniej nie traktowali driftingu poważnie, teraz chciałoby być na naszym miejscu. Jaki kierowca rajdowy, rallycrossowy czy wyścigowy będzie miał szansę pojechać w takim miejscu i to przed tak dużą publicznością? Ale to właśnie jest mocną stroną driftingu. To, że zawody odbywają się formule, która pozwala widzieć całą akcję z jednego miejsca i można go zaprezentować w lokalizacjach, w których inne sporty samochodowe nie mają racji bytu. No i przede wszystkim drifting jest spektakularnym sportem i tworzy dla kibiców niesamowite widowisko. A fakt, że rywalizacja przebiega w systemie pucharowym i zawsze jeden kierowca z pary przechodzi dalej, a drugi odpada, pozwala kibicom lepiej wczuć się w przebieg zawodów. Drift Masters idealnie wykorzystuje walory tego sportu, by go rozwijać. Właśnie poprzez organizację rund stadionowych, które przyciągają dużo kibiców, pozwalają widzieć cały tor i śledzić rywalizację od początku do końca.

Czy uważasz, że drifting powinien iść właśnie w stronę rund stadionowych? A może wolałbyś zachować imprezy na tradycyjnych torach wyścigowych?

Pięknem tego sportu jest jego zróżnicowanie. Piękne jest to, że jeśli chodzi o budowę samochodów, to praktycznie nie ma ograniczeń, może poza szerokością opon. Piękne jest też to, że zawody mogą odbywać się na różnych obiektach. Może to być specjalne stworzona trasa na stadionie, ale też tor wyścigowy, na którym jeździ Formuła 1. To dobrze, że w kalendarzu mamy różne obiekty – szybkie i wolne, bardziej techniczne. Kierowcy też mają różne preferencje. Uważam, że to zróżnicowanie powinno zostać utrzymane. Same rundy stadionowe mogłby mieć większy rozgłos i – przynajmniej na początku – przyciągnąć więcej widzów, ale szybko mogłby się opatrzyć.

Wróćmy do ciebie. Jak to się stało, że zainteresowałeś się driftingiem?

Miałem wtedy jakieś 10 czy 11 lat. Trudno powiedzieć, w którym momencie po raz pierwszy dowiedziałem się o driftingu. Pamiętam, że jako dzieciak kupowałem GT [popularny kiedyś magazyn poświęcony tuningowi i samochodom sportowym – przyp. red.]. I tam były wzmianki o driftingu, o Maćku Polodym [pierwszym polskim kierowcy driftingowym – przyp. red.] itd. Pamiętam też, jak w internecie szukałem gry, w której mógłbym driftować. Oczywiście grałem już w Need For Speeda i podobne tytuły na klawiaturze. Ale zaciekawił mnie konkretnie drifting. I tak trafiłem na Live for Speed (LFS), czyli symulator, w tamtych czasach traktowany bardzo poważnie i z bardzo dobrze odwzorowaną fizyką. Dzisiaj taką rolę pełni Assetto Corsa. No i pochłonęło mnie to totalnie. Po jakimś czasie i moich usilnych namowach rodzice kupili mi kierownicę. Słynnego Logitecha G25, w tamtych czasach to był sprzęt z wysokiej półki. Do dziś pamiętam zapach sztucznej skóry, którą była obszyta i który czułem, kiedy pierwszy raz wyciągałem ją z pudełka. I jak tylko wracałem ze szkoły, to siadałem i jeździłem. I tak cały czas.

Conor Shanahan i Paweł Korpuliński © Red Bull Content Pool Skupienie przed walką na torze - Paweł Korpuliński © Jacek Jabłoński

Jak po takim przygotowaniu wyglądała Twoja przesiadka do prawdziwego auta?

Po raz pierwszy zacząłem jeździć bokiem za kierownicą prawdziwego auta w 2013 roku. Kupiłem beemkę E30 z 3-litrowym silnikiem M54. Dobrze pamiętam słowa mojej mamy (rodzice od początku towarzyszyli mi w mojej driftingowej przygodzie), która powiedziała, że powinienem najpierw spróbować gdzieś przejechać się takim samochodem, zanim go kupię i wydam na niego wszystkie pieniądze, które próbowałem w różny sposób pozyskać. Ale nie posłuchałem mamy. Kupiłem auto w wakacje i pojechaliśmy razem na pierwszy trening gdzieś pod Olsztyn. Wsiadłem do niego i praktycznie wszystko było tak samo jak w LFS-ie, tylko teraz czułem przeciążenia, których nie czułem przed komputerem. Same ruchy, które musiałem wykonywać w samochodzie, były identyczne. Totalnie wiedziałem, czego się spodziewać, jak samochód się zachowa. Moi rodzice mega się zdziwili, gdzie ja się tego wszystkiego nauczyłem. I wtedy im powiedziałem, że te wszystkie setki godzin spędzone przed komputerem grając w LFS-a właśnie zaowocowały. Od tego czasu już nie musiałem przekonywać mojej mamy, że chcę to robić. I że będę potrafił to robić.

