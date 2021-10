Paweł Kowalczyk: W przyszłym roku w PLE pojawią się kolejne gry

Myślimy o tym, by wdrażać kolejne tytuły pod parasol PLE. Myślę, że w przyszłym roku one się pojawią. Trzeba jednak pamiętać, że to nie tylko nasza decyzja, ale w przypadku co poniektórych gier zależy to od licencji na rywalizację ligową od deweloperów. Czasami, tak jak w przypadku League of Legends, podejmują oni decyzję, że tylko jeden podmiot może prowadzić takie działania, stąd w PLE brakuje takich rozgrywek. Jednak dużo o tym myślimy i wierzę, że będziemy rozszerzać nasze działania. I to nie tylko w formule ligowej, jaką znamy z PGE Dywizji Mistrzowskiej, ale także pod postacią punktowych działań, czy to eventowych, czy w jeszcze innej formule.