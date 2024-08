Paweł Stachak zdobywa ostatnią dziką kartę na Red Bull Skok na Taras

5 powodów, by wziąć udział w zawodach Red Bull Skok na …

Red Bull Skok na Taras Na takie zakończenie wakacji warto czekać! 31 sierpnia spotykamy się w schronisku górskim na Skrzycznem, by przeprowadzić pierwszy w historii Red Bull Skok na Taras!

chyba nie trzeba Ci przedstawiać. To legenda polskiej sceny dirtowej i człowiek, który w środowisku rowerowym jest od zawsze. Tym bardziej cieszy nas fakt, że mimo "innych barw" krakowski zawodnik regularnie bierze udział w organizowanych przez nas zawodach, imprezach i nagraniach filmowych. Ale nie o tym dziś!

Domyślamy się, że Pawła Stachaka chyba nie trzeba Ci przedstawiać. To legenda polskiej sceny dirtowej i człowiek, który w środowisku rowerowym jest od zawsze. Tym bardziej cieszy nas fakt, że mimo "innych barw" krakowski zawodnik regularnie bierze udział w organizowanych przez nas zawodach, imprezach i nagraniach filmowych. Ale nie o tym dziś!

Domyślamy się, że Pawła Stachaka chyba nie trzeba Ci przedstawiać. To legenda polskiej sceny dirtowej i człowiek, który w środowisku rowerowym jest od zawsze. Tym bardziej cieszy nas fakt, że mimo "innych barw" krakowski zawodnik regularnie bierze udział w organizowanych przez nas zawodach, imprezach i nagraniach filmowych. Ale nie o tym dziś!

Dziś chcemy się skupić na zgłoszeniu, które Paweł przesłał w trakcie internetowych kwalifikacji na zawody Red Bull Skok na Taras. Finałowy jam na żywo odbędzie się 31 sierpnia przy Schronisku na Skrzycznem, a dokładnie wczoraj zakończyliśmy etap internetowych kwalifikacji. Zgodnie z zasadami co tydzień wybieraliśmy zawodnika, który w klipie ze zgłoszeniem przesyłał najbardziej efektowne i kreatywne sztuczki. W pierwszym etapie dziką kartę otrzymał Patryk Uliasz, w drugim Piotrek Saj, w trzecim Sebastian Podgórski, a czwartym zawodnikiem, który wywalczył prekwalifikację do zawodów, jest właśnie Paweł Stachak.

Dziś chcemy się skupić na zgłoszeniu, które Paweł przesłał w trakcie internetowych kwalifikacji na zawody Red Bull Skok na Taras. Finałowy jam na żywo odbędzie się 31 sierpnia przy Schronisku na Skrzycznem, a dokładnie wczoraj zakończyliśmy etap internetowych kwalifikacji. Zgodnie z zasadami co tydzień wybieraliśmy zawodnika, który w klipie ze zgłoszeniem przesyłał najbardziej efektowne i kreatywne sztuczki. W pierwszym etapie dziką kartę otrzymał Patryk Uliasz, w drugim Piotrek Saj, w trzecim Sebastian Podgórski, a czwartym zawodnikiem, który wywalczył prekwalifikację do zawodów, jest właśnie Paweł Stachak.

Dziś chcemy się skupić na zgłoszeniu, które Paweł przesłał w trakcie internetowych kwalifikacji na zawody Red Bull Skok na Taras. Finałowy jam na żywo odbędzie się 31 sierpnia przy Schronisku na Skrzycznem, a dokładnie wczoraj zakończyliśmy etap internetowych kwalifikacji. Zgodnie z zasadami co tydzień wybieraliśmy zawodnika, który w klipie ze zgłoszeniem przesyłał najbardziej efektowne i kreatywne sztuczki. W pierwszym etapie dziką kartę otrzymał Patryk Uliasz, w drugim Piotrek Saj, w trzecim Sebastian Podgórski, a czwartym zawodnikiem, który wywalczył prekwalifikację do zawodów, jest właśnie Paweł Stachak.