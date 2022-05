Paweł Trela o starcie sezonu Drift Masters, faworytach i swojej karierze

Jeżeli choć trochę śledzicie polską scenę dritingu, to sylwetki Pawła Treli z całą pewnością nie trzeba Wam przedstawiać. Swoje pierwsze zwycięstwa jeżdżąc bokiem zdobywał 15 lat temu i od tego momentu mogliśmy dopingować go podczas największych i najważniejszych eventach w całej Europie! Poza jazdą, Paweł zajmuje się także profesjonalnym przygotowaniem aut do motorsportu, a także chętnie dzieli się zdobytą wiedzą i doświadczeniem ze studentami warszawskiej UTH. Jakby tego było mało, już w niedzielę będziecie mogli usłyszeć Pawła podczas transmisji inauguracyjnej rundy zawodów DMEC w Irlandii.

Paweł Trela podczas przejazdu! © Materiały Własne

Maciej Kiwak: Cześć Paweł, rozmawiamy w przeddzień rozpoczęcia nowego sezonu Drift Masters European Championship, jak sądzisz kto w tym roku może być faworytem w tak grubo obsadzonej stawce?

Paweł Trela: Ameryki nie odkryję mówiąc: Piotr Więcek i James Deane. To taka trochę bratobójcza walka, ale myślę, że zrobili najwięcej treningowych kilometrów i to będzie na pewno procentować. Bracia Shanahan będą chcieli namieszać, a tutaj są u siebie, co zapewnia szczególny handicap. Śmiem twierdzić, że znają Mondello Park lepiej niż nasi najstarsi drifterzy Tor Poznań (śmiech). Na nowych torach też odnajdują się bardzo szybko. Na pewno będą groźni przez cały sezon. No i nie możemy zapominać o Adamie Zalewskim. Już nie raz pokazał, że niewielu przeciwników jest Go w stanie zatrzymać.

Paweł Trela © Materiały Własne

Pozostając jeszcze na moment przy kierowcach, jak oceniasz start Kalle Rovanpery? Sam masz doświadczenie rajdowe, czy Finowi łatwo będzie przystosować się do bądź co bądź zupełnie odmiennej dyscypliny motorsportu?

Nie wiem czy przystosować. O ile kojarzę, to Kalle ślizgał się zanim połknął rajdowego bakcyla… Jest młody, utalentowany, sport samochodowy ma we krwi, szybko się uczy, myślę że z przejazdu na przejazd będzie coraz groźniejszy.

W swojej długiej historii startów miałeś okazję rywalizować w Irlandii. Jak wspominasz swój pobyt na Mondello Park?

Faktycznie w Irlandii startowałem dwa razy, a z Irlandii Północnej przywiozłem puchar za pierwsze miejsce. Samych występów na Mondello nie wspominam zbyt dobrze, bo szczęście mi tam zbytnio nie dopisywało, choć klimat zawodów był świetny, a obiekt rewelacyjny. Szybkie, ślepe wejście, wolniejsza druga część trasy umożliwiająca agresywne ataki. Na pewno w niedzielę będzie się działo.

Paweł Trela i Eryk Goczał © Materiały Własne

Przejdźmy teraz do Twojego driftingu. Odnoszę wrażenie, nad czym muszę przyznać bardzo ubolewam, że od jakiegoś czasu rzadziej możemy Cię dopingować podczas zawodów, dlaczego?

Powód jest prosty i pewnie każdy się domyśla. Nasz sport robi się coraz droższy, szczególnie chcąc rywalizować w czołówce i walczyć o pudło. Nie uznaję półśrodków więc dopóki nie będę gotowy do rywalizacji na poziomie, którego sam od siebie i od auta oczekuję to do tego czasu zbieram siły. Na ten moment nie mogę sobie pozwolić na pełen sezon startów, ale na pewno będziemy chcieć wystartować na Ferropolis i może jednej, dwóch rundach DMEC. Wszystko zależy, czy będę w stanie się do nich sensownie przygotować.

Paweł Trela i Kuba Przygoński © Materiały Własne

W ubiegłym roku pokazałeś nową odsłoną Maybuga. Następnie po sezonie zapowiadałeś pracowitą zimą nad autem. Jakie zmiany zostały przeprowadzone w kwestii technicznej?

Mieliśmy ambitne plany, ale zostały one zweryfikowane przez aktualną sytuację. Nie będę narzekać i rozwlekać tematu, bo nie mam absolutnie do tego prawa, więc powiem tylko, że uznaliśmy obecnie, iż upgrade nie jest teraz najważniejszy. Zobaczymy, może uda się choć część zmian wprowadzić w życie jeszcze przed pierwszym startem. Nie wszystko w tej sytuacji zależy jednak ode mnie.

Paweł Trela i Łukasz Smoliński © Materiały Własne

Trzeba przyznać, że Opel GT to niesamowicie rzadkie auto w świecie driftu, które z powodzeniem rozwijasz od paru ładnych lat. Jak z perspektywy czasu oceniasz tę przesiadkę względem sprawdzonych, ale jednocześnie mało oryginalnych obecnie konstrukcji, jak S-Chasis, którym jeździłeś wcześniej?

Oplem na pewno trudniej się jeździ, ale ja lubię wyzwania. Jest niesamowicie szybkim i agresywnym autem, więc jest co robić za kierownica. Czasem to przeszkadza, czasem pomaga ale fajnie jest przełamywać kolejne bariery.

Można powiedzieć, że motorsport, to „całe Twoje życie”, bo poza startami w imprezach prowadzisz także swój warsztat, gdzie na co dzień budujesz samochody m.in. do driftu. Jakby tego mało, wykładasz na uczelni, oczywiście też o samochodach. Czy to nie sprawia, że czasem masz już tego wszystkiego dość i musisz trochę odpocząć?

Rzeczywiście ciężko jest to wszystko pogodzić, ale jak masz mało czasu, to znajdź sobie dodatkowe zajęcie. Od kilku lat wykładam na Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie, na specjalności budowa i tuning samochodów. To jedyny taki kierunek w Polsce, a zainteresowanie nim jest bardzo duże. Władze UTH obdarzyły mnie dużym kredytem zaufania i mam nadzieję, że spełniam oczekiwania. Nigdy bym się nie spodziewał, że będę pełnił rolę wykładowcy, że będę miał okazję dzielić się swoją wiedzą z wydałaby się z niszowej tematyki. Nic bardziej mylnego. Poprzeczka jest zawieszona wysoko. Też przy tym bardzo dużo się uczę, ale sprawia mi to frajdę i daje dużą satysfakcję szczególnie widząc jak wiedza, którą przekazuje pomaga studentom np. przy ich projektach lub gdy spotykam się z nimi podczas cyklicznie organizowanych track day’ów – tak, w ramach zajęć dodatkowych na studiach UTH jest okazja pojeździć po torze.

Oczywiście moja główna aktywność, to prowadzenie warsztatu. Siedem dni w tygodniu. Śledzenie przepisów, budowanie klatek w różnych, często nietypowych autach, praca nad kilkoma projektami równocześnie. Ogólnie jak wiesz prowadzenie firmy w naszym kraju do lekkich nie należy. Do tego dochodzi przygotowanie Maybug’a do sezonu driftingowego, a ostatnio trochę czasu podbiera mi mój powrót do korzeni i miłości do dwóch kołek.

Paweł Trela © Materiały Własne

Czyli jednym słowem nie bardzo lubisz odpoczywać. Na koniec chciałbym poruszyć jedną kwestię, która bardzo mnie nurtuje. Od kilku sezonów drifitng stał się swoistym wyścigiem technologicznym, samochody są niesamowicie dopracowane, można zaobserwować niekończącą się pogoń za coraz to większą mocą. To dobry kierunek i gdzie to wszystko może nas w końcu zaprowadzić?

Może niekoniecznie za mocą, bardziej bym był skłonny powiedzieć, że coraz więcej budujących driftowozy zaczyna rozumieć jaki wpływ na własności takiego auta ma np. zawieszenie czy charakterystyka silnika. Co można zrobić, żeby auto było szybsze czy lepiej się prowadziło. To oczywiście piętrzy kolejne koszty, więc jeszcze trudniej będzie zaistnieć mając ograniczony budżet, albo po prostu nie mając nieograniczonego. Ale takie są realia motosportu i to chyba rzeczywistość sportu w ogóle. Każda rywalizacja dąży do maksymalizacji wyników.

Paweł Trela i Kuba Przygoński © Materiały Własne

Dzięki za rozmowę i do zobaczenia i usłyszenia podczas transmisji zawodów Drift Masters!

Paweł Trela w akcji! © Rafał Kurek / www.facebook.com/rafalkurekfotografia/