Po E30 było BMW E82, twoje pierwsze profesjonalne auto do driftu, a nie tak dawno przesiadłeś się do Nissana S14A. Czym te dwa ostatnie auta różnią się z perspektywy kierowcy?

Powiem ci, co przemawia na korzyść Nissana – niższa masa, jej lepszy rozkład, niższy środek ciężkości i trudna do opisania łatwość prowadzenia. Nissan zachowuje się tak, jakby był stworzony do driftu. Z kolei żeby te same odczucia wykrzesać z beemki, to zajęło to dobrych parę lat rozwoju. Zresztą praktycznie każdy driftowóz przechodzi w sezonie jesienno-zimowym proces kolejnych ulepszeń. W beemce doszedłem do etapu, w którym nie wiedziałem, co można ulepszyć. Rozważałem zmianę, akurat trafiła się okazja, więc w to wszedłem. Dość sporo ryzykując, ale się opłaciło. Jedynym minusem tej zmiany było tak naprawdę przejście na starszy konstrukcyjnie model, bo jednak BMW było młodsze.

Paweł Korpuliński - Drift Masters 2023 na PGE Nardowym © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

No właśnie, skąd na początku swojej przygody z driftem, nie mając jeszcze tego doświadczenia, jakie masz dzisiaj, wiedziałeś, co jak ustawić, żeby auto lepiej się prowadziło?

Większość zmian robiłem metodą prób i błędów. Oczywiście na początku, kiedy jeszcze nie miałem swojego warsztatu, to korzystałem z pomocy zewnętrznych serwisów i w pewnym stopniu bazowałem na ich wiedzy. Ale zawsze wolałem coś przetestować sam, żeby wiedzieć, jak to działa i sam do tego dojść. Dużo w tym wszystkim pomógł mi symulator. To też było moje źródło wiedzy.

Czyli, wiedziałeś, że jak dajmy na to zmienisz camber [kąt nachylenia kół do podłoża przyp. red.], to w taki i taki sposób to wpłynie na prowadzenie samochodu?

Tak, przynajmniej mogłem wiedzieć, czego się spodziewać. Oczywiście to nie jest tak, że to działało jeden do jednego. Ani LFS, ani Assetto nie jest takie, że zmienisz coś w grze i tak samo będzie na żywo. Ale znasz możliwości i kierunek.

Dzisiaj, po całej tej drodze od pierwszych kroków w LFS-ie do podium w Drift Masters na PGE Narodowym, jakie jest Twoje największe marzenie driftingowe?

Wygranie generalki Drift Masters jest jednym z moich największych marzeń. A jeszcze lepiej to wygranie Formula Drift i Drift Masters. Uważam, że to dwie najmocniejsze ligi driftingowe na świecie. Zresztą same starty w Stanach byłby spełnieniem marzeń. Bardzo się jarałem FD, kiedy Drift Masters jeszcze nie było tak mocne jak dziś.

Paweł Korpuliński - najlepszy Polak podczas Drift Masters w Warszawie © Jacek Jabłoński

Myślisz, że poziom, do jakiego jesteś przyzwyczajony w Drift Masters, pozwoliłby tam od razu wskoczyć do grona topowych zawodników?

Myślę, że tak. Oczywiście z odpowiednim przygotowaniem i zapleczem. Zresztą widać to było po Jamesie Deane’ie czy Piotrku Więcku. Myślę, że gdyby teraz Piotrek zdecydował się na powrót do Stanów, to byłby pretendentem do mistrzostwa. Choć wiadomo, że tam się jeździ nieco inaczej.

Jak myślisz, w jakim kierunku powinien teraz rozwijać się drifting?

Moim zdaniem kluczowa jest promocja dyscypliny, docieranie do kolejnych osób, bo w końcu jeździmy nie tylko dla siebie, ale też dla kibiców. Robiąc takie zawody jak te w Warszawie, Drift Masters mocno się do tego przyczynia.

Paweł Korpuliński - Drift Masters w Warszawie © Jacek Jabłoński

A widzisz coś, co jeszcze można by poprawić?

Drifting cały czas opiera się na subiektywnej ocenie sędziów. To jest wyjątkowe dla tej dyscypliny motorsportu, że nie liczymy czasu czy liczby okrążeń, tylko jeździmy na ocenę. Ale to też rodzi kontrowersje, bo czasami kibice widzą niektóre rzeczy inaczej niż sędziowie. Nie jest moją intencją kwestionowanie jakichkolwiek decyzji sędziowskich, absolutnie. Chodzi mi o to, że może udałoby się wypracować jakieś dodatkowe rozwiązania, które pozwoliłby lepiej zrozumieć ten sport kibicom, którzy nie mają tak głębokiej wiedzy jego temat, by łatwiej pojęli, dlaczego sędziowie zadecydowali tak, a nie inaczej. Sam system rozgrywania zawodów jest już raczej zrozumiały. Ale kibice nie są na briefingach dla zawodników, nie mają styczności z tym sportem na co dzień i nie rozumieją niektórych decyzji. Wprowadzenie dodatkowych, obiektywnych pomiarów mogłoby być tutaj pomocne. Były już próby komputeryzacji, stosowania czujników, ale jak dotąd nikomu nie udało się stworzyć systemu, który faktycznie działał. Jednak nie wiem, jak to rozwiązać. Zresztą po takim wydarzeniu, na tak wielką skalę, trudno w ogóle powiedzieć, czy coś można zrobić lepiej.

1 min Conor Shanahan wygrywa Drift Masters w Warszawie - finałowy pojedynek Shanahan vs. Heinonen - czyli finał ostatniego w sezonie pojedynku Drift Masters. Zobacz niezwykle wyrównany pojedynek Irlandczyka z Finem wieńczący największą imprezę driftingową w historii.

No właśnie. Drifting zaczyna się robić coraz mocniejszą dyscypliną motorsportu. Ale od początku mojej styczności z tym sportem bardzo imponowało mi to, że w parku maszyn panuje bardzo koleżeńska atmosfera i nie czuć rywalizacji. Czy Twoim zdaniem dziś nadal tak jest?

Tak, może poza drobnymi wyjątkami, nie budujemy wokół siebie murów. Jeśli ktoś czegoś potrzebuje, to inny kierowca to pożyczy. (Oczywiście, o ile to nie jest dla niego ostatnia sztuka danej części czy ostatni komplet). Bardziej sobie pomagamy niż się odgradzamy. Rywalizacja odbywa się na torze, a nie poza nim. Zresztą w trakcie tej rundy sam pożyczałem części Conorowi Shanahanowi. On raczej o tym nie wie, bo powiedziałem mechanikowi, żeby nie mówił, od kogo ma części. Ale jechał zawody na panewkach ode mnie, pożyczyłem mu też uszczelkę pod głowicę i w czwartek w nocy przywiozłem z warsztatu narzędzia. Może to brzmieć nieskromnie, ale nie mówię tego, żeby się chwalić. To po prostu pokazuje, jak ten sport wygląda od zaplecza.

No właśnie, pomogłeś kierowcy, z którym później w trakcie zawodów walczyłeś w parze. Piękna sprawa. Ale wróćmy do twojej kariery. Jak wyglądają twoje driftingowe plany teraz?

Kontynuowanie startów w pełnym cyklu DMEC – to jest mój główny cel. Ale żeby go osiągnąć, to ważny jest mój rozwój jako kierowcy i nie tylko, bo trzeba pracować nad sobą na wielu płaszczyznach. Wiadomo, że konkurencja nie śpi. A właśnie zaczyna się off-season, czyli czas, w którym pracuje się jeszcze więcej niż w trakcie jeżdżenia. Trzeba zaplanować wszystkie wyjazdy, pozyskać budżet, partnerów i sponsorów, zaplanować działanie marketingowe, wizerunkowe. Do tego dochodzi przygotowanie samochodu, zaopatrzenie się w części zapasowe i wszystko, co jest niezbędne, by przebrnąć przez kolejny sezon. No i oczywiście dużo treningów w aucie i na symulatorze, treningów fizycznych czy mentalnych. Tak wyglądają moje plany na najbliższy czas. Drifting to nie tylko kręcenie kierownicą, moja praca nie kończy się na torze.

Zapowiada się pracowicie!

* * *

Wkrótce po przeprowadzeniu tego wywiadu Paweł Korpuliński wygrał finałową rundę Driftingowych Mistrzostw Polski 2023 na Torze Poznań i przypieczętował tytuł mistrza Polski 2023! Gratulujemy i dziękujemy za rozmowę.