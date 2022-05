Wings for Life World Run: Będzie biegł i żonglował. Szukajcie go na trasie!

Red Bull: Zamierzasz pobiec w Poznaniu żonglując cały czas piłką. Brzmi jak ekstremalnie trudne wyzwanie!

Paweł Skóra: Dla amatora pewnie tak, ale ja od 18 lat uprawiam freestyle football, czyli profesjonalne wykonywanie piłkarskich trików. W naszym sporcie żonglowanie nogami w pozycji stojącej to jest najprostsza, podstawowa umiejętność, jakiej uczysz się na samym początku. Umiem wykonać wiele dużo bardziej skomplikowanych trików, także jestem dobrej myśli, choć nie ma co liczyć raczej na jakieś super tempo. Nie da się biec szybko i żonglować, to będzie raczej taki marszobieg czy trucht.

Paweł Skóra udziela wywiadu podczas biegu w 2021 roku © Sebastian Kuduk

Przed rokiem wystartowałeś w Wings for Life World Run z aplikacją na rynku we Wrocławiu, pokonałeś żonglując 5,6 km. Ile razy upadła piłka podczas tego wyczynu?

Liczyłem na czyste konto, ale niestety nie uwzględniłem jednej dodatkowej trudności. Na rynku we Wrocławiu leży kostka, miejscami dość nierówno położona, odstaje – raz wyżej, raz niżej. I nie udało się uniknąć trzech potknięć. Zobaczymy, jak będzie w Poznaniu, kostki raczej nie będzie, bo większość trasy wiedzie po ulicach, ale za to pojawia się inna trudność – tłum ludzi, bo przecież ma pobiec 8 tys. osób. Muszę więc jakoś boczkiem przemykać, żeby nie zderzać się z innymi. Mój cel to poprawienie wyniku sprzed roku, mam nadzieję, że się uda. Ale obiecuję, że po drodze zrobię też kilka sztuczek, coś z piłką na głowie, tak dla urozmaicenia, więc wszystkich proszę o uwagę, wypatrujcie mnie na trasie (śmiech).

Dlaczego zdecydowałeś się na udział w Wings for Life World Run?

Spodobała mi się idea biegu – wspierania osób na wózkach, tych, którzy biegać nie mogą. Fajnie, że mogłem dołożyć moją charytatywną cegiełkę. Ale też wydało mi się, że to dla mnie ciekawe sportowe wyzwanie i okazja do pokazania się, bo nikt z naszego środowiska jeszcze tego nie robił. Przed rokiem dzięki występowi we Wrocławiu dostałem zaproszenie do Dzień Dobry TVN. Było mi bardzo miło.

1 min Paweł Skóra żongluje w Wings for Life World Run 2021 Zobacz, jak mistrz freestyle footballu Paweł Skóra startował w Wings for Life World Run 2021 z aplikacją na rynku we Wrocławiu.

Jak zaczęła się twoja przygoda z freestyle footballem?

Tak jak większości osób, którym się spodobał. Trochę amatorsko grałem w piłkę na podwórku z chłopkami. Mieliśmy taką zabawę w kwadrat, czyli cztery osoby stały na polach obok siebie i przebijało się piłkę, mogła się odbić od ziemi tylko raz. Żonglowanie się bardzo w tym przydawało. I kolega pokazał mi wtedy filmik na YouTube, gdzie ktoś wykonywał dużo trudniejsze triki. Bardzo mi się to spodobało, zacząłem sam próbować, podpatrywać innych na filmikach, uczyć się nowych rzeczy. I tak już zostało. A potem poleciało… kilka lat później zostałem mistrzem świata, mam na koncie kilka międzynarodowych sukcesów, ale najbardziej dumny jestem z tego, że wymyśliłem kilka trików, które w naszym sporcie weszły do powszechnego użycia przez innych zawodników i mają teraz w nazwach moje nazwisko.

Rozmawiałem już z kilkoma zawodnikami freestyle footballu i uderzyło mnie, że nie wszyscy interesowali się piłką nożną.

Zgadza się, bo to są jednak dwie zupełnie różne dyscypliny sportu, gdzie ćwiczy się inne rzeczy i na co innego kładzie się nacisk. U nas nie ma biegania, gry w tempo, w ogóle gry zespołowej. Jest za to ogromna dawka techniki. Tak naprawdę nie da się tego połączyć na profesjonalnym poziomie – trzeba pójść albo w piłkę albo we freestyle.

Paweł Skóra podczas zawodów © Paweł Skóra

Niektórzy mówią, że bliżej wam do breakingu niż do piłki….

Bo tak jest! Często nawet freestyle’owcy podpatrują jakieś nowe ruchy b-boyów, inspirują się na nich i dokładają potem do tego coś z piłką. Te dwa światy mocno się przenikają.

Wracając na chwilę do żonglerki – ile czasu da się żonglować bez przerwy?

Nie wiem, ile wynosi teraz oficjalny rekord Guinnessa, ale pewnie kilkadziesiąt godzin. Nie jest on jednak liczony bez przerwy, bo tak się po prostu nie da – trzeba mieć chwilę na toaletę, napicie się i odpoczynek dla oczu. Tak są skonstruowane przepisy bicia tych rekordów, że są przerwy. A ja? Kiedyś sprawdzałem, ile dam radę i wytrzymałem około godziny. W końcu piłka mi upadła, ale nie przez błąd, tylko przez łzy. Oczy były tak zmęczone ciągłą koncentracją na piłce, że zaczęły same łzawić.

Paweł, trzymamy w niedzielę kciuki na trasie!

Dzięki! Do zobaczenia!