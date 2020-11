Pedro Acosta mistrzem Red Bull MotoGP Rookies Cup w sezonie 2020!

Czym jest Red Bull MotoGP Rookies Cup?

Acosta niepokonany na początku sezonu

Trudna droga do mistrzostwa

Sześć wygranych wyścigów mówi samo za siebie. Potem faktycznie już podczas GP Teruel Pedro złapał małą "zadyszkę", finiszując na drugim i jedenastym miejscu. W drodze do mistrzostwa nie pomógł też upadek w pierwszym wyścigu w Walencji. W drugim z nich finiszował na pozycji numer dwa, co pozwoliło mu to zapewnić sobie tytuł na dwa wyścigi przed końcem sezonu.

Wygranie w tym sezonie Red Bull MotoGP Rookies Cup wiele dla mnie znaczy, bo gdy w ubiegłym roku dołączyłem do pucharu, nie miałem innego motocykla do jazdy, a to dało mi szansę pokazania, na co mnie stać.

Kim w ogóle jest Pedro Acosta?

Grunt to odpowiednie nastawienie

Co najważniejsze, wygląda na to, że Acosta jest dobrze przygotowany także mentalnie do ścigania nawet na najwyższym poziomie. "Przed rozpoczęciem sezonu mocno pracowałem nie tylko nad przygotowaniem fizycznym, ale też mentalnym. Pomaga mi, że mam wokół siebie dobrych ludzi".

Ciekawa walka o wicemistrzostwo