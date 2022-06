Paweł Madaliński i Kuba Dziworski opowiadają o swoim filmie Siano Obiecane

Kuba "Atleta" Dziworski:

Nagrywanie z

do tego filmu to była czysta przyjemność. Nie znam osoby, która od tylu lat ma tak wielką zajawę na śmiganie po spotach. Cziken na każdej misji dawał z siebie wszystko i nie odpuszczał, dopóki miał jeszcze siłę. Nagrywanie do tego projektu trwało dość długo, ponieważ nie było żadnego deadline'u, a zależało nam na jakości bez spinania się. Sporo nagrywek poszło, więc do odrzutów, ale finalnie dało to lepszy rezultat. Idealnym przykładem na to jakie podejście do deskorolki i życia ma Cziken jest historia nagrywki "5-0 na sw cruxa bigflip out". Podczas pierwszego podejścia trik niestety nie siadł. Następnego dnia Cziken miał cały dzień zaplanowany na podróż pociągiem do Krakowa i wywiad do "50-50". Jednak Cziken to Cziken i szybko zmienił plan. Zrezygnował z pociągu, przyjechał furą rano na spota (oddalonego 50km od chaty) wykatował trik, styrany po misji wsiadł do samochodu i bez żadnej przerwy dojechał do Krakowa. Udzielił wywiadu, nagrał mini-parcik na parku i wrócił jeszcze tego samego dnia w nocy do domu